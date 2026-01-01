Диагностика по геометрии за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 104 задания · примерно 156 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (23 тем, 104 заданий · примерно 156 мин).
Сфера и шар
- Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы
- Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы
- Изображение сферы, шара на плоскости. Сечения шара
Цилиндр
- Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической поверхности
- Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой и полной поверхности
- Изображение цилиндра на плоскости. Развёртка цилиндра. Сечения цилиндра (плоскостью, параллельной или перпендикулярной оси цилиндра)
Конус
- Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической поверхности
- Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и полной поверхности
- Усечённый конус: образующие и высота; основания и боковая поверхность
- Изображение конуса на плоскости. Развёртка конуса. Сечения конуса (плоскостью, параллельной основанию, и плоскостью, проходящей через вершину)
Комбинированные геометрические тела
- Комбинация тел вращения и многогранников
- Многогранник, описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или в тело вращения
Объёмы и площади пространственных фигур
- Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел
- Объём цилиндра, конуса
- Объём шара и площадь сферы
- Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных тел
Векторы и координаты в пространстве
- Вектор на плоскости и в пространстве
- Сложение и вычитание векторов
- Умножение вектора на число
- Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда
- Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах
- Угол между векторами. Скалярное произведение векторов
- Вычисление углов между прямыми и плоскостями
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.