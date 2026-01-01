Диагностика по статистике за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по статистике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 93 задания · примерно 140 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (21 тем, 93 заданий · примерно 140 мин).
Представление и обработка данных
- Представление данных с помощью таблиц и диаграмм
- Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числовых наборов
Основы теории вероятностей
- Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы)
- Вероятность случайного события. Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями
- Вероятность случайного события. Практическая работа
- Операции над событиями: пересечение, объединение событий, противоположные события. Диаграммы Эйлера
- Формула сложения вероятностей
Условная вероятность и независимость событий
- Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента
- Формула полной вероятности
- Формула полной вероятности. Независимые события
Комбинаторика
- Комбинаторное правило умножения
- Перестановки и факториал
- Число сочетаний
- Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона
Случайные величины и их распределение
- Случайная величина
- Распределение вероятностей. Диаграмма распределения
- Сумма и произведение случайных величин
- Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное
Независимые испытания и практические работы
- Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха
- Серия независимых испытаний Бернулли
- Серия независимых испытаний. Практическая работа с использованием электронных таблиц
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.