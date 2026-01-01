Диагностика по биологии за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 154 задания · примерно 231 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 154 заданий · примерно 231 мин).
Основы эволюционной теории
- Эволюция и методы её изучения
- История развития представлений об эволюции
Механизмы микроэволюции
- Микроэволюция
- Популяция как элементарная единица вида и эволюции. Сравнение видов по морфологическому критерию
- Движущие силы (элементарные факторы) эволюции
- Естественный отбор и его формы
Макроэволюционные процессы
- Результаты эволюции: приспособленность организмов и видообразование. Описание приспособленности организма и её относительного характера
- Направления и пути макроэволюции
- Необратимость эволюции
История жизни на планете Земля
- История жизни на Земле и методы её изучения
- Гипотезы происхождения жизни на Земле
- Развитие жизни на Земле по эрам и периодам
- Основные этапы эволюции растительного и животного мира. Изучение ископаемых остатков растений и животных в коллекциях
Классификация живого мира
- Современная система органического мира
Происхождение и эволюция человека
- Эволюция человека (антропогенез)
- Движущие силы (факторы) антропогенеза
- Основные стадии эволюции человека
- Человеческие расы и природные адаптации человека
Общие основы экологии
- Экология как наука
- Среды обитания и экологические факторы
- Абиотические факторы. Морфологические особенности растений из разных мест обитания. Влияние света на рост и развитие черенков колеуса»
- Биотические факторы
- Экологические характеристики популяции. Подсчёт плотности популяций разных видов растений
Структура и функционирование природных сообществ
- Сообщества организмов — биоценоз
- Экологические системы (экосистемы)
- Основные показатели экосистемы. Экологические пирамиды. Свойства экосистем. Сукцессия
- Природные экосистемы
Антропогенное воздействие на природу
- Антропогенные экосистемы
- Биосфера — глобальная экосистема Земли
- Закономерности существования биосферы
- Человечество в биосфере Земли
- Сосуществование природы и человечества
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.