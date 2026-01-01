Диагностика по литературе за 2 класс
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Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 596 заданий · примерно 894 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (123 тем, 596 заданий · примерно 894 мин).
Фольклор: малые жанры и их особенности
- Произведения малых жанров фольклора
- Пословицы как жанр фольклора
- Характеристика особенностей народных песен
- Шуточные фольклорные произведения: игра со словом. Небылица как «перевёртыш событий». Потешки и прибаутки
- Ритм и счёт – основа построения считалок
- Анализ особенностей скороговорок, их роль в речи
- Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок
- Характеристика особенностей колыбельных народных песен: интонационный рисунок
- Сравнение народной колыбельной песни и стихотворения А.А. Плещеева «Песня матери»: любовь и переживание матери
Фольклор: сказки и их виды
- Особенности сказок разного вида(о животных, бытовые, волшебные). На примере русской народной сказки «У страха глаза велики»
- Особенности сказок о животных. На примере русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко»
- Бытовые сказки: особенности построения и язык. Диалоги героев в русской народной сказке «Каша из топора»
- Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок на примере сказки"Лиса и журавль"
- Общее представление о волшебной сказке: присказки, повторы. Русская народная сказка «Снегурочка»
- Характеристика героя волшебной сказки, постоянные эпитеты. На примере русской народной сказки"Гуси-лебеди"
- Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры
- Характеристика героев-животных в фольклорных(народных) сказках. Чукотская народная сказка «Хвост» и другие на выбор
- Особенности сказок о животных. На примере русской народной сказки «Зимовье зверей» и других на выбор
- Фольклорные произведения народов России. Произведения по выбору
- Отражение образов животных в устном народном творчестве(фольклоре). На примере русской народной песни «Коровушка»
- Нравственные семейные ценности в фольклорных(народных) сказках. Произведения по выбору, например, татарская народная сказка «Три дочери»
- Хитрец и глупец в фольклорных (народных) сказках. Произведения по выбору, например, норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе» и русская народная сказка «Вершки и корешки»
Фольклор: общие понятия и работа с текстами
- Произведения устного народного творчества
- Старинные народные весенние праздники и обряды. Заклички, веснянки
- Народная наблюдательность, выраженная в малых жанрах устного народного творчества(фольклоре)
Резервные уроки и итоговые проверочные работы
- Резервный урок. Работа с детскими книгами: виды книг(учебная, художественная, справочная)(Час из резервных)
- Резервный урок. Восприятие лета в произведении И.З. Сурикова «Лето»
- Резервный урок. Шутливое искажение действительности. На примере произведения А. И. Введенского "Учёный Петя". Д. И. Хармса"Врун"
- Резервный урок. Средства создания комического в произведении. На примере произведения Э. Н. Успенского "Над нашей квартирой"
Литературные сказки и их сравнение с фольклором
- Волшебный мир сказок. «У лукоморья дуб зелёный...» А.С. Пушкин
- Поучительный смысл «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Характеристика героев
- Сравнение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» с фольклорными(народными) сказками
- Работа с фольклорной(народной) и литературной(авторской) сказкой: составление плана произведения, выделение особенностей языка. Художественные особенности авторской сказки."Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина
- Иллюстрации, их назначение в раскрытии содержания произведения. Иллюстрации к сказках А.С. Пушкина, созданные разными художниками
- Фольклорная основа литературной (авторской) сказки В.И.Даля «Девочка Снегурочка»
- Сравнение сюжетов и героев русской народной сказки «Снегурочка» и литературной(авторской) В.И. Даля «Девочка Снегурочка»
- Фольклорная основа литературной (авторской) сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»
- Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Произведения по выбору, например, английская народная сказка «Как Джек ходил счастье искать»
- Отражение темы дружбы в сказке братьев Гримм «Бременские музыканты»
- Работа со сказкой братьев Гримм «Бременские музыканты»: составление плана произведения
- Особенности построения волшебной сказки Ш.Перро «Кот в сапогах»
- Характеристика героев сказки Ш.Перро «Кот в сапогах»
- Х.-К. Андерсен- известный писатель-сказочник. Знакомство с его произведениями. Сказка"Огниво"
- Выделение главной мысли(идеи) сказки Х.-К. Андерсена «Пятеро из одного стручка» и других его сказок на выбор
Басни и их особенности
- Сравнение прозаической и стихотворной басен И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» и Л.Н.Толстого «Лев и мышь»
- Особенности басни как жанра литературы. Мораль басни как нравственный урок(поучение)
Природа и времена года: осень
- Работа с детскими книгами: «Произведения писателей о родной природе» Эстетическое восприятие явлений осенней природы
- Создание осеннего пейзажа: краски и звуки. Произведения художников и композиторов по выбору
- Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений об осени
- Сравнение стихотворений об осени. На примере произведений Ф. И. Тютчева "Есть в осени первоначальной...", К.Д. Бальмонта"Осень"
- Наблюдение за художественными особенностями текста: настроение, средства выразительности на примере текстов А.Н. Плещеева"Осень наступила...", А.А. Фета"Ласточки пропали...
- Восприятие осени в произведении М.М.Пришвина «Осеннее утро» и других на выбор
- Осень в произведениях А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало...», Г.А. Скребицкого «Четыре художника»
- Сравнение стихотворений об осенних листьях разных поэтов. А. Толстой "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..." и произведения других поэтов
- Составление устных рассказов «Природа осенью» по изученным текстам. Сравнение художественного и научно-познавательного текстов
Природа и времена года: зима
- Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений о зиме
- Средства художественной выразительности: сравнение. Произведения по выбору, например, И. А. Бунин"Первый снег" и другие
- Наблюдение за художественными особенностями текста: настроение, средства выразительности на примере текста Ф.И. Тютчева""Чародейкою Зимою..."
- Сравнение образа зимы в произведениях А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя...» и С.А.Есенина «Поёт зима – аукает»
- Средства художественной выразительности: эпитет. Произведения по выбору, например, отрывки из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина
- Описание игр и зимних забав детей. Произведения по выбору, например, И.З.Суриков «Детство»
- Картины зимнего леса в рассказе И.С. Соколова-Микитова «Зима в лесу»
- Жизнь животных зимой: научно-познавательные рассказы. Произведения по выбору, например, Г.А. Скребицкого
- Составление устного рассказа «Краски и звуки зимы» по изученным текстам
- Тема"Природа зимой" в картинах художников и произведениях композиторов
- Наблюдение за описанием в художественном тексте. Произведения по выбору, например, С. В. Михалков "Новогодняя быль"
Природа и времена года: весна и лето
- Тема прихода весны в произведениях В.А.Жуковского «Жаворонок» и «Приход весны»
- Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений о весне и лете
- Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится...»: выделение средств художественной выразительности. Устное сочинение"Я рад весне"
- Жизнь животных весной: рассказы и сказки писателей
- Красота весенней природы, отражённая в лирических произведениях. Произведения по выбору, например, Ф. И. Тютчев"Весенние воды"
- Звуки весеннего леса и картины пробуждающейся природы в произведения писателей. Произведения по выбору, например, Г.А.Скребицкий «Весенняя песня»
- Признаки весны, отражённые в произведениях писателей. Картины весны в стихотворениях разных поэтов. Сравнение стихотворений
- Сравнение образов одуванчика в произведениях О.И. Высотской «Одуванчик» и М.М. Пришвина «Золотой луг»
- Составление устного рассказа «Краски и звуки весеннего леса» по изученным текстам
- Тема «Природа весной» в картинах художников и произведениях композиторов. Образы пробуждающейся природы в живописи и музыки.
- Наблюдение за описанием весны в художественном тексте. Произведения по выбору, например, А.П. Чехов «Весной»(отрывок)
- Картины весеннего леса в рассказе Г.А. Скребицкого «Четыре художника». Составление плана текста
- Картины весеннего леса в рассказе Г.А. Скребицкого «Четыре художника». Средства выразительности
Тема Родины и патриотизма
- Работа с текстом произведения С.В. Михалкова «Быль для детей»: осознание темы Великой Отечественной войны
- Патриотическое звучание произведений о Родине. Ф.П. Савинова «Родина» и другие по выбору
- Отражение темы Родина в произведении И.С. Никитина «Русь»
- Отражение нравственных ценностей в произведениях о Родине: любовь к родному краю. На примере произведения С.Т.Романовского «Русь». Почему хлеб всегда связан с трудом, жизнью и Родиной
- Любовь к природе – тема произведений о Родине. На примере произведения К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона»
- Анализ заголовка стихотворения А.А. Прокофьева"Родина" и соотнесение его с главной мыслью произведения. Понимание главной мысли(идеи) и темы произведений о Родине
- Отражение темы Родины в изобразительном искусстве
- Создание пейзажа в произведениях писателей. В.А. Жуковский"Летний вечер"
Тема семьи и близких
- Тема семьи в творчестве писателей. На примере произведения Л.Н. Толстого "Правда всего дороже","Отец и сыновья"
- Международный женский день – тема художественных произведений
- Восприятие произведений о маме: проявление любви и радости общения. Произведения по выбору, например, А. Н. Плещеев"В бурю"
- Отражение темы День Победы в произведении С.А. Баруздина «Салют» и С. А. Васильева"Белая берёза"
- Работа с детскими книгами на тему: «О наших близких, о семье»: выбор книг на основе тематической картотеки
Тема животных и отношение к ним
- Представление темы «Отношение человека к животным» в произведениях писателей. Л.Н. Толстого для детей. "Котёнок"
- Работа с детскими книгами на тему: «О братьях наших меньших»: составление аннотации
- Образы героев стихотворных и прозаических произведений о животных. Какими бывают собаки? И. М. Пивоварова"Жила-была собака...". Сравнение героев стихотворения, небылицы и сказки
- Отражение темы"Дружба животных" в стихотворении В.Д. Берестова «Кошкин щенок» и других на выбор
- Отражение нравственно-этических понятий(защита и забота о животных) на примере рассказа М.М. Пришвина «Ребята и утята»
- Соотнесение заголовка и главной мысли рассказа Е.И. Чарушина «Страшный рассказ»
- Оценка поступков и поведения героя произведения Б.С. Житкова «Храбрый утёнок»
- Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами Е.И. Чарушиным, В.В. Бианки
- Сравнение описания героев-животных в фольклорных(народных) и литературных произведениях. На примере произведений К.Д.Ушинского и других на выбор. В. В. Бианки "Музыкант".
- Сравнение описания животных в художественном и научно-познавательном тексте
Тема детства и дружбы
- Произведения о детях. На примере рассказов Н. Н. Носова"Затейники"
- Характеристика героя, его портрет. Произведения о детях на выбор, например, Н. Н. Носов"Живая шляпа"
- Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. В. А. Осеева"Синие листья"
- Сравнение героев рассказов Н.Н. Носова «На горке» и «Заплатка». Оценка поступков героя рассказа
- Отражение темы дружбы в рассказах о детях. Выставка книг: произведения о детях
- Отражение понятия взаимопомощь в произведениях А.Л. Барто «Катя». Разные точки зрения на одно событие. Ю. И. Ермолаев"Два пирожных"
- Главный герой: общее представление. Характеристика героя, его портрет. На примере рассказа В. А. Осеева "Волшебное слово"
- Выделение главной мысли(идеи): уважение и внимание к старшему поколению. Произведения по выбору, например, В.А. Осеева"Хорошее"
- Оценка поступков героя. В. В. Лунин"Я и Вовка"
- Тема дружбы в произведении Е.А. Пермяка «Две пословицы». Дружбу помни, а зло забывай
- Оценка взаимооотношений взрослых и детей на примере рассказа В. А. Осеевой "Почему"
- Анализ заголовка и соотнесение его с главной мыслью произведения: В.А. Осеева"Почему"
- Осознание понятий друг, дружба на примере произведений о животных. Произведения по выбору, например, С.В. Михалков"Мой щенок"
Работа с книгой и читательская компетенция
- Книга как источник необходимых знаний. На примере произведения Г.А. Ладонщиков «Лучший друг»
- Ориентировка в книге: обложка, содержание, аннотация, иллюстрация
- Работа с детскими книгами на тему: «Зарубежные сказочники»: соотнесение иллюстраций с содержанием сказок
Технологии работы с текстом
- Составление плана сказки: части текста, их главные темы. На примере русской народной сказки"Два мороза"
- Выявление последовательности событий. Составление вопросного плана. К.И. Чуковский"Федорино горе"
- Чтение по ролям(инсценировка) сказки К.И. Чуковский"Федорино горе"
- Герои литературной(авторской) сказки. На примере произведения Э. Н. Успенского"Чебурашка"
- Выделение главной мысли(идеи) рассказа В.Ю.Драгунского «Тайное становится явным»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.