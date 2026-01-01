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Диагностика по родному языку за 2 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 75 заданий · примерно 113 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (15 тем, 75 заданий · примерно 113 мин).
Пословицы и народные мудрости
  • По одёжке встречают…
  • Ржаной хлебушко калачу дедушка. .
  • Если хорошие щи, так другой пищи не ищи
  • Каша — кормилица наша
  • Любишь кататься, люби и саночки возить
  • Делу время, потехе час
  • В решете воду не удержишь
Культура речи и фонетика
  • Самовар кипит, уходить не велит . .
  • Помогает ли ударение различать слова?
  • Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?
Лексика и семантика
  • Синонимы. Антонимы. Наши проекты. Рифма
  • Как появились пословицы и фразеологизмы?
  • Слово и его значение
  • Составляем развёрнутое толкование значения слова
Коммуникативные умения
  • Учимся вести диалог

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.