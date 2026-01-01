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Диагностика по биологии за 11 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 154 задания · примерно 231 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 154 заданий · примерно 231 мин).
Основы эволюционной теории
  • Эволюция и методы её изучения
  • История развития представлений об эволюции
Механизмы микроэволюции
  • Микроэволюция
  • Популяция как элементарная единица вида и эволюции. Сравнение видов по морфологическому критерию
  • Движущие силы (элементарные факторы) эволюции
  • Естественный отбор и его формы
Макроэволюционные процессы
  • Результаты эволюции: приспособленность организмов и видообразование. Описание приспособленности организма и её относительного характера
  • Направления и пути макроэволюции
  • Необратимость эволюции
История жизни на планете Земля
  • История жизни на Земле и методы её изучения
  • Гипотезы происхождения жизни на Земле
  • Развитие жизни на Земле по эрам и периодам
  • Основные этапы эволюции растительного и животного мира. Изучение ископаемых остатков растений и животных в коллекциях
Классификация живого мира
  • Современная система органического мира
Происхождение и эволюция человека
  • Эволюция человека (антропогенез)
  • Движущие силы (факторы) антропогенеза
  • Основные стадии эволюции человека
  • Человеческие расы и природные адаптации человека
Общие основы экологии
  • Экология как наука
  • Среды обитания и экологические факторы
  • Абиотические факторы. Морфологические особенности растений из разных мест обитания. Влияние света на рост и развитие черенков колеуса»
  • Биотические факторы
  • Экологические характеристики популяции. Подсчёт плотности популяций разных видов растений
Структура и функционирование природных сообществ
  • Сообщества организмов — биоценоз
  • Экологические системы (экосистемы)
  • Основные показатели экосистемы. Экологические пирамиды. Свойства экосистем. Сукцессия
  • Природные экосистемы
Антропогенное воздействие на природу
  • Антропогенные экосистемы
  • Биосфера — глобальная экосистема Земли
  • Закономерности существования биосферы
  • Человечество в биосфере Земли
  • Сосуществование природы и человечества

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.