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Диагностика по физической культуре за 2 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 240 заданий · примерно 360 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (49 тем, 240 заданий · примерно 360 мин).
Историко-культурное наследие
  • История подвижных игр и соревнований у древних народов
  • Зарождение Олимпийских игр
  • Современные Олимпийские игры
Основы физического развития и закаливания
  • Физическое развитие
  • Физические качества
  • Развитие координации движений
  • Закаливание организма
  • Утренняя зарядка, составление индивидуальных комплексов
Организация занятий и техника безопасности
  • Правила поведения на уроках гимнастики и акробатики
  • Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой
  • Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой
  • Правила техники безопасности на уроках. Укрепление здоровья через ВФСК ГТО
Гимнастика и акробатика
  • Строевые упражнения и команды
  • Прыжковые упражнения
  • Гимнастическая разминка
  • Ходьба на гимнастической скамейке
  • Упражнения с гимнастической скакалкой
  • Упражнения с гимнастическим мячом
  • Танцевальные гимнастические движения
Комплекс ГТО
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см - девочки
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание теннисного мяча в цель
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное передвижение по пересеченной местности
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30 м
  • Правила выполнения спортивных нормативов 2 ступени
Лыжная подготовка
  • Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом
  • Спуск с горы в основной стойке
  • Подъем лесенкой
  • Спуски и подъёмы на лыжах
  • Торможение лыжными палками
  • Торможение падением на бок
Легкая атлетика
  • Броски мяча в неподвижную мишень
  • Прыжок в высоту с прямого разбега
  • Бег с поворотами и изменением направлений
  • Сложно координированные беговые упражнения
  • Сложно координированные прыжковые упражнения
Спортивные игры
  • Игры с приемами баскетбола
  • Приемы баскетбола: мяч среднему и мяч соседу
  • Бросок мяча в колонне и неудобный бросок
  • Прием «волна» в баскетболе
  • Игры с приемами футбола: метко в цель
  • Гонка мячей и слалом с мячом
  • Футбольный бильярд
  • Бросок ногой

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.