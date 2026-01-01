Проверьте знания по программе 11 класса
Алгебра
Диагностика знаний · материал за 11 класс
148 заданий · ≈ 222 мин
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Геометрия
Диагностика знаний · материал за 11 класс
104 заданий · ≈ 156 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 11 класс
194 заданий · ≈ 291 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 11 класс
442 заданий · ≈ 663 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 11 класс
74 заданий · ≈ 111 мин
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Родная литература
Диагностика знаний · материал за 11 класс
88 заданий · ≈ 132 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 11 класс
373 заданий · ≈ 560 мин
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Биология
Диагностика знаний · материал за 11 класс
154 заданий · ≈ 231 мин
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Физика
Диагностика знаний · материал за 11 класс
259 заданий · ≈ 389 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 11 класс
301 заданий · ≈ 452 мин
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География
Диагностика знаний · материал за 11 класс
143 заданий · ≈ 215 мин
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Химия
Диагностика знаний · материал за 11 класс
148 заданий · ≈ 222 мин
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Информатика
Диагностика знаний · материал за 11 класс
152 заданий · ≈ 228 мин
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История
Диагностика знаний · материал за 11 класс
259 заданий · ≈ 389 мин
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ОБЗР
Диагностика знаний · материал за 11 класс
110 заданий · ≈ 165 мин
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Обществознание
Диагностика знаний · материал за 11 класс
270 заданий · ≈ 405 мин
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Статистика
Диагностика знаний · материал за 11 класс
44 заданий · ≈ 66 мин
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