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Диагностика по английскому языку за 11 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 373 задания · примерно 560 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (78 тем, 373 заданий · примерно 560 мин).
Семья и межличностные отношения
  • Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных странах мира
  • Межличностные отношения. Решение конфликтных ситуаций. Семейные узы
  • Межличностные отношения.Мои друзья
  • Семейные традиции и обычаи в стране изучаемого языка
  • Семейные истории. Историческая справка
  • Семейные ценности. Отношения между поколениями
  • Межличностные отношения с членами семьи и знакомыми в художественной литературе
  • Межличностные отношения. Обязанности и права человека в обществе
  • Межличностные отношения. Взаимоуважение
  • Взаимоотношения в семье. Распределение обязанностей
  • Межличностные отношения. Эмоции и чувства
  • Межличностные отношения. Конфликтные ситуации: их предупреждение и решение
Характер и личность человека
  • Характер человека/литературного персонажа. Черты характера
  • Поведение человека в экстремальной ситуации. Характер
Здоровый образ жизни и забота о здоровье
  • Отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни
  • Забота о здоровье. Борьба со стрессом
  • Забота о здоровье. Полезные привычки
  • Забота о здоровье. Самочувствие
  • Забота о здоровье. Посещение врача
  • Режим труда и отдыха
  • Сбалансированное питание
Школьное образование и профессиональное самоопределение
  • Взаимоотношения со серстниками. Проблема буллинга
  • Школьная жизнь. Взаимоотношения в школе с преподавателями и друзьями
  • Особенности школьных конфликтов. Проблемы и решения
  • Выбор профессии. Цели и мечты
  • Альтернативы в продолжении образования. Последний год в школе
  • Высшая школа. Университет
  • Выбор профессии. Зов сердца
  • Подготовка к выпускным экзаменам
Иностранный язык в современном мире
  • Важность изучения иностранного языка
  • Корни иностранных языков. Международный язык общения
  • Способы коммуникации. История
  • Изучение иностранного языка для работы и дальнейшего обучения
Молодежь в современном обществе
  • Молодежь в обществе. Заработок для подростков. Выбор профессии в современном обществе
  • Взаимоотношения. Дружба
  • Молодежные ценности. Ориентиры
  • Цель и путь в жизни каждого молодого человека
  • Участие молодежи в жизни общества
Спорт и физическая активность
  • Экстремальные виды спорта
  • Спортивные соревнования
  • Олимпийские игры
  • Спорт в жизни каждого человека
Туризм и путешествия
  • Путешествие по зарубежным странам
  • Путешествия. Виды транстпорта
  • Оформление поездки. Регистрация. Организационные моменты путешествия
  • Путешествие. Любимое место
  • Особенности культуры и поведения в другой стране при путешествии
  • Экотуризм
Городская и сельская жизнь, экология и окружающая среда
  • Проживание в городской и сльской местности. Сравнение. Преимущества и недостатки
  • Защита окружающей среды. Утилизация мусора
  • Защита окружающей среды. Проблемы и решения
  • Защита окружающей среды в городе
  • Защита окружающей среды. Загрязнение воды
  • Сохранение флоры и фауны
  • Условия жизни в городе
  • Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. Проблемы
  • Жизнь в сельской местности
  • Инфраструктура города. Возможности
  • Защита окружающей среды. Вырубка леса и загрязнение воздуха.
  • Вселенная и человек. Другие формы жизни
  • Защита окружающей среды. Загрязнение океана
  • Природные заповедники
Технологии, цифровая культура и безопасность
  • Современные гаджеты. Проблемы и последствия для молодежи
  • Технический прогресс. Онлайн возможности
  • Интернет -безопасность
  • Социальные сети
Страна изучаемого языка и родная страна: география, культура, история
  • Достопримечательности родной страны. Крупные города
  • Достопримечательности страны изучаемого языка
  • Страна изучаемого языка. Страницы истории
  • Традиции и обычаи жизни в стране изучаемого языка
  • Достопримечательности родной страны Дворцы и усадьбы
  • Национальные традиции и особенности родной страны
  • Развитие космоса. Вклад родной страны
Выдающиеся личности родной страны и страны изучаемого языка
  • Выдающиеся люди родной страны. Певцы
  • Выдающиеся личности страны изучаемого языка. Писатели
  • Выдающиеся люди страны изучаемого языка. Выдающиеся медицинские работники.
  • Выдающиеся личности заруб стран. Спортсмен
  • Выдающиеся люди родной страны. Писатели -классики

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.