Диагностика по родному языку за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 74 задания · примерно 111 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (15 тем, 74 заданий · примерно 111 мин).
Современные процессы развития русского языка
- Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода
- Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации
- Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Новая иноязычная лексика в русском языке
Лексическое развитие и адаптация заимствований
- Новая иноязычная лексика в русском языке двадцать первого века и процессы ее адаптации
- Новая фразеология русского языка
Нормы и культура речи
- Синтаксические нормы современного русского литературного языка
- Факультативные знаки препинания
- Культура устного делового общения
- Культура учебно-научного общения
Коммуникативная компетентность и этика общения
- Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностной коммуникации
- Прецедентный текст как средство культурной связи поколений
Работа с различными типами текста
- Сплошные и несплошные тексты. Тексты инструктивного типа
- Приёмы работы с текстом публицистического стиля
Интернет-коммуникация и блогосфера
- Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера
Художественная литература: традиции и инновации
- Традиции и новаторство в художественных текстах
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.