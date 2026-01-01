Диагностика по информатике за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 152 задания · примерно 228 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 152 заданий · примерно 228 мин).
Компьютерные сети и интернет
- Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён
- Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб сервером. Динамические страницы. Разработка интернет приложений (сайтов). Сетевое хранение данных
- Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета
- Сетевой этикет. Проблема подлинности полученной информации
Государственные и общественные информационные системы
- Государственные электронные сервисы и услуги. Открытые образовательные ресурсы
Информационная безопасность и защита данных
- Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Защита информации и информационная безопасность
- Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним
Организация личных информационных ресурсов
- Организация личного архива информации. Информационные технологии и профессиональная деятельност
Моделирование и представление знаний
- Модели и моделирование. Представление результатов моделирования
- Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира
- Компьютерно-математические модели
- Работа с готовой компьютерной моделью
Алгоритмы и структуры данных
- Графы. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов
- Деревья. Дискретные игры двух игроков с полной информацией
- Анализ алгоритмов. Этапы решения задач на компьютере
- Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач
- Разработка и программная реализация алгоритмов решения задач методом перебора
- Обработка символьных данных
- Табличные величины (массивы)
- Сортировка одномерного массива
- Подпрограммы
Программирование и языки программирования
- Язык программирования. Основные конструкции языка программирования. Типы данных
- Ветвления. Составные условия
- Циклы с условием. Циклы по переменной
Анализ данных и работа с базами данных
- Анализ данных. Основные задачи анализа данных
- Последовательность решения задач анализа данных
- Анализ данных с помощью электронных таблиц
- Численное решение уравнений с помощью подбора параметра
- Табличные (реляционные) базы данных
- Работа с готовой базой данных
Искусственный интеллект и перспективные направления
- Средства искусственного интеллекта
- Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.