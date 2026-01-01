Диагностика по русскому языку за 11 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 194 задания · примерно 291 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (41 тем, 194 заданий · примерно 291 мин).
Культура речи
- Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как часть здоровой окружающей языковой среды
- Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой культуры в современном обществе (общее представление)
Синтаксис
- Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
- Изобразительно-выразительные средства синтаксиса
- Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении
- Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим
- Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно -падежной формы управляемого слова. Употребление производных предлогов
- Основные нормы употребления однородных членов предложения
- Предложения с однородными членами, соединенными двойными союзами. Практикум
- Основные нормы употребления причастных оборотов
- Основные нормы употребления деепричастных оборотов
- Основные нормы построения сложных предложений: сложноподчиненного предложения с с придаточным определительным; придаточным изъяснительным
- Основные нормы построения сложного предложения с разными видами связи
Пунктуация
- Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, обобщение)
- Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выраженными разными частями речи
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами
- Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными определениями, приложениями
- Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными дополнениями, обстоятельствами, уточняющими членами
- Знаки препинания при обособлении. Практикум.
- Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями
- Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. Практикум
- Правила постановки знаков препинания в сложносочинённом предложении
- Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённом предложении
- Правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении
- Правила постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи
- Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум
- Правила пунктуационного оформления предложений с прямой речью, косвенной речью, диалогом, цитатой
Функциональная стилистика
- Функциональная стилистика как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
- Разговорная речь
- Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор (обзор)
- Научный стиль, сфера его использования, назначение
- Основные подстили научного стиля
- Основные жанры научного стиля (обзор)
- Официально -деловой стиль, сфера его использования, назначение
- Основные жанры официально - делового стиля (обзор). Практикум
- Публицистический стиль, сфера его использования, назначение
- Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности стиля
- Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж
- Основные жанры публицистического стиля: интервью, очерк
Художественная литература
- Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных разновидностей языка
- Основные признаки художественной речи
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.