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Диагностика по геометрии за 11 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 104 задания · примерно 156 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (23 тем, 104 заданий · примерно 156 мин).
Сфера и шар
  • Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы
  • Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы
  • Изображение сферы, шара на плоскости. Сечения шара
Цилиндр
  • Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической поверхности
  • Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой и полной поверхности
  • Изображение цилиндра на плоскости. Развёртка цилиндра. Сечения цилиндра (плоскостью, параллельной или перпендикулярной оси цилиндра)
Конус
  • Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической поверхности
  • Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и полной поверхности
  • Усечённый конус: образующие и высота; основания и боковая поверхность
  • Изображение конуса на плоскости. Развёртка конуса. Сечения конуса (плоскостью, параллельной основанию, и плоскостью, проходящей через вершину)
Комбинированные геометрические тела
  • Комбинация тел вращения и многогранников
  • Многогранник, описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или в тело вращения
Объёмы и площади пространственных фигур
  • Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел
  • Объём цилиндра, конуса
  • Объём шара и площадь сферы
  • Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных тел
Векторы и координаты в пространстве
  • Вектор на плоскости и в пространстве
  • Сложение и вычитание векторов
  • Умножение вектора на число
  • Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда
  • Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах
  • Угол между векторами. Скалярное произведение векторов
  • Вычисление углов между прямыми и плоскостями

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.