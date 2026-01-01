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Диагностика по английскому языку за 2 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 293 задания · примерно 440 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (60 тем, 293 заданий · примерно 440 мин).
Начальные знания
  • Приветствие и знакомство
  • Английский алфавит
  • Учим новые буквы и звуки
  • Закрепляем новые буквы устно и на письме
  • Сочетание букв sh, ch и их произношение
  • Сочетание букв th, ph и их произношение
  • Заглавные и строчные буквы
Лексика и персонажи
  • Знакомство с Ларри, Лулу и Чаклзом
  • Школьная зарядка
  • Моя семья
  • Разноцветный мир
  • Мой дом
  • Описание дома
  • Где Чаклз?
  • Обезьянка Чаклз
  • Ванная комната
  • Комнаты в доме
  • Моя спальня
  • Сады в России и Великобритании
  • «Городской и сельский мышонок» 1 часть
Числительные и счёт
  • Мой день рождения
  • Считаем от 1 до 10
  • Считаем от 1 до 11
  • Считаем от 1 до 12
  • Считаем от 1 до 13
  • Считаем от 1 до 14
Еда и напитки
  • Продукты
  • Вкусный шоколад
  • Мои любимые блюда
  • Любимые, нелюбимые продукты
  • Типичные российские и английские блюда
  • Новый год и Рождество
  • «Городской и сельский мышонок» 2 часть
Животный мир
  • Животные
  • Животные и их способности
  • Что мы умеем
  • Слушаем и говорим о своих способностях и возможностях
  • В цирке
  • Питомцы в России и Великобритании
  • «Городской и сельский мышонок» 3 часть
Игры и развлечения
  • Игрушки
  • Где мои игрушки?
  • У неё голубые глаза
  • Описание внешности
  • Прекрасный Тедди
  • Десять кукол
  • Любимая игрушка
  • Русские и английские игрушки
  • «Городской и сельский мышонок» 4 часть
Путешествия и отдых
  • На каникулах
  • Погода и одежда
  • Переменчивая погода
  • Кораблекрушение
  • Волшебный остров
  • Описание одежды
  • Каникулы в Британии и России
  • Шляпа ко дню рождения
  • «Городской и сельский мышонок» 5 часть
Творчество и сценическое искусство
  • Поем и играем
  • Инсценируем диалоги

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.