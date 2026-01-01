Диагностика по обществознанию за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 270 заданий · примерно 405 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (56 тем, 270 заданий · примерно 405 мин).
Социальная сфера
- Социальная структура общества
- Социальная стратификация российского общества
- Социальное положение личности в обществе и пути его изменения
- Социальная мобильность и ее виды
- Семья как социальный институ
- Семья и семейные ценности
- Этнические общности и нации
- Национальная политика в Российской Федерации
- Социальные нормы и отклоняющееся поведение
- Социальный контроль
- Социальный конфликт
- Особенности профессиональной деятельности социолога и социального психолога
Политическая сфера
- Политическая власть и политические отношения
- Политические институты
- Политическая система
- Государство - основной институт политической системы
- Формы государства
- Основы конституционного строя Российской Федерации
- Государство Российская Федерация
- Государственное управление в Российской Федерации
- Национальная безопасность
- Политическая культура общества и личности
- Политическая идеология
- Политический процесс
- Участники политического процесса
- Политические партии
- Типы избирательных систем
- Избирательная система Российской Федерации
- Политическая элита
- Политическое лидерство
Правовая сфера
- Система права
- Правовые отношения
- Правонарушения
- Правонарушение и юридическая ответственность
- Конституция Российской Федерации
- Конституционные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации
- Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации
- Механизмы защиты прав человека
- Правовое регулирование гражданских правоотношений
- Организационно -правовые формы юридических лиц
- Правовое регулирование семейных правоотношений
- Права и обязанности родителей и детей
- Правовое регулирование трудовых правоотношений
- Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников
- Правовое регулирование налоговых правоотношений
- Права и обязанности налогоплательщиков Ответственность за налоговые правонарушения
- Правовое регулирование образовательных правоотношений
- Система образования в Российской Федерации
- Правовое регулирование административных правоотношений
- Экологическое законодательство
- Уголовное право
- Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
- Основные принципы конституционного, арбитражного процессов
- Основные принципы гражданского процесса
- Основные принципы административного процесса
- Основные принципы уголовного процесса
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.