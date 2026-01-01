Диагностика по литературе за 11 класс
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Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 442 задания · примерно 663 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (90 тем, 442 заданий · примерно 663 мин).
Русская литература начала XX века: реализм и модернизм
- Введение в курс русской литературы ХХ века. Основные этапы жизни и творчества А.И. Куприна. Проблематика рассказов писателя
- Своеобразие сюжета повести А.И. Куприна «Олеся». Художественное мастерство писателя
- Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Андреева. На перепутьях реализма и модернизма
- Проблематика рассказа Л.Н. Андреева «Большой шлем». Трагическое мироощущение автора
- Основные этапы жизни и творчества М. Горького. Романтический пафос и суровая правда рассказов писателя
- Социально -философская драма «На дне». История создания, смысл названия произведения
- Тематика, проблематика, система образов драмы «На дне»
- «Три правды» в пьесе «На дне» и их трагическое столкновение
- Новаторство Горького - драматурга. Сценическая судьба пьесы «На дне»
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе М. Горького «На дне»
- Резервный урок. Подготовка к сочинению по пьесе М. Горького «На дне»
Серебряный век русской поэзии: символизм, акмеизм, футуризм
- Серебряный век русской литературы. Эстетические программы модернистских объединений
- Художественный мир поэта (на выбор К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и других.) Основные темы и мотивы лирики поэта
- Развитие речи. Анализ лирического произведения поэтов Серебряного века(по выбору)
- Основные этапы жизни и творчества И.А. Бунина. Темы и мотивы рассказов писателя
- Тема любви в произведениях И.А. Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Образ Родины
- Социально-философская проблематика рассказов И.А. Бунина(«Господин из Сан-Франциско»)
- Основные этапы жизни и творчества А.А. Блока. Поэт и символизм. Разнообразие мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы в поэзии. («Незнакомка», «На железной дороге», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие)
- Образ «страшного мира» в лирике А.А. Блока. Тема Родины. («Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...»(из цикла «На поле Куликовом»), «О доблестях, о подвигах, о славе...» и другие)
- Поэт и революция. Поэма А.А. Блока «Двенадцать». История создания, многоплановость, сложность художественного мира поэмы
- Герои поэмы «Двенадцать», сюжет, композиция, многозначность финала. Художественное своеобразие языка поэмы
- Основные этапы жизни и творчества В.В. Маяковского. Новаторство поэтики Маяковского. Лирический герой ранних произведений поэта
- Поэт и революция. Сатира в стихотворениях В.В. Маяковского («Прозаседавшиеся» и другие)
- Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского («Послушайте!», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие)
- Художественный мир поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах»
- Основные этапы жизни и творчества С.А. Есенина. Особенности лирики поэта и многообразие тематики стихотворений («Гой ты, Русь, моя родная...», «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…» и другие)
- Тема России и родного дома в лирике С.А. Есенина. Природа и человек в произведениях поэта («Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие)
- Своеобразие любовной лирики С.А. Есенина(«Шаганэ ты моя, Шаганэ...» и другие)
Поэзия и проза второй половины XX — начала XXI века
- Страницы жизни и творчества М.И. Цветаевой. Многообразие тематики и проблематики в лирике поэта («Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…» и другие)
- Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди(«Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...»(из цикла «Стихи о Москве») и другие)
- Основные этапы жизни и творчества А.А. Ахматовой. Многообразие тематики лирики. Любовь как всепоглощающее чувство в лирике поэта («Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» и другие)
- Гражданский пафос лирики А.А. Ахматовой. Тема Родины и судьбы в творчестве поэта(«Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно...» и другие)
- История создания поэмы А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия
- Широта эпического обобщения в поэме «Реквием». Художественное своеобразие произведения
- Основные этапы и жизни и творчества Б.Л. Пастернака. Тематика и проблематика лирики поэта
- Тема поэта и поэзии. Любовная лирика Б.Л. Пастернака
- Тема человека и природы. Философская глубина лирики Б.Л. Пастернака
- Основные этапы жизни и творчества А.И. Солженицына. Автобиографизм прозы писателя. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», творческая судьба произведения
- Человек и история страны в контексте трагической эпохи в книге писателя «Архипелаг ГУЛАГ»
- В.М.Шукшин. Страницы жизни и творчества. Своеобразие прозы писателя («Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие)
- Нравственные искания героев рассказов В.М. Шукшина. Своеобразие «чудаковатых» персонажей
- В.Г. Распутин. Страницы жизни и творчества. Изображение патриархальной русской деревни
- Тема памяти и преемственности поколений. Взаимосвязь нравственных и экологических проблем в произведениях В. Г. Распутина (не менее одного произведения по выбору, например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и других
- Н.М. Рубцов. Страницы жизни и творчества. Тема Родины в лирике поэта (не менее трёх стихотворений по выбору, например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..» и другие.)
- Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова («В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.)
- И.А. Бродский. Основные этапы жизни и творчества. Тематика лирических произведений поэта (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…») , «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие
- Тема памяти. Философские мотивы в лирике И.А. Бродского
- Своеобразие поэтического мышления и языка И.А. Бродского
- Развитие речи. Анализ лирического произведения второй половины ХХ века
Русская проза второй половины XX — начала XXI века
- Проза второй половины XX – начала XXI века. «Деревенская» проза. Например, Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор») и другие)
- Нравственные искания героев в прозе второй половины ХХ – начале ХХI века. Например, В.П. Астафьев(повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие
- Разнообразие повествовательных форм в изображении жизни современного общества. Например, Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты)); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»); Захар Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди») и другие
Поэзия второй половины XX — начала XXI века
- Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко и других). Тематика и проблематика лирики поэта
- Художественные приемы и особенности поэтического языка автора(стихотворения Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко и других)
Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века
- Особенности драматургии второй половины ХХ- начала ХХI веков. Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын» и другие. Основные темы и проблемы
Литература народов России
- Литература народов России (не менее одного произведения по выбор). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие. Художественное произведение в историко -культурном контексте
- Литература народов России (стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других). Лирический герой в современном мире
Зарубежная литература XX века
- Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе ХХ века (не менее одного произведения по выбору). Например, Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарк «Три товарища»; Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэй «Старик и море» и другие. Творческая история произведения
- Проблематика и сюжет, специфика жанра и композиции, система образов произведения (Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарк «Три товарища»; Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэй «Старик и море» и другие)
- Резервный урок. Художественное своеобразие произведений зарубежной прозы ХХ века. Историко-культурная значимость
- Общий обзор европейской поэзии XX века. Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору, например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и других)
- Общий обзор зарубежной драматургии ХХ века. Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и другие)
- Урок внеклассного чтения по зарубежной литературе ХХ века
Литература о Великой Отечественной войне
- Тема Великой Отечественной войны в прозе (обзор). Человек на войне
- Историческая правда художественных произведений о Великой Отечественной войне. Своеобразие «лейтенантской» прозы
- Героизм и мужество защитников Отечества. Традиции реалистической прозы о войне в русской литературе
- Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. История создания романа «Молодая гвардия». Жизненная правда и художественный вымысел
- Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм и мужество молодогвардейцев
- В.О.Богомолов «В августе сорок четвертого». Мужество и героизм защитников Родины
- Проблема исторической памяти в лирических произведениях о Великой Отечественной войне (стихотворения Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского и другие)
- Патриотический пафос поэзии о Великой Отечественной войне и ее художественное своеобразие (стихотворения С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К. М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других)
- Развитие речи. Анализ лирического произведения о Великой Отечественной войне (по выбору)
- Тема Великой Отечественной войны в драматургии. Художественное своеобразие и сценическое воплощение
- Внеклассное чтение. «Страницы, опаленные войной» по произведениям о Великой Отечественной войне
Русская советская классика: эпос и идеология
- Страницы жизни и творчества Н.А. Островского. История создания, идейно - художественное своеобразие романа «Как закалялась сталь»
- Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма и силы духа
- Основные этапы жизни и творчества М.А. Шолохова. История создания шолоховского эпоса. Особенности жанра
- Роман -эпопея «Тихий Дон». Система образов. Тема семьи. Нравственные ценности казачества
- Роман -эпопея «Тихий Дон». Трагедия целого народа и судьба одного человека.Проблема гуманизма в эпопее
- Женские судьбы в романе -эпопее «Тихий Дон». Роль пейзажа в произведении.Традиции Л. Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова
- Развитие речи. Анализ эпизода романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон»
Русская литература второй половины XX века: философская проза и авторский роман
- Основные этапы жизни и творчества М.А. Булгакова. История создания произведения «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»(один роман по выбору)
- Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору) . Система образов
- Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в романе «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору)
- Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя.Смысл финала романа «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»(один роман по выбору)
- Картины жизни и творчества А.П. Платонова. Утопические идеи произведений писателя. Особый тип платоновского героя
- Высокий пафос и острая сатира произведений А.П. Платонова (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. Самобытность языка и стиля писателя
- Страницы жизни и творчества А.Т. Твардовского. Тематика и проблематика произведений автора (не менее трёх по выбору)
- Поэт и время. Основные мотивы лирики А.Т. Твардовского. Тема Великой Отечественной войны («Памяти матери»(«В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...» и другие)
- Тема памяти. Доверительность и исповедальность лирической интонации А.Т. Твардовского («Дробится рваный цоколь монумента...» и другие)
Частые вопросы
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Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.