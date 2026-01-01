Диагностика по родной литературе за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 88 заданий · примерно 132 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (18 тем, 88 заданий · примерно 132 мин).
Литературное наследие Серебряного века
- На далёкой гражданской: М. И. Цветаева — «Ох, грибок ты мой...» Анализ лирики, образы, язык.
- Н. Н. Асеев — «Марш Будённого». Гражданская война в поэзии. Ритм, пафос, идеология.
- М. А. Волошин — «Гражданская война». Философское осмысление конфликта.
Эмиграция и идентичность
- Жить вне России: В. В. Набоков — «Бритва». Проблемы эмиграции, идентичности, памяти.
Человек и тоталитарный режим
- Я не участвую в войне — она участвует во мне: А. П. Платонов — «Высказывание погибших». Трагедия человека в тоталитарной системе.
Психология послевоенного поколения
- Ю. П. Кузнецов — «Возвращение». Психологизм, внутренний мир героя после войны.
- Ю. Д. Левитанский — «Ну что с того, что я там был...». Лирика о войне, память, совесть
Проблемы нравственного выбора и достоинства
- Россия — это совесть: И. Грекова — «Скрипка Ротшильда». Нравственные выборы, человеческое достоинство.
Любовь и милосердие в русской душе
- Загадочная русская душа: Любовь и милосердие. В. В. Вересаев — «Марья Петровна».
Природа и лирический герой
- Б. А. Цильник — «Первый день весны». Лирическое восприятие мира, природа и человек.
Постмодернизм и абсурд жизни
- Бывает всё на свете хорошо: А. Г. Битов — «Солнце». Постмодернистский взгляд на жизнь, ирония, абсурд.
Семейные ценности и поколенческая связь
- Дорогие мои старики: Б. П. Екимов — «Родня». Семейные ценности, поколенческие связи, деревенская проза.
Поэтическая философия бытия
- Бессмертно всё: А. А. Тарковский — «Вот и лето прошло...», «Жизнь, жизнь». Поэзия как исповедь, время, смерть, вечность.
Романтизация революционных событий
- Существует ли формула счастья? И надо спешить жить: М. А. Светлов — «Песни о Каховке». Романтика революции, вера в будущее.
Ироничное размышление о счастье
- В чём заключается счастье? М. М. Зощенко — «Счастье». Ирония, парадоксы человеческого желания, социальная сатира.
Ностальгия и утрата молодости
- Если б я мог вернуть рассвет!: В. О. Богомолов — «Первая любовь». Ностальгия, утраченное время, первая любовь как символ.
Современная проза о счастье и судьбе
- А счастье всюду: В. М. Сотников — «Совпадение»; В. С. Токарева — «Самый счастливый день». Современная проза о случайностях, судьбе, выборе.
Итоговый урок-синтез
- Обобщающий урок: «Формула счастья» в русской литературе XX–XXI вв. Сравнительный анализ всех произведений раздела.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.