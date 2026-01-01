Диагностика по окружающему миру за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по окружающему миру ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 283 задания · примерно 425 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (58 тем, 283 заданий · примерно 425 мин).
Россия и её регионы
- Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация
- Народы России. Родная страна
- Родной край, его природные достопримечательности. Город и село
- Значимые события истории родного края. Исторические памятники, старинные постройки. Природа и предметы, созданные человеком
- Народы Поволжья и других территорий РФ: традиции, обычаи, праздники. Родной край, город (село)
- Москва ‒ столица России. Герб Москвы
- Достопримечательности Москвы: Большой театр, МГУ, Московский цирк, Театр кукол имени С.В. Образцова. Путешествие по Москве
- Строительство Московского Кремля. Московский Кремль и Красная площадь
- Санкт-Петербург ‒ северная столица. Достопримечательности города
Природоохранительная деятельность
- Заповедники России (Остров Врангеля, Большой Арктический заповедник). Охрана природы
- Заповедники России
- Заповедники России. Охрана природы
- Красная книга России. Её значение в сохранении и охране редких растений и животных
- Какие задачи решают сотрудники заповедника. Правила поведения на территории заповедника
- Заповедники: значение для охраны природы
Познание природы
- Связи в природе: зависимость изменений в живой природе от изменений в неживой природе. Неживая и живая природа. Явления природы
- Годовой ход изменений в жизни животных. Жизнь животных осенью и зимой. Явления природы
- Зависимость жизни растений от состояния неживой природы. Жизнь растений осенью и зимой. Невидимые нити природы
- Мир животных: птицы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания: узнавание, называние, описание
- Звёздное небо: звёзды и созвездия. Солнечная система: планеты (название, расположение от Солнца, краткая характеристика)
- Как человек познаёт окружающую природу? Особенности разных методов познания окружающего мира
- Земля — живая планета Солнечной системы
- Почему на Земле есть жизнь? Условия жизни на Земле. Водные богатства Земли
- Зависимость жизни растений от состояния неживой природы. Жизнь растений весной и летом. Невидимые нити. Впереди лето
- Растения дикорастущие и культурные: общее и различия
- Мир животных: насекомые. Особенности внешнего вида, передвижения, питания: узнавание, называние, описание
- Мир животных: рыбы. Особенности внешнего вида, условия жизни, передвижения, питания: узнавание, называние, описание
- Мир животных: земноводные и пресмыкающиеся. Особенности внешнего вида, условия жизни, передвижения, питания: узнавание, называние, описание
- Многообразие животных родного края и разных территорий России. Какие бывают животные
- Мир животных: звери (млекопитающие). Особенности внешнего вида, передвижения, питания: узнавание, называние, описание
- Отдельные представители растений Красной книги России (включая представителей растительного мира региона): узнавание, называние и описание
- Отдельные представители животных Красной книги России (включая представителей животного мира региона): узнавание, называние и описание
- Животные и их потомство. Размножение животных. Стадии развития насекомого, земноводных
- Годовой ход изменений в жизни животных. Жизнь животных весной и летом. Явления природы. В гости к весне. Впереди лето
- Многообразие животных. Дикие и домашние животные
Флора родного края
- Деревья, кустарники, травы родного края (узнавание, называние, краткое описание). Какие бывают растения
- Деревья лиственные и хвойные. Сравнение лиственных и хвойных деревьев: общее и различия
- Многообразие растений по месту обитания, внешнему виду. Сравнение растений разных климатических условий. Комнатные растения
- Кустарники нашего края: узнавание, название, краткое описание
- Травы нашего края: многообразие. Внешний вид, условия жизни (называние, краткое описание)
Трудовая деятельность человека
- Зачем человек трудится? Ценность труда и трудолюбия. Профессии. Все профессии важны
- Мир профессий жителей нашего региона
Основы здорового образа жизни
- Здоровый образ жизни. Режим дня: чередование сна, учебных занятий, двигательной активности. Если хочешь быть здоров
- Рациональное питание: количество приёмов пищи и рацион питания. Витамины и здоровье ребёнка
- Физическая культура, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья
Личная безопасность и правила поведения
- Правила безопасности в школе: маршрут до школы, поведение на занятиях, переменах, при приеме пищи; на пришкольной территории
- Правила безопасного поведения в быту. Безопасное пользование электроприборами, газовой плитой. Безопасность при разогреве пищи. Номера телефонов экстренной помощи. Домашние опасности
- Безопасное поведение на прогулках: правила поведения на игровых площадках; езда на велосипедах (санках, самокатах) и качелях. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы
- Правила культурного поведения в общественных местах. Что такое этикет
- Подробнее о лесных опасностях
- Безопасное пользование Интернетом. Ты и твои друзья
- Правила поведения при пользовании компьютером: посадка, время отдыха, обязательность отдыха и другие
- Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта. Мы — пассажиры
- Знаки безопасности на общественном транспорте
- Правила безопасного поведения пассажира метро. Знаки безопасности в метро
Семья и семейные ценности
- Семейные ценности и традиции. Труд, досуг, занятия членов семьи. Наша дружная семья
- Главные правила взаимоотношений членов общества: доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению
- Родословная. Родословное древо, история семьи. Предшествующие поколения
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.