Диагностика по ИЗО за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 159 заданий · примерно 239 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (33 тем, 159 заданий · примерно 239 мин).
Основы цветоведения
- Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. Цвета основные и дополнительные. Смешение красок
- Три цвета+ белая и чёрная краски. Темное и светлое. Выразительные свойства цвета
- Цвет теплый и холодный. Цветовой контраст
- Цвет звонкий, яркий и цвет тихий, мягкий. Выразительные свойства цвета
Выразительность художественных материалов
- Природа и художник. Графические и живописные художественные материалы и техники
- Пастель, восковые мелки или акварель. Выразительные свойства художественных материалов
- Что может пластилин? Лепка. Скульптурные материалы и инструменты
- Неожиданные материалы. Техники и материалы декоративно-прикладного творчества
Цифровое искусство и анимация
- Инструменты графических редакторов. Выразительные средства линии. Линейный рисунок на экране компьютера
- Ритм линий и пятен на экране компьютера. Основы цифрового рисунка
- GIF -анимация простого изображения. Анимация простого изображения
Работа с бумагой и объемными материалами
- Что такое аппликация? Ритм пятен
- Бумага, ножницы, клей. Конструирование из бумаги. Бумагопластика
Фантазийность и творчество
- Постройка и фантазия. Конструируем из бумаги подводный мир
- Постройка и фантазия. Строим из бумаги сказочный город. Образ архитектурной постройки
- Изображение и фантазия. Фантастические мифологические животные
- Украшение и фантазия. Природные мотивы в декоративных украшениях. Кружево
- Как изобразить характер персонажа. Добрые и злые сказочные персонажи. Женский образ
- Изображение характера и роли персонажа. Добрый и злой мужской образ в сказках и былинах
- О чем говорят украшения: украшения добрых и злых сказочных персонажей
- О чем говорят украшения: праздничный флот (царя Салтана) и угрожающие знаки-украшения флота пиратов
- Образ здания. Кто в каком доме живет. Изображения построек для разных сказочных персонажей
Композиция и выразительные средства
- Что может линия? Выразительные возможности графических материалов
- Что такое ритм линий. Графические художественные материалы
- Характер линий. Выразительные средства графики
- Ритм пятен. Полет птиц
Наблюдение и изображение реальности
- Изображение характера разных животных
- Изображение и реальность. Изображение реальных животных
- Украшение и реальность. Узоры в природе
- Постройка и реальность. Постройки в природе
- Изображение природы в различных состояниях. Образ моря в разных состояниях
- Что такое пропорции. Сочетание объемов в пространстве
Обобщение знаний и коллективная деятельность
- Весна. Коллективная работа. Обобщение материала
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.