Диагностика по русскому языку за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 218 заданий · примерно 327 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (46 тем, 218 заданий · примерно 327 мин).
Теоретические основы языка
- Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука
- Взаимосвязь языка и культуры.
- Русский язык — государственный язык Российской Федерации. Внутренние и внешние функции русского языка
- Формы существования русского национального языка
- Язык как система. Единицы и уровни языка, их связи и отношения.
Нормы и культура речи
- Культура речи как раздел лингвистики
- Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм
- Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи
- Основные виды словарей
Фонетика и орфоэпия
- Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).
- Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы
Лексикология и фразеология
- Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Изобразительно -выразительные средства лексики
- Основные лексические нормы современного русского литературного языка
- Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм)
- Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная; особенности использования.
- Нейтральная, высокая, сниженная лексика. Эмоционально-оценочная окраска слова. Уместность использования эмоционально-оценочной лексики.
- Особенности употребления фразеологизмов и крылатых слов.
Морфемика и словообразование
- Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Основные понятия морфемики словообразования (повторение, обобщение)
- Морфемный и словообразовательный анализ слова. Практикум
- Словообразовательные трудности (обзор)
Морфология
- Морфология как раздел лингвистики (повторение, обощение)
- Морфологические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных
- Основные нормы употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных. Практикум
- Основные нормы употребления местоимений, глаголов
Орфография
- Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
- Правописание гласных и согласных в корне.
- Правописание гласных после шипящих и Ц.
- Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. Практикум
- Правописание суффиксов
- Правописание н и нн в именах существительных, в именах прилагательных, глаголах, причастиях, наречиях
- Правописание н и нн в словах различных частей речи. Практикум
- Правописание слов с не и ни (в отрицательных и неопределенных местоимениях, наречиях при двойном отрицании, в восклицательных предложениях с придаточными уступительными)
- Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов
- Правила правописания безударных окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. Практикум
- Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь и речевая деятельность
- Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение)
- Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты
- Речевой этикет. Основные функции.
- Публичное выступление и его особенности
- Публичное выступление. Практикум
Текст и информационно-смысловая переработка
- Текст, его основные признаки. Практикум
- Логико -смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление)
- Информативность текста. Виды информации в тексте
- Информационно-смысловая переработка текста. План. Тезисы. Конспект.
- Информационно -смысловая переработка текста. Отзыв. Рецензия
- Информационно -смысловая переработка текста. Реферат. Аннотация
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.