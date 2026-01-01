Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 11 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Алгебра

Диагностика знаний · материал за 11 класс

148 заданий · ≈ 222 мин

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Геометрия

Диагностика знаний · материал за 11 класс

104 заданий · ≈ 156 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 11 класс

194 заданий · ≈ 291 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 11 класс

442 заданий · ≈ 663 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 11 класс

74 заданий · ≈ 111 мин

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Родная литература

Диагностика знаний · материал за 11 класс

88 заданий · ≈ 132 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 11 класс

373 заданий · ≈ 560 мин

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Биология

Диагностика знаний · материал за 11 класс

154 заданий · ≈ 231 мин

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Физика

Диагностика знаний · материал за 11 класс

259 заданий · ≈ 389 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 11 класс

301 заданий · ≈ 452 мин

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География

Диагностика знаний · материал за 11 класс

143 заданий · ≈ 215 мин

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Химия

Диагностика знаний · материал за 11 класс

148 заданий · ≈ 222 мин

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Информатика

Диагностика знаний · материал за 11 класс

152 заданий · ≈ 228 мин

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История

Диагностика знаний · материал за 11 класс

259 заданий · ≈ 389 мин

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ОБЗР

Диагностика знаний · материал за 11 класс

110 заданий · ≈ 165 мин

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Обществознание

Диагностика знаний · материал за 11 класс

270 заданий · ≈ 405 мин

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Статистика

Диагностика знаний · материал за 11 класс

44 заданий · ≈ 66 мин

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Как проходит обучение в 11 классе