Диагностика по английскому языку за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 373 задания · примерно 560 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (78 тем, 373 заданий · примерно 560 мин).
Семья и межличностные отношения
- Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных странах мира
- Межличностные отношения. Решение конфликтных ситуаций. Семейные узы
- Межличностные отношения.Мои друзья
- Семейные традиции и обычаи в стране изучаемого языка
- Семейные истории. Историческая справка
- Семейные ценности. Отношения между поколениями
- Межличностные отношения с членами семьи и знакомыми в художественной литературе
- Межличностные отношения. Обязанности и права человека в обществе
- Межличностные отношения. Взаимоуважение
- Взаимоотношения в семье. Распределение обязанностей
- Межличностные отношения. Эмоции и чувства
- Межличностные отношения. Конфликтные ситуации: их предупреждение и решение
Характер и личность человека
- Характер человека/литературного персонажа. Черты характера
- Поведение человека в экстремальной ситуации. Характер
Здоровый образ жизни и забота о здоровье
- Отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни
- Забота о здоровье. Борьба со стрессом
- Забота о здоровье. Полезные привычки
- Забота о здоровье. Самочувствие
- Забота о здоровье. Посещение врача
- Режим труда и отдыха
- Сбалансированное питание
Школьное образование и профессиональное самоопределение
- Взаимоотношения со серстниками. Проблема буллинга
- Школьная жизнь. Взаимоотношения в школе с преподавателями и друзьями
- Особенности школьных конфликтов. Проблемы и решения
- Выбор профессии. Цели и мечты
- Альтернативы в продолжении образования. Последний год в школе
- Высшая школа. Университет
- Выбор профессии. Зов сердца
- Подготовка к выпускным экзаменам
Иностранный язык в современном мире
- Важность изучения иностранного языка
- Корни иностранных языков. Международный язык общения
- Способы коммуникации. История
- Изучение иностранного языка для работы и дальнейшего обучения
Молодежь в современном обществе
- Молодежь в обществе. Заработок для подростков. Выбор профессии в современном обществе
- Взаимоотношения. Дружба
- Молодежные ценности. Ориентиры
- Цель и путь в жизни каждого молодого человека
- Участие молодежи в жизни общества
Спорт и физическая активность
- Экстремальные виды спорта
- Спортивные соревнования
- Олимпийские игры
- Спорт в жизни каждого человека
Туризм и путешествия
- Путешествие по зарубежным странам
- Путешествия. Виды транстпорта
- Оформление поездки. Регистрация. Организационные моменты путешествия
- Путешествие. Любимое место
- Особенности культуры и поведения в другой стране при путешествии
- Экотуризм
Городская и сельская жизнь, экология и окружающая среда
- Проживание в городской и сльской местности. Сравнение. Преимущества и недостатки
- Защита окружающей среды. Утилизация мусора
- Защита окружающей среды. Проблемы и решения
- Защита окружающей среды в городе
- Защита окружающей среды. Загрязнение воды
- Сохранение флоры и фауны
- Условия жизни в городе
- Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. Проблемы
- Жизнь в сельской местности
- Инфраструктура города. Возможности
- Защита окружающей среды. Вырубка леса и загрязнение воздуха.
- Вселенная и человек. Другие формы жизни
- Защита окружающей среды. Загрязнение океана
- Природные заповедники
Технологии, цифровая культура и безопасность
- Современные гаджеты. Проблемы и последствия для молодежи
- Технический прогресс. Онлайн возможности
- Интернет -безопасность
- Социальные сети
Страна изучаемого языка и родная страна: география, культура, история
- Достопримечательности родной страны. Крупные города
- Достопримечательности страны изучаемого языка
- Страна изучаемого языка. Страницы истории
- Традиции и обычаи жизни в стране изучаемого языка
- Достопримечательности родной страны Дворцы и усадьбы
- Национальные традиции и особенности родной страны
- Развитие космоса. Вклад родной страны
Выдающиеся личности родной страны и страны изучаемого языка
- Выдающиеся люди родной страны. Певцы
- Выдающиеся личности страны изучаемого языка. Писатели
- Выдающиеся люди страны изучаемого языка. Выдающиеся медицинские работники.
- Выдающиеся личности заруб стран. Спортсмен
- Выдающиеся люди родной страны. Писатели -классики
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.