Диагностика по химии за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по химии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 148 заданий · примерно 222 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 148 заданий · примерно 222 мин).
Теоретические основы химии
- Химический элемент. Атом. Электронная конфигурация атомов
- Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, их связь с современной теорией строения атомов
- Закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по группам и периодам. Значение периодического закона и системы химических элементов Д.И. Менделеева в развитии науки
- Строение вещества. Химическая связь, её виды; механизмы образования ковалентной связи. Водородная связь
- Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. Вещества молекулярного и немолекулярного строения
Растворы и растворимость
- Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в растворе
Классификации и номенклатура веществ
- Классификация и номенклатура неорганических соединений. Генетическая связь неорганических веществ, различных класс
Типология химических реакций
- Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях
Химическая кинетика и равновесие
- Скорость реакции. Обратимые реакции. Химическое равновесие
- Влияние различных факторов на скорость химической реакции
Ионные процессы и гидролиз
- Электролитическая диссоциация. Понятие о водородном показателе(pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и неорганических веществ
Окислительно-восстановительные реакции и электролиз
- Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и растворов солей
Общая характеристика металлов
- Металлы, их положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. Общие физические свойства металлов
- Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов
Свойства отдельных металлов и их соединений
- Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий) и их соединений
- Химические свойства хрома, меди и их соединений
- Химические свойства цинка, железа и их соединений
Общая характеристика неметаллов
- Неметаллы, их положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов
- Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода)
Свойства отдельных неметаллов и их соединений
- Химические свойства галогенов, серы и их соединений
- Химические свойства азота, фосфора и их соединений
- Химические свойства углерода, кремния и их соединений
- Применение важнейших неметаллов и их соединений
- Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». Вычисления по уравнениям химических реакций и термохимические расчёты
Кислоты, основания и амфотерные соединения
- Неорганические и органические кислоты. Неорганические и органические основания
- Амфотерные неорганические и органические соединения. Генетическая связь неорганических и органических веществ
Практическое значение химии
- Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины
- Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших веществ
- Человек в мире веществ и материалов
- Химия и здоровье человека
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.