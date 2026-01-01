Диагностика по музыке за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 149 заданий · примерно 224 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 149 заданий · примерно 224 мин).
Культура родного края
- Край, в котором ты живёшь
Русский народный фольклор
- Русский фольклор
- Русские народные музыкальные инструменты
- Сказки, мифы и легенды
- Народные праздники
- Фольклор народов России
Фольклор и профессиональная музыкальная культура
- Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
- Русские композиторы-классики
- Европейские композиторы-классики
Музыкальные жанры и формы исполнения
- Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель
- Вокальная музыка
- Программная музыка
- Симфоническая музыка
- Мастерство исполнителя
- Инструментальная музыка
- Главный музыкальный символ
- Красота и вдохновение
- Диалог культур
- Инструментальная музыка в церкви
- Искусство Русской православной церкви
- Религиозные праздники
Театр и сценическое искусство
- Музыкальная сказка на сцене, на экране
- Театр оперы и балета
- Балет. Хореография – искусство танца
- Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
- Сюжет музыкального спектакля
- Оперетта, мюзикл
Современное музыкальное искусство
- Современные обработки классической музыки
- Джаз
- Исполнители современной музыки
- Электронные музыкальные инструменты
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.