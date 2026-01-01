Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 2 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Математика

Диагностика знаний · материал за 2 класс

603 заданий · ≈ 905 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 2 класс

623 заданий · ≈ 935 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 2 класс

596 заданий · ≈ 894 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 2 класс

75 заданий · ≈ 113 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 2 класс

293 заданий · ≈ 440 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 2 класс

240 заданий · ≈ 360 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 2 класс

159 заданий · ≈ 239 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 2 класс

149 заданий · ≈ 224 мин

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Окружающий мир

Диагностика знаний · материал за 2 класс

283 заданий · ≈ 425 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 2 класс

153 заданий · ≈ 230 мин

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