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Диагностика по статистике за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по статистике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 93 задания · примерно 140 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (21 тем, 93 заданий · примерно 140 мин).
Представление и обработка данных
  • Представление данных с помощью таблиц и диаграмм
  • Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числовых наборов
Основы теории вероятностей
  • Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы)
  • Вероятность случайного события. Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями
  • Вероятность случайного события. Практическая работа
  • Операции над событиями: пересечение, объединение событий, противоположные события. Диаграммы Эйлера
  • Формула сложения вероятностей
Условная вероятность и независимость событий
  • Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента
  • Формула полной вероятности
  • Формула полной вероятности. Независимые события
Комбинаторика
  • Комбинаторное правило умножения
  • Перестановки и факториал
  • Число сочетаний
  • Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона
Случайные величины и их распределение
  • Случайная величина
  • Распределение вероятностей. Диаграмма распределения
  • Сумма и произведение случайных величин
  • Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное
Независимые испытания и практические работы
  • Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха
  • Серия независимых испытаний Бернулли
  • Серия независимых испытаний. Практическая работа с использованием электронных таблиц

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.