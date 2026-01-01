Диагностика по математике за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 603 задания · примерно 905 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (126 тем, 603 заданий · примерно 905 мин).
Повторение и входной контроль
- Числа от 1 до 100: действия с числами до 20. Повторение
- Устное сложение и вычитание в пределах 20. Повторение
Нумерация чисел в пределах 100
- Числа в пределах 100: чтение, запись. Десятичный принцип записи чисел. Поместное значение цифр в записи числа. Десяток. Счёт десятками до 100. Числа от 11 до 100
- Числа в пределах 100: десятичный состав. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых
- Числа в пределах 100: упорядочение. Установление закономерности в записи последовательности из чисел, её продолжение
- Свойства чисел: однозначные и двузначные числа
- Нахождение, формулирование одного - двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур
- Характеристика числа, группы чисел. Группировка чисел по выбранному свойству. Группировка числовых выражений по выбранному свойству
Величины и их измерение
- Работа с величинами: измерение длины (единица длины — миллиметр)
- Измерение величин. Решение практических задач
- Работа с величинами: измерение длины (единица длины — метр)
- Работа с величинами: измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр)
- Работа с величинами. Единицы стоимости: рубль, копейка
- Соотношения между единицами величины (в пределах 100). Соотношения между единицами: рубль, копейка; метр, сантиметр
- Работа с величинами: измерение времени. Единица времени: час
- Работа с величинами: измерение времени (единицы времени — час, минута). Определение времени по часам
- Работа с величинами: измерение времени (единицы времени – час, минута). Единицы времени – час, минута, секунда
- Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы — килограмм)
Сравнение и упорядочивание чисел и величин
- Сравнение чисел в пределах 100. Неравенство, запись неравенства
- Разностное сравнение чисел, величин
- Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц/десятков
- Увеличение, уменьшение длины отрезка на заданную величину. Запись действия (в см и мм, в мм)
Устные вычисления в пределах 100
- Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сложение и вычитание с круглым числом
- Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Прибавление и вычитание однозначного числа без перехода через разряд. Вычисления вида 36 + 2, 36 + 20
- Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). Проверка сложения и вычитания. Вычисление вида 36 - 2, 36 - 20
- Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы прибавления однозначного числа с переходом через разряд. Вычисления вида 26 + 7
- Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы вычитания однозначного числа с переходом через разряд. Вычисления вида 35 - 7
- Устное сложение равных чисел
- Вычисление суммы, разности удобным способом
Письменные вычисления в пределах 100
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Дополнение до круглого числа. Вычисления вида 26 + 4, 95 + 5
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сложение без перехода через разряд
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Вычитание без перехода через разряд
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Вычитание двузначного числа из круглого числа
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Прибавление и вычитание однозначного числа с переходом через разряд
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Вычисления вида 52 - 24
- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Прикидка результата, его проверка
- Письменное сложение и вычитание. Повторение
- Алгоритм письменного сложения чисел
- Алгоритм письменного вычитания чисел
Числовые выражения и порядок действий
- Составление, чтение числового выражения со скобками, без скобок
- Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Числовое выражение без скобок: составление, чтение, устное нахождение значения
- Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Числовое выражение со скобками: составление, чтение, устное нахождение значения
- Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (без скобок) в пределах 100 (2 -3 действия); нахождение его значения
- Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками) в пределах 100 (2 -3 действия); нахождение его значения
- Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений
Свойства арифметических действий
- Сочетательное свойство сложения
- Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений
- Переместительное свойство умножения
- Вычитание суммы из числа, числа из суммы
Уравнения и нахождение неизвестных компонентов
- Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения. Буквенные выражения. Уравнения
- Неизвестный компонент действия сложения, его нахождение. Проверка сложения
- Взаимосвязь компонентов и результата действия вычитания. Проверка вычитания
- Неизвестный компонент действия вычитания, его нахождение
- Нахождение неизвестного слагаемого (вычисления в пределах 100)
- Нахождение неизвестного уменьшаемого (вычисления в пределах 100)
- Нахождение неизвестного вычитаемого (вычисления в пределах 100)
Текстовые задачи
- Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание)
- Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели
- Представление текста задачи разными способами: в виде схемы, краткой записи
- Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу)
- Оформление решения задачи (по вопросам, по действиям с пояснением)
- Запись решения задачи в два действия
- План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий
- Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц
- Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (умножение, деление)
- Применение умножения для решения практических задач
- Задачи на конкретный смысл арифметических действий. Повторение
- Задачи в два действия. Повторение
- Оформление решения задачи с помощью числового выражения
Геометрические фигуры и их свойства
- Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная. Длина ломаной
- Измерение длины ломаной, нахождение длины ломаной с помощью вычислений. Сравнение длины ломаной с длиной отрезка
- Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, ломаная
- Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок
- Распознавание и изображение геометрических фигур: прямой угол. Виды углов
- Сравнение геометрических фигур
- Сравнение геометрических фигур: прямоугольник, квадрат. Протиположные стороны прямоугольника
- Конструирование геометрических фигур (треугольника, четырехугольника, многоугольника)
- Геометрические фигуры: разбиение прямоугольника на квадраты, составление прямоугольника из квадратов. Составление прямоугольника из геометрических фигур
- Изображение на листе в клетку квадрата с заданной длиной стороны
- Изображение на листе в клетку прямоугольника с заданными длинами сторон
- Алгоритмы (приёмы, правила) построения геометрических фигур
- Построение отрезка заданной длины
- Составление утверждений относительно заданного набора геометрических фигур. Распределение геометрических фигур на группы
- Классификация объектов по заданному и самостоятельно установленному основанию
Периметр и измерение геометрических величин
- Измерение периметра прямоугольника, запись результата измерения в сантиметрах
- Периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника)
- Измерение периметра прямоугольника, запись результата измерения в сантиметрах. Свойство противоположных сторон прямоугольника
- Решение задач на нахождение периметра прямоугольника, квадрата
- Решение задач на нахождение периметра многоугольника (треугольника, четырехугольника)
Умножение и деление
- Умножение чисел. Компоненты действия, запись равенства
- Взаимосвязь сложения и умножения
- Применение умножения в практических ситуациях. Составление модели действия
- Нахождение произведения
- Деление чисел. Компоненты действия, запись равенства
- Применение деления в практических ситуациях
- Умножение на 1, на 0. Деление числа 0
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 2
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 2
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 3
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 3
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 4
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 4
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 5
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 5
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 6 и на 6
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 6
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 7 и на 7
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 7
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 8 и на 8
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 8
- Табличное умножение в пределах 50. Умножение числа 9 и на 9
- Табличное умножение в пределах 50. Деление на 9. Таблица умножения
- Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины в несколько раз
Работа с информацией и логические утверждения
- Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие зависимости между числами/величинами
- Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения
- Составление предложений с использованием математической терминологии; проверка истинности утверждений. Составление верных равенств и неравенств
- Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все»
- Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения), внесение данных в таблицу
- Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.), внесение данных в таблицу. Проверка сложения
- Дополнение моделей (схем,изображений) готовыми числовыми данными. Столбчатая диаграмма; использование данных диаграммы для решения учебных и практических задач
- Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур: её объяснение с использованием математической терминологии
- Правило составления ряда чисел, величин, геометрических фигур (формулирование правила, проверка правила, дополнение ряда)
- Закономерность в ряду объектов повседневной жизни: её объяснение с использованием математической терминологии
Обобщение и повторение
- Единица длины, массы, времени. Повторение
- Геометрические фигуры. Периметр. Математическая информация. Работа с информацией. Повторение
Работа с электронными средствами обучения
- Работа с электронными средствами обучения: правила работы, выполнение заданий
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.