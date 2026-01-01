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Диагностика по алгебре за 11 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 148 заданий · примерно 222 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 148 заданий · примерно 222 мин).
Степени и показатели
  • Степень с рациональным показателем
  • Свойства степени
  • Преобразование выражений, содержащих рациональные степени
  • Показательные уравнения и неравенства
  • Показательная функция, её свойства и график
Логарифмы и логарифмические функции
  • Логарифм числа
  • Десятичные и натуральные логарифмы
  • Преобразование выражений, содержащих логарифмы
  • Логарифмические уравнения и неравенства
  • Логарифмическая функция, её свойства и график
Тригонометрия
  • Примеры тригонометрических неравенств
  • Тригонометрические функции, их свойства и графики
Дифференциальное исчисление
  • Производная функции
  • Геометрический и физический смысл производной
  • Производные элементарных функций
  • Производная суммы, произведения, частного функций
  • Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы
  • Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке
  • Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком
Интегральное исчисление
  • Первообразная. Таблица первообразных
  • Интеграл, геометрический и физический смысл интеграла
  • Вычисление интеграла по формуле Ньютона―Лейбница
Уравнения и неравенства
  • Системы линейных уравнений
  • Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений
  • Системы и совокупности целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств
  • Использование графиков функций для решения уравнений и систем
  • Применение уравнений, систем и неравенств к решениюматематических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни
Числовые множества и признаки делимости
  • Натуральные и целые числа в задачах из реальной жизни
  • Признаки делимости целых чисел
Функциональный анализ
  • Непрерывные функции
  • Метод интервалов для решения неравенств

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.