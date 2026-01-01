Диагностика по истории за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 259 заданий · примерно 389 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (53 тем, 259 заданий · примерно 389 мин).
Введение и общие рамки курса
- Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.
- Введение в курс «История России. 1945 год – начало ХХI века»
Холодная война и биполярный мир
- Начало холодной войны и формирование биполярной системы
- Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х гг.
США и Западная Европа
- США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в.
- США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в.
Центральная и Восточная Европа
- Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в
Азия: общие и региональные темы
- Страны Восточной и Юго - Восточной Азии в 1940 – 1970 -х гг.
- Страны Азии: социалистический выбор развития
- Страны Восточной Азии во второй половине ХХ в. – начале ХХ I в.
- Страны Южной и Юго Восточной Азии во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.
- Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.
Африка и Латинская Америка
- Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости
- Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Международные отношения (постбиполярный период)
- Международные отношения в 1990-е – 2023 г.
- Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Кризис глобального доминирования Запада
Культура, наука, общество и глобальные вызовы
- Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.
- Глобальные проблемы современности
СССР: послевоенные годы (1945–1953)
- Восстановление и развитие экономики и социальной сферы
- Политическая система в послевоенные годы
- Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы
- Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг
СССР: эпоха Хрущёва (1953–1964)
- Новое руководство страны. Смена политического курса
- Экономическое и социальное развитие в 1953 – 1964 гг.
- Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 гг
- Культурное пространство в 1953 – 1964 гг
- Перемены в повседневной жизни в 1953 – 1964 гг.
- Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.
СССР: эпоха застоя (1964–1985)
- Политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг.
- Социально-экономическое развитие в 1964 – 1985 гг.
- Развитие науки, образование, здравоохранения в 1964 – 1985 гг.
- Идеология и культура в 1964 – 1985 гг.
- Повседневная жизнь советского общества в 1964 – 1985 гг.
- Национальная политика и национальные движения в 1964 – 1985 гг.
- Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг.
СССР: перестройка и распад (1985–1991)
- СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки реформ
- Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг.
- Перемены в духовной сфере в годы перестройки
- Реформа политической системы СССР и её итоги
- Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
- Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР
Российская Федерация: 1990-е годы
- Российская экономика в условиях рынка
- Политическое развитие Российской Федерации в 1990 -е гг
- Межнациональные отношения и национальная политика в 1990 -е гг
- Повседневная жизнь в 1990 -е гг
- Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990 -е гг.
Российская Федерация: начало XXI века (2000–2011)
- Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале ХХ I в
- Россия в 2008 – 2011 гг.
- Социально -экономическое развитие России в начале ХХ I в. Приоритетные национальные проекты
Российская Федерация: 2012 – начало 2020-х
- Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990 -х – начале 2020 -х гг.
- Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире
- Россия в 2012 – начале 2020 -х г
- Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.