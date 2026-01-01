Диагностика по английскому языку за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 293 задания · примерно 440 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (60 тем, 293 заданий · примерно 440 мин).
Начальные знания
- Приветствие и знакомство
- Английский алфавит
- Учим новые буквы и звуки
- Закрепляем новые буквы устно и на письме
- Сочетание букв sh, ch и их произношение
- Сочетание букв th, ph и их произношение
- Заглавные и строчные буквы
Лексика и персонажи
- Знакомство с Ларри, Лулу и Чаклзом
- Школьная зарядка
- Моя семья
- Разноцветный мир
- Мой дом
- Описание дома
- Где Чаклз?
- Обезьянка Чаклз
- Ванная комната
- Комнаты в доме
- Моя спальня
- Сады в России и Великобритании
- «Городской и сельский мышонок» 1 часть
Числительные и счёт
- Мой день рождения
- Считаем от 1 до 10
- Считаем от 1 до 11
- Считаем от 1 до 12
- Считаем от 1 до 13
- Считаем от 1 до 14
Еда и напитки
- Продукты
- Вкусный шоколад
- Мои любимые блюда
- Любимые, нелюбимые продукты
- Типичные российские и английские блюда
- Новый год и Рождество
- «Городской и сельский мышонок» 2 часть
Животный мир
- Животные
- Животные и их способности
- Что мы умеем
- Слушаем и говорим о своих способностях и возможностях
- В цирке
- Питомцы в России и Великобритании
- «Городской и сельский мышонок» 3 часть
Игры и развлечения
- Игрушки
- Где мои игрушки?
- У неё голубые глаза
- Описание внешности
- Прекрасный Тедди
- Десять кукол
- Любимая игрушка
- Русские и английские игрушки
- «Городской и сельский мышонок» 4 часть
Путешествия и отдых
- На каникулах
- Погода и одежда
- Переменчивая погода
- Кораблекрушение
- Волшебный остров
- Описание одежды
- Каникулы в Британии и России
- Шляпа ко дню рождения
- «Городской и сельский мышонок» 5 часть
Творчество и сценическое искусство
- Поем и играем
- Инсценируем диалоги
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.