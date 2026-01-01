Диагностика по географии за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 143 задания · примерно 215 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 143 заданий · примерно 215 мин).
Региональная география Европы
- Многообразие подходов к выделению регионов мира. Зарубежная Европа: состав, общая характеристика. Геополитические проблемы региона
- Западная Европа. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегиона
- Северная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегиона
- Южная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегиона
- Восточная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегиона
Региональная география Азии
- Зарубежная Азия: состав, общая экономико-географическая характеристика. Юго-Западная Азия. Иран: общая экономико географическая характеристика. Современные проблемы
- Южная Азия. Индия: общая экономико географическая характеристика. Современные проблемы
- Центральная Азия: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегиона. Современные проблемы
- Юго-Восточная Азия: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегиона. Современные проблемы
- Восточная Азия. Китай: общая экономико-географическая характеристика. Современные проблемы.
- Восточная Азия. Япония: общая экономико-географическая характеристика. Современные проблемы
Региональная география Америки
- Америка. Субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка: общая экономико-географическая характеристика
- Субрегионы Америки. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства
- США: особенности ЭГП, природно ресурсного капитала, населения и хозяйства, современные проблемы
- Канада: особенности ЭГП, природно ресурсного капитала, населения и хозяйства, современные проблемы
- Мексика: особенности ЭГП, природно ресурсного капитала, населения и хозяйства, современные проблемы
- Бразилия: особенности ЭГП, природно ресурсного капитала, населения и хозяйства, современные проблемы.
Региональная география Африки
- Африка: состав (субрегионы), общая экономико-географическая характеристика. Особенности. Экономические и социальные проблемы субрегионов. Последствия колониализма в экономике Африке.
- Северная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства Алжира и Египта
- Южная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства ЮАР
- Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства Нигерии.
Региональная география Австралии и Океании
- Австралия и Океания: особенности ГП Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства . Место в МГРТ
- Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства.Место в МГРТ
География России в мировом контексте
- Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое сообщество
- Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития экономики России
- Изменение направления международных экономических связей России в новых геоэкономических и геополитических условиях
Глобальные проблемы человечества
- Группы глобальных проблем. Геополитические проблемы
- Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества
- Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека
- Взаимосвязь глобальных проблем и проблем народонаселения. Возможные пути решения. Роль России в их решении.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.