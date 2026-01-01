Проверьте знания по программе 2 класса
Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Математика
Диагностика знаний · материал за 2 класс
603 заданий · ≈ 905 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 2 класс
623 заданий · ≈ 935 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 2 класс
596 заданий · ≈ 894 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 2 класс
75 заданий · ≈ 113 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 2 класс
293 заданий · ≈ 440 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 2 класс
240 заданий · ≈ 360 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 2 класс
159 заданий · ≈ 239 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 2 класс
149 заданий · ≈ 224 мин
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Окружающий мир
Диагностика знаний · материал за 2 класс
283 заданий · ≈ 425 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 2 класс
153 заданий · ≈ 230 мин
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