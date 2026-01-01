Диагностика по физической культуре за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 240 заданий · примерно 360 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (49 тем, 240 заданий · примерно 360 мин).
Историко-культурное наследие
- История подвижных игр и соревнований у древних народов
- Зарождение Олимпийских игр
- Современные Олимпийские игры
Основы физического развития и закаливания
- Физическое развитие
- Физические качества
- Развитие координации движений
- Закаливание организма
- Утренняя зарядка, составление индивидуальных комплексов
Организация занятий и техника безопасности
- Правила поведения на уроках гимнастики и акробатики
- Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой
- Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой
- Правила техники безопасности на уроках. Укрепление здоровья через ВФСК ГТО
Гимнастика и акробатика
- Строевые упражнения и команды
- Прыжковые упражнения
- Гимнастическая разминка
- Ходьба на гимнастической скамейке
- Упражнения с гимнастической скакалкой
- Упражнения с гимнастическим мячом
- Танцевальные гимнастические движения
Комплекс ГТО
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см - девочки
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание теннисного мяча в цель
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное передвижение по пересеченной местности
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30 м
- Правила выполнения спортивных нормативов 2 ступени
Лыжная подготовка
- Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом
- Спуск с горы в основной стойке
- Подъем лесенкой
- Спуски и подъёмы на лыжах
- Торможение лыжными палками
- Торможение падением на бок
Легкая атлетика
- Броски мяча в неподвижную мишень
- Прыжок в высоту с прямого разбега
- Бег с поворотами и изменением направлений
- Сложно координированные беговые упражнения
- Сложно координированные прыжковые упражнения
Спортивные игры
- Игры с приемами баскетбола
- Приемы баскетбола: мяч среднему и мяч соседу
- Бросок мяча в колонне и неудобный бросок
- Прием «волна» в баскетболе
- Игры с приемами футбола: метко в цель
- Гонка мячей и слалом с мячом
- Футбольный бильярд
- Бросок ногой
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.