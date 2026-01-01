Диагностика по ОБЗР за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОБЗР ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 110 заданий · примерно 165 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (23 тем, 110 заданий · примерно 165 мин).
Безопасность жизнедеятельности
- Безопасность в природной среде
- Выживание в автономных условиях
- Природные чрезвычайные ситуации. Природные пожары
- Природные чрезвычайные ситуации. Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, камнепады
- Природные чрезвычайные ситуации. Опасные гидрологические явления и процессы: наводнения, паводки, половодья, цунами, сели, лавины
- Природные чрезвычайные ситуации. Опасные метеорологические явления и процессы: ливни, град, мороз, жара
Охрана здоровья и профилактика заболеваний
- Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни
- Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями
- Неинфекционные заболевания. Факторы риска и меры профилактики. Роль диспансеризации для сохранения здоровья
- Психическое здоровье и психологическое благополучие
Основы первой помощи
- Первая помощь пострадавшему
Коммуникация и психология общения
- Общение в жизни человека. Межличностное общение, общение в группе
- Конфликты и способы их разрешения
- Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия
- Психологические механизмы воздействия на большие группы людей
Информационная безопасность
- Безопасность в цифровой среде
- Опасности, связанные с коммуникацией в цифровой среде
- Достоверность информации в цифровой среде
- Защита прав в цифровом пространстве
Антитеррористическая защита и противодействие экстремистским проявлениям
- Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества
- Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта
- Противодействие экстремизму и терроризму
Экологическое воспитание и культура потребления природных ресурсов
- Экологическая грамотность и разумное природопользование
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.