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Диагностика по обществознанию за 11 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 270 заданий · примерно 405 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (56 тем, 270 заданий · примерно 405 мин).
Социальная сфера
  • Социальная структура общества
  • Социальная стратификация российского общества
  • Социальное положение личности в обществе и пути его изменения
  • Социальная мобильность и ее виды
  • Семья как социальный институ
  • Семья и семейные ценности
  • Этнические общности и нации
  • Национальная политика в Российской Федерации
  • Социальные нормы и отклоняющееся поведение
  • Социальный контроль
  • Социальный конфликт
  • Особенности профессиональной деятельности социолога и социального психолога
Политическая сфера
  • Политическая власть и политические отношения
  • Политические институты
  • Политическая система
  • Государство - основной институт политической системы
  • Формы государства
  • Основы конституционного строя Российской Федерации
  • Государство Российская Федерация
  • Государственное управление в Российской Федерации
  • Национальная безопасность
  • Политическая культура общества и личности
  • Политическая идеология
  • Политический процесс
  • Участники политического процесса
  • Политические партии
  • Типы избирательных систем
  • Избирательная система Российской Федерации
  • Политическая элита
  • Политическое лидерство
Правовая сфера
  • Система права
  • Правовые отношения
  • Правонарушения
  • Правонарушение и юридическая ответственность
  • Конституция Российской Федерации
  • Конституционные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации
  • Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации
  • Механизмы защиты прав человека
  • Правовое регулирование гражданских правоотношений
  • Организационно -правовые формы юридических лиц
  • Правовое регулирование семейных правоотношений
  • Права и обязанности родителей и детей
  • Правовое регулирование трудовых правоотношений
  • Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников
  • Правовое регулирование налоговых правоотношений
  • Права и обязанности налогоплательщиков Ответственность за налоговые правонарушения
  • Правовое регулирование образовательных правоотношений
  • Система образования в Российской Федерации
  • Правовое регулирование административных правоотношений
  • Экологическое законодательство
  • Уголовное право
  • Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
  • Основные принципы конституционного, арбитражного процессов
  • Основные принципы гражданского процесса
  • Основные принципы административного процесса
  • Основные принципы уголовного процесса

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.