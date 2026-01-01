Диагностика по физике за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 259 заданий · примерно 389 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (55 тем, 259 заданий · примерно 389 мин).
Магнитное поле и его источники
- Постоянные магниты и их взаимодействие. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции
- Магнитное поле проводника с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током
- Лабораторная работа «Изучение магнитного поля катушки с током»
Действие магнитного поля на ток и заряд
- Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Лабораторная работа «Исследование действия постоянного магнита на рамку с током»
- Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Работа силы Лоренца
Электромагнитная индукция и её следствия
- Электромагнитная индукция. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея
- Лабораторная работа «Исследование явления электромагнитной индукции»
- Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле
- Технические устройства и их применение: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь
Механические колебания и волны
- Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии
- Лабораторная работа «Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза»
- Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны
- Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука
Электромагнитные колебания и переменный ток
- Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями
- Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре
- Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания
- Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения
- Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии
- Устройство и практическое применение электрического звонка, генератора переменного тока, линий электропередач
- Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни
Электромагнитные волны и радиосвязь
- Электромагнитные волны, их свойства и скорость. Шкала электромагнитных волн
- Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. Радиолокация
Геометрическая оптика
- Прямолинейное распространение света в однородной среде. Точечный источник света. Луч света
- Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале
- Преломление света. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения
- Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла»
- Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы
- Лабораторная работа «Исследование свойств изображений в линзах»
Волновая оптика и физические основы цвета
- Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. Лабораторная работа «Наблюдение дисперсии света»
- Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка
Оптические приборы и безопасность
- Оптические приборы и устройства и условия их безопасного применения
Специальная теория относительности
- Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности
- Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины
- Энергия и импульс релятивистской частицы. Связь массы с энергией и импульсом. Энергия покоя
Квантовая оптика
- Фотоны. Формула Планка. Энергия и импульс фотона
- Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова
- Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта
- Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. Химическое действие света
- Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод
- Решение задач по теме «Элементы квантовой оптики»
Строение атома и атомных ядер
- Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома
- Постулаты Бора
- Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров
- Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Спонтанное и вынужденное излучение
- Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения
- Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы
- Открытие протона и нейтрона. Изотопы. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение
- Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Проблемы, перспективы, экологические аспекты ядерной энергетики
- Элементарные частицы. Открытие позитрона. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Круглый стол «Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира
Астрономия и астрофизика
- Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. Солнечная система
- Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд
- Звёзды, их основные характеристики. Звёзды главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд
- Млечный Путь — наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Галактики. Чёрные дыры в ядрах галактик
- Вселенная. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Метагалактика
- Нерешенные проблемы астрономии
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.