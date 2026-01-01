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Диагностика по русскому языку за 2 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 623 задания · примерно 935 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (131 тем, 623 заданий · примерно 935 мин).
Введение в язык и речь
  • Язык как явление национальной культуры. Многообразие языкового пространства России и мира. Наша речь и наш язык
  • Диалогическая форма речи
  • Выбор языковых средств для ответа на заданный вопрос при работе в паре (группе)
  • Выбор языковых средств для выражения собственного мнения при работе в паре (группе)
  • Выбор языковых средств для ведения разговора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. при работе в паре(группе)
  • Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы
Текст и его структура
  • Текст
  • Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли
  • Тема текста
  • Основная мысль
  • Подбор заголовков к предложенным текстам
  • Отработка умения подбирать заголовки к предложенным текстам. Отражение в заголовке темы или основной мысли текста
  • Последовательность частей текста (абзацев). Абзац. Красная строка
  • Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений. Тренинг
  • Отработка умения корректировать тексты с нарушенным порядком предложений
  • Отработка умения корректировать текстов с нарушенным порядком абзацев
  • Различение текстов-описаний и текстов-повествований
Типы текстов
  • Текст-повествование
  • Особенности текстов-повествований
  • Текст-описание
  • Особенности текстов-описаний
  • Текст-рассуждение
  • Особенности текстов-рассуждений
Развитие речи и творческое письмо
  • Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30— 45 слов с опорой на вопросы
  • Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку на тему"День рождения"
  • Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста на тему пословицы
  • Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-повествование. Составление текста-повествования на тему"Как приготовить салат"
  • Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста(рассказа или сказки) на тему"Путешествие снежинки на землю"
  • Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-описание. Составление текста-описания натюрморта
  • Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста о своем любимом домашнем питомце по вопросам
  • Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку с включением в него диалога. Практикум по овладению диалогической речью
Предложение и синтаксис
  • Предложение как единица языка
  • Предложение и слово
  • Связь слов в предложении
  • Виды предложений по цели высказывания
  • Восклицательные и невосклицательные предложения
  • Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения
  • Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение)
  • Резервный урок по разделу синтаксис: наблюдение за главными и второстепенными членами предложения
  • Резервный урок по разделу синтаксис: установление связи слов в предложении
  • Предложение: систематизация знаний
Лексика
  • Слово и его значение
  • Значение слова в словаре. Уточняем значение слова самостоятельно, по тексту или с помощью толкового словаря
  • Однозначные и многозначные слова
  • Значение слова в словаре и тексте
  • Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова
  • Синонимы
  • Синонимы в тексте
  • Антонимы
  • Наблюдение за использованием антонимов
  • Резервный урок по разделу лексика: работаем с толковым словарем
  • Обобщение знаний по разделу «Лексика»
  • Резервный урок по разделу лексика: о происхождении слов
Состав слова
  • Однокоренные(родственные) слова. Корень слова
  • Корень как часть слова
  • Корень как общая часть родственных слов
  • Корень слова: обобщение знаний
  • Окончание как изменяемая часть слова
  • Изменение формы слова с помощью окончания
  • Различение изменяемых и неизменяемых слов
  • Резервный урок по разделу состав слова: нулевое окончание(наблюдение)
  • Суффикс как часть слова
  • Приставка как часть слова(наблюдение)
  • Роль суффиксов и приставок
  • Состав слова: систематизация знаний
  • Состав слова: обобщение
  • Резервный урок по разделу состав слова: Тренинг. Нахождение однокоренных слов. Выделение корня
  • Резервный урок по разделу состав слова: как образуются слова(наблюдение
  • Суффикс как часть слова: наблюдение за значением
Фонетика и графика
  • Деление слов на слоги. Использование знания алфавита при работе со словарями
  • Перенос слов по слогам
  • Перенос слов по слогам: закрепление
  • Различение звуков и букв. Различение ударных и безударных гласных звуков
  • Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки. Согласный звук[й'] и буква И краткое. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
  • Резервный урок по разделу фонетика: учимся характеризовать звуки
  • Парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки
  • Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши(в положении под ударением)
  • Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу
  • Сочетания чк, чн, чт, щн, нч
Орфография
  • Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
  • Единообразное написание гласных в корне
  • Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова
  • Правописание слов с безударным гласным звуком в корне: закрепление
  • Объяснительный диктант: учимся обозначать безударные гласные в корне слова
  • Непроверяемые гласные в корне слова
  • Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова
  • Правописание слов с парным по звонкости-глухости согласным в корне слова
  • Обозначение парных по звонкости-глухости согласных в корне слова
  • Способы проверки согласных в корне слова
  • Отработка правописания слов с парным по глухости звонкости согласным в корне слова
  • Учимся писать буквы согласных в корне слова
  • Объяснительный диктант: учимся писать буквы согласных в корне слова
  • Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова
  • Использование на письме разделительных ъ и ь
  • Правописание слов с разделительным мягким знаком
  • Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком
  • Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком и другими изученными орфограммами
  • Резервный урок по разделу орфография: тренинг"Знаки препинания в конце предложения" с использованием электронных образовательных ресурсов
  • Резервный урок по разделу орфография: тренинг"Слог. Перенос слов" с использованием электронных образовательных ресурсов
  • Резервный урок по разделу орфография: использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова
  • Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности. Тренинг"Правописание имен собственных" с использованием электронных образовательных ресурсов
  • Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: наблюдение за правописанием суффиксов имён существительных; правописание парных по глухости-звонкости согласны звуков в корне слова (с использованием электронных образовательных ресурсов)
  • Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: наблюдение за правописанием суффиксов имен прилагательных; правописание слов с разделительным мягким знаком(с использованием электронных образовательных ресурсов
  • Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности. Контроль"Правописание буквосочетаний с шипящими звуками" с использованием электронных образовательных ресурсов
  • Правописание слов с орфограммами в значимых частях слов: систематизация
  • Повторение правописания слов с орфограммами в значимых частях слов
Части речи
  • Имя существительное как часть речи
  • Имя существительное: употребление в речи
  • Имя существительное: значение
  • Имя существительное: вопросы(«кто?», «что?»)
  • Имя прилагательное как часть речи
  • Имя прилагательное: значение
  • Обобщение знаний об имени прилагательном
  • Резервный урок по разделу морфология: роль имён прилагательных в тексте. Единственное и множественное число имен прилагательных
  • Связь имени прилагательного с именем существительным
  • Резервный урок по разделу морфология: роль имён существительных в тексте
  • Резервный урок по разделу морфология: роль глаголов в тексте
  • Обобщение знаний о глаголе
  • Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы"Глагол
  • Предлог. Отличие предлогов от приставок
  • Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.
  • Раздельное написание предлогов с именами существительными
  • Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы"Предлоги"
  • Части речи: обобщение. Тренинг
  • Резервный урок по разделу морфология: части речи. Тренинг
  • Части речи: систематизация знаний
Письменная речь и контроль
  • Списывание текста. Словарный диктант
  • Повторение алгоритма списывания текста
  • Работа над ошибками, допущенными в диктанте
Жанры и функции речи
  • Знакомство с жанром поздравления
  • Функции мягкого знака

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.