Диагностика по физической культуре за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 301 задание · примерно 452 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (63 тем, 301 заданий · примерно 452 мин).
Основы здоровья и профилактика
- Адаптация организма и здоровье человека
- Здоровый образ жизни современного человека
- Определение индивидуального расхода энергии
- Физическая культура и профессиональная деятельность человека
- Профилактика травматизма во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой и спортом
- Оказание первой помощи при травмах (вывихи, переломы, ушибы)
- Оказание первой помощи при обморожении, солнечном и тепловом ударах
- Объективные и субъективные признаки утомления
- Средства восстановления после физических нагрузок и соревновательной деятельности: правила организации и проведения, основные приемы
Методы релаксации и восстановление
- Релаксация в системной организации мероприятий здорового образа жизни: дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой
- Релаксация в системной организации мероприятий здорового образа жизни: синхрогимнастик «Ключ»
Бег
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 60 м и 100 м
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 2000 м (девушки); 3000 м (юноши)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 3 км (девушки); 5 км (юноши)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м
Работа с весом
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири 16 кг.
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Метание гранаты весом 500 г (девушки), 700 г (юноши)
Оздоровительные комплексы упражнений
- Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний
- Комплекс упражнений силовой гимнастики (шейпинг)
- Комплекс упражнений на повышение подвижности суставов и эластичности мышц (стретчинг)
Спортивные тренировки по футболу
- Техническая подготовка в футболе
- Тактическая подготовка в футболе
- Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры футбол
- Развитие координационных способностей средствами игры футбол
- Развитие выносливости средствами игры футбол
- Совершенствование техники передачи мяча в процессе передвижения с разной скоростью
- Совершенствование техники остановки мяча разными способами
- Совершенствование технической и тактической подготовки в футболе в условиях учебной и игровой деятельности
- Тренировочные игры по мини-футболу (на малом футбольном поле)
- Тренировочные игры по футболу (на большом поле)
Спортивные тренировки по баскетболу
- Техническая подготовка в баскетболе
- Тактическая подготовка в баскетболе
- Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры баскетбол
- Развитие координационных способностей средствами игры баскетбол
- Развитие выносливости средствами игры баскетбол
- Совершенствование техники перехвата мяча, на месте и при передвижении
- Совершенствование техники передачи и броска мяча во время ведения
- Совершенствование техники выполнения штрафного броска
- Совершенствование технической и тактической подготовки в баскетболе в условиях учебной и игровой деятельности
- Тренировочные игры по баскетболу
Спортивные тренировки по волейболу
- Техническая подготовка в волейболе
- Тактическая подготовка в волейболе
- Общая физическая подготовка в волейболе
- Развитие физических качеств средствами игры волейбол
- Совершенствование техники нападающего удара в условиях моделируемых игровых ситуаций
- Совершенствование техники приема мяча в условиях моделируемых игровых ситуаций
- Совершенствование техники подачи мяча в условиях учебной игровой деятельности
- Совершенствование технической и тактической подготовки в волейболе в условиях учебной и игровой деятельности
- Тренировочные игры по волейболу
Атлетические единоборства
- Техника безопасности на занятиях атлетическими единоборствами
- Техника самостраховки в атлетических единоборствах
- Техника стоек в атлетических единоборствах
- Техника захватов в атлетических единоборствах
- Техника броска рывком за пятку в атлетических единоборствах
- Техника задней подножки в атлетических единоборствах
- Техника удержаний в атлетических единоборствах
- Учебные схватки с использованием бросков и удержанием
- Имитационные упражнения в защитных действиях от удара кулаком в голову
- Развитие силовых способностей средствами атлетических единоборств
- Развитие скоростных способностей средствами атлетических единоборств
- Развитие координационных способностей средствами атлетических единоборств
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.