Диагностика по алгебре за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 148 заданий · примерно 222 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 148 заданий · примерно 222 мин).
Степени и показатели
- Степень с рациональным показателем
- Свойства степени
- Преобразование выражений, содержащих рациональные степени
- Показательные уравнения и неравенства
- Показательная функция, её свойства и график
Логарифмы и логарифмические функции
- Логарифм числа
- Десятичные и натуральные логарифмы
- Преобразование выражений, содержащих логарифмы
- Логарифмические уравнения и неравенства
- Логарифмическая функция, её свойства и график
Тригонометрия
- Примеры тригонометрических неравенств
- Тригонометрические функции, их свойства и графики
Дифференциальное исчисление
- Производная функции
- Геометрический и физический смысл производной
- Производные элементарных функций
- Производная суммы, произведения, частного функций
- Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы
- Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке
- Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком
Интегральное исчисление
- Первообразная. Таблица первообразных
- Интеграл, геометрический и физический смысл интеграла
- Вычисление интеграла по формуле Ньютона―Лейбница
Уравнения и неравенства
- Системы линейных уравнений
- Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений
- Системы и совокупности целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств
- Использование графиков функций для решения уравнений и систем
- Применение уравнений, систем и неравенств к решениюматематических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни
Числовые множества и признаки делимости
- Натуральные и целые числа в задачах из реальной жизни
- Признаки делимости целых чисел
Функциональный анализ
- Непрерывные функции
- Метод интервалов для решения неравенств
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.