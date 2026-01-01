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Диагностика по литературе за 2 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 596 заданий · примерно 894 мин.
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Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (123 тем, 596 заданий · примерно 894 мин).
Фольклор: малые жанры и их особенности
  • Произведения малых жанров фольклора
  • Пословицы как жанр фольклора
  • Характеристика особенностей народных песен
  • Шуточные фольклорные произведения: игра со словом. Небылица как «перевёртыш событий». Потешки и прибаутки
  • Ритм и счёт – основа построения считалок
  • Анализ особенностей скороговорок, их роль в речи
  • Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок
  • Характеристика особенностей колыбельных народных песен: интонационный рисунок
  • Сравнение народной колыбельной песни и стихотворения А.А. Плещеева «Песня матери»: любовь и переживание матери
Фольклор: сказки и их виды
  • Особенности сказок разного вида(о животных, бытовые, волшебные). На примере русской народной сказки «У страха глаза велики»
  • Особенности сказок о животных. На примере русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко»
  • Бытовые сказки: особенности построения и язык. Диалоги героев в русской народной сказке «Каша из топора»
  • Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок на примере сказки"Лиса и журавль"
  • Общее представление о волшебной сказке: присказки, повторы. Русская народная сказка «Снегурочка»
  • Характеристика героя волшебной сказки, постоянные эпитеты. На примере русской народной сказки"Гуси-лебеди"
  • Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры
  • Характеристика героев-животных в фольклорных(народных) сказках. Чукотская народная сказка «Хвост» и другие на выбор
  • Особенности сказок о животных. На примере русской народной сказки «Зимовье зверей» и других на выбор
  • Фольклорные произведения народов России. Произведения по выбору
  • Отражение образов животных в устном народном творчестве(фольклоре). На примере русской народной песни «Коровушка»
  • Нравственные семейные ценности в фольклорных(народных) сказках. Произведения по выбору, например, татарская народная сказка «Три дочери»
  • Хитрец и глупец в фольклорных (народных) сказках. Произведения по выбору, например, норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе» и русская народная сказка «Вершки и корешки»
Фольклор: общие понятия и работа с текстами
  • Произведения устного народного творчества
  • Старинные народные весенние праздники и обряды. Заклички, веснянки
  • Народная наблюдательность, выраженная в малых жанрах устного народного творчества(фольклоре)
Резервные уроки и итоговые проверочные работы
  • Резервный урок. Работа с детскими книгами: виды книг(учебная, художественная, справочная)(Час из резервных)
  • Резервный урок. Восприятие лета в произведении И.З. Сурикова «Лето»
  • Резервный урок. Шутливое искажение действительности. На примере произведения А. И. Введенского "Учёный Петя". Д. И. Хармса"Врун"
  • Резервный урок. Средства создания комического в произведении. На примере произведения Э. Н. Успенского "Над нашей квартирой"
Литературные сказки и их сравнение с фольклором
  • Волшебный мир сказок. «У лукоморья дуб зелёный...» А.С. Пушкин
  • Поучительный смысл «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Характеристика героев
  • Сравнение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» с фольклорными(народными) сказками
  • Работа с фольклорной(народной) и литературной(авторской) сказкой: составление плана произведения, выделение особенностей языка. Художественные особенности авторской сказки."Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина
  • Иллюстрации, их назначение в раскрытии содержания произведения. Иллюстрации к сказках А.С. Пушкина, созданные разными художниками
  • Фольклорная основа литературной (авторской) сказки В.И.Даля «Девочка Снегурочка»
  • Сравнение сюжетов и героев русской народной сказки «Снегурочка» и литературной(авторской) В.И. Даля «Девочка Снегурочка»
  • Фольклорная основа литературной (авторской) сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»
  • Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Произведения по выбору, например, английская народная сказка «Как Джек ходил счастье искать»
  • Отражение темы дружбы в сказке братьев Гримм «Бременские музыканты»
  • Работа со сказкой братьев Гримм «Бременские музыканты»: составление плана произведения
  • Особенности построения волшебной сказки Ш.Перро «Кот в сапогах»
  • Характеристика героев сказки Ш.Перро «Кот в сапогах»
  • Х.-К. Андерсен- известный писатель-сказочник. Знакомство с его произведениями. Сказка"Огниво"
  • Выделение главной мысли(идеи) сказки Х.-К. Андерсена «Пятеро из одного стручка» и других его сказок на выбор
Басни и их особенности
  • Сравнение прозаической и стихотворной басен И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» и Л.Н.Толстого «Лев и мышь»
  • Особенности басни как жанра литературы. Мораль басни как нравственный урок(поучение)
Природа и времена года: осень
  • Работа с детскими книгами: «Произведения писателей о родной природе» Эстетическое восприятие явлений осенней природы
  • Создание осеннего пейзажа: краски и звуки. Произведения художников и композиторов по выбору
  • Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений об осени
  • Сравнение стихотворений об осени. На примере произведений Ф. И. Тютчева "Есть в осени первоначальной...", К.Д. Бальмонта"Осень"
  • Наблюдение за художественными особенностями текста: настроение, средства выразительности на примере текстов А.Н. Плещеева"Осень наступила...", А.А. Фета"Ласточки пропали...
  • Восприятие осени в произведении М.М.Пришвина «Осеннее утро» и других на выбор
  • Осень в произведениях А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало...», Г.А. Скребицкого «Четыре художника»
  • Сравнение стихотворений об осенних листьях разных поэтов. А. Толстой "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..." и произведения других поэтов
  • Составление устных рассказов «Природа осенью» по изученным текстам. Сравнение художественного и научно-познавательного текстов
Природа и времена года: зима
  • Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений о зиме
  • Средства художественной выразительности: сравнение. Произведения по выбору, например, И. А. Бунин"Первый снег" и другие
  • Наблюдение за художественными особенностями текста: настроение, средства выразительности на примере текста Ф.И. Тютчева""Чародейкою Зимою..."
  • Сравнение образа зимы в произведениях А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя...» и С.А.Есенина «Поёт зима – аукает»
  • Средства художественной выразительности: эпитет. Произведения по выбору, например, отрывки из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина
  • Описание игр и зимних забав детей. Произведения по выбору, например, И.З.Суриков «Детство»
  • Картины зимнего леса в рассказе И.С. Соколова-Микитова «Зима в лесу»
  • Жизнь животных зимой: научно-познавательные рассказы. Произведения по выбору, например, Г.А. Скребицкого
  • Составление устного рассказа «Краски и звуки зимы» по изученным текстам
  • Тема"Природа зимой" в картинах художников и произведениях композиторов
  • Наблюдение за описанием в художественном тексте. Произведения по выбору, например, С. В. Михалков "Новогодняя быль"
Природа и времена года: весна и лето
  • Тема прихода весны в произведениях В.А.Жуковского «Жаворонок» и «Приход весны»
  • Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений о весне и лете
  • Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится...»: выделение средств художественной выразительности. Устное сочинение"Я рад весне"
  • Жизнь животных весной: рассказы и сказки писателей
  • Красота весенней природы, отражённая в лирических произведениях. Произведения по выбору, например, Ф. И. Тютчев"Весенние воды"
  • Звуки весеннего леса и картины пробуждающейся природы в произведения писателей. Произведения по выбору, например, Г.А.Скребицкий «Весенняя песня»
  • Признаки весны, отражённые в произведениях писателей. Картины весны в стихотворениях разных поэтов. Сравнение стихотворений
  • Сравнение образов одуванчика в произведениях О.И. Высотской «Одуванчик» и М.М. Пришвина «Золотой луг»
  • Составление устного рассказа «Краски и звуки весеннего леса» по изученным текстам
  • Тема «Природа весной» в картинах художников и произведениях композиторов. Образы пробуждающейся природы в живописи и музыки.
  • Наблюдение за описанием весны в художественном тексте. Произведения по выбору, например, А.П. Чехов «Весной»(отрывок)
  • Картины весеннего леса в рассказе Г.А. Скребицкого «Четыре художника». Составление плана текста
  • Картины весеннего леса в рассказе Г.А. Скребицкого «Четыре художника». Средства выразительности
Тема Родины и патриотизма
  • Работа с текстом произведения С.В. Михалкова «Быль для детей»: осознание темы Великой Отечественной войны
  • Патриотическое звучание произведений о Родине. Ф.П. Савинова «Родина» и другие по выбору
  • Отражение темы Родина в произведении И.С. Никитина «Русь»
  • Отражение нравственных ценностей в произведениях о Родине: любовь к родному краю. На примере произведения С.Т.Романовского «Русь». Почему хлеб всегда связан с трудом, жизнью и Родиной
  • Любовь к природе – тема произведений о Родине. На примере произведения К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона»
  • Анализ заголовка стихотворения А.А. Прокофьева"Родина" и соотнесение его с главной мыслью произведения. Понимание главной мысли(идеи) и темы произведений о Родине
  • Отражение темы Родины в изобразительном искусстве
  • Создание пейзажа в произведениях писателей. В.А. Жуковский"Летний вечер"
Тема семьи и близких
  • Тема семьи в творчестве писателей. На примере произведения Л.Н. Толстого "Правда всего дороже","Отец и сыновья"
  • Международный женский день – тема художественных произведений
  • Восприятие произведений о маме: проявление любви и радости общения. Произведения по выбору, например, А. Н. Плещеев"В бурю"
  • Отражение темы День Победы в произведении С.А. Баруздина «Салют» и С. А. Васильева"Белая берёза"
  • Работа с детскими книгами на тему: «О наших близких, о семье»: выбор книг на основе тематической картотеки
Тема животных и отношение к ним
  • Представление темы «Отношение человека к животным» в произведениях писателей. Л.Н. Толстого для детей. "Котёнок"
  • Работа с детскими книгами на тему: «О братьях наших меньших»: составление аннотации
  • Образы героев стихотворных и прозаических произведений о животных. Какими бывают собаки? И. М. Пивоварова"Жила-была собака...". Сравнение героев стихотворения, небылицы и сказки
  • Отражение темы"Дружба животных" в стихотворении В.Д. Берестова «Кошкин щенок» и других на выбор
  • Отражение нравственно-этических понятий(защита и забота о животных) на примере рассказа М.М. Пришвина «Ребята и утята»
  • Соотнесение заголовка и главной мысли рассказа Е.И. Чарушина «Страшный рассказ»
  • Оценка поступков и поведения героя произведения Б.С. Житкова «Храбрый утёнок»
  • Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами Е.И. Чарушиным, В.В. Бианки
  • Сравнение описания героев-животных в фольклорных(народных) и литературных произведениях. На примере произведений К.Д.Ушинского и других на выбор. В. В. Бианки "Музыкант".
  • Сравнение описания животных в художественном и научно-познавательном тексте
Тема детства и дружбы
  • Произведения о детях. На примере рассказов Н. Н. Носова"Затейники"
  • Характеристика героя, его портрет. Произведения о детях на выбор, например, Н. Н. Носов"Живая шляпа"
  • Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. В. А. Осеева"Синие листья"
  • Сравнение героев рассказов Н.Н. Носова «На горке» и «Заплатка». Оценка поступков героя рассказа
  • Отражение темы дружбы в рассказах о детях. Выставка книг: произведения о детях
  • Отражение понятия взаимопомощь в произведениях А.Л. Барто «Катя». Разные точки зрения на одно событие. Ю. И. Ермолаев"Два пирожных"
  • Главный герой: общее представление. Характеристика героя, его портрет. На примере рассказа В. А. Осеева "Волшебное слово"
  • Выделение главной мысли(идеи): уважение и внимание к старшему поколению. Произведения по выбору, например, В.А. Осеева"Хорошее"
  • Оценка поступков героя. В. В. Лунин"Я и Вовка"
  • Тема дружбы в произведении Е.А. Пермяка «Две пословицы». Дружбу помни, а зло забывай
  • Оценка взаимооотношений взрослых и детей на примере рассказа В. А. Осеевой "Почему"
  • Анализ заголовка и соотнесение его с главной мыслью произведения: В.А. Осеева"Почему"
  • Осознание понятий друг, дружба на примере произведений о животных. Произведения по выбору, например, С.В. Михалков"Мой щенок"
Работа с книгой и читательская компетенция
  • Книга как источник необходимых знаний. На примере произведения Г.А. Ладонщиков «Лучший друг»
  • Ориентировка в книге: обложка, содержание, аннотация, иллюстрация
  • Работа с детскими книгами на тему: «Зарубежные сказочники»: соотнесение иллюстраций с содержанием сказок
Технологии работы с текстом
  • Составление плана сказки: части текста, их главные темы. На примере русской народной сказки"Два мороза"
  • Выявление последовательности событий. Составление вопросного плана. К.И. Чуковский"Федорино горе"
  • Чтение по ролям(инсценировка) сказки К.И. Чуковский"Федорино горе"
  • Герои литературной(авторской) сказки. На примере произведения Э. Н. Успенского"Чебурашка"
  • Выделение главной мысли(идеи) рассказа В.Ю.Драгунского «Тайное становится явным»

Частые вопросы

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Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
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Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.