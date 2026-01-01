Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Диагностика по русскому языку за 11 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 11 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 194 задания · примерно 291 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 11 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (41 тем, 194 заданий · примерно 291 мин).
Культура речи
  • Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как часть здоровой окружающей языковой среды
  • Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой культуры в современном обществе (общее представление)
Синтаксис
  • Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
  • Изобразительно-выразительные средства синтаксиса
  • Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении
  • Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим
  • Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно -падежной формы управляемого слова. Употребление производных предлогов
  • Основные нормы употребления однородных членов предложения
  • Предложения с однородными членами, соединенными двойными союзами. Практикум
  • Основные нормы употребления причастных оборотов
  • Основные нормы употребления деепричастных оборотов
  • Основные нормы построения сложных предложений: сложноподчиненного предложения с с придаточным определительным; придаточным изъяснительным
  • Основные нормы построения сложного предложения с разными видами связи
Пунктуация
  • Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, обобщение)
  • Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выраженными разными частями речи
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами
  • Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными определениями, приложениями
  • Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными дополнениями, обстоятельствами, уточняющими членами
  • Знаки препинания при обособлении. Практикум.
  • Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями
  • Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. Практикум
  • Правила постановки знаков препинания в сложносочинённом предложении
  • Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённом предложении
  • Правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении
  • Правила постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи
  • Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум
  • Правила пунктуационного оформления предложений с прямой речью, косвенной речью, диалогом, цитатой
Функциональная стилистика
  • Функциональная стилистика как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
  • Разговорная речь
  • Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор (обзор)
  • Научный стиль, сфера его использования, назначение
  • Основные подстили научного стиля
  • Основные жанры научного стиля (обзор)
  • Официально -деловой стиль, сфера его использования, назначение
  • Основные жанры официально - делового стиля (обзор). Практикум
  • Публицистический стиль, сфера его использования, назначение
  • Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности стиля
  • Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж
  • Основные жанры публицистического стиля: интервью, очерк
Художественная литература
  • Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных разновидностей языка
  • Основные признаки художественной речи

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.