Диагностика по родному языку за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 75 заданий · примерно 113 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (15 тем, 75 заданий · примерно 113 мин).
Пословицы и народные мудрости
- По одёжке встречают…
- Ржаной хлебушко калачу дедушка. .
- Если хорошие щи, так другой пищи не ищи
- Каша — кормилица наша
- Любишь кататься, люби и саночки возить
- Делу время, потехе час
- В решете воду не удержишь
Культура речи и фонетика
- Самовар кипит, уходить не велит . .
- Помогает ли ударение различать слова?
- Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?
Лексика и семантика
- Синонимы. Антонимы. Наши проекты. Рифма
- Как появились пословицы и фразеологизмы?
- Слово и его значение
- Составляем развёрнутое толкование значения слова
Коммуникативные умения
- Учимся вести диалог
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.