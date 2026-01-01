Диагностика по русскому языку за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 623 задания · примерно 935 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (131 тем, 623 заданий · примерно 935 мин).
Введение в язык и речь
- Язык как явление национальной культуры. Многообразие языкового пространства России и мира. Наша речь и наш язык
- Диалогическая форма речи
- Выбор языковых средств для ответа на заданный вопрос при работе в паре (группе)
- Выбор языковых средств для выражения собственного мнения при работе в паре (группе)
- Выбор языковых средств для ведения разговора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. при работе в паре(группе)
- Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы
Текст и его структура
- Текст
- Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли
- Тема текста
- Основная мысль
- Подбор заголовков к предложенным текстам
- Отработка умения подбирать заголовки к предложенным текстам. Отражение в заголовке темы или основной мысли текста
- Последовательность частей текста (абзацев). Абзац. Красная строка
- Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений. Тренинг
- Отработка умения корректировать тексты с нарушенным порядком предложений
- Отработка умения корректировать текстов с нарушенным порядком абзацев
- Различение текстов-описаний и текстов-повествований
Типы текстов
- Текст-повествование
- Особенности текстов-повествований
- Текст-описание
- Особенности текстов-описаний
- Текст-рассуждение
- Особенности текстов-рассуждений
Развитие речи и творческое письмо
- Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30— 45 слов с опорой на вопросы
- Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку на тему"День рождения"
- Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста на тему пословицы
- Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-повествование. Составление текста-повествования на тему"Как приготовить салат"
- Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста(рассказа или сказки) на тему"Путешествие снежинки на землю"
- Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-описание. Составление текста-описания натюрморта
- Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста о своем любимом домашнем питомце по вопросам
- Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку с включением в него диалога. Практикум по овладению диалогической речью
Предложение и синтаксис
- Предложение как единица языка
- Предложение и слово
- Связь слов в предложении
- Виды предложений по цели высказывания
- Восклицательные и невосклицательные предложения
- Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения
- Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение)
- Резервный урок по разделу синтаксис: наблюдение за главными и второстепенными членами предложения
- Резервный урок по разделу синтаксис: установление связи слов в предложении
- Предложение: систематизация знаний
Лексика
- Слово и его значение
- Значение слова в словаре. Уточняем значение слова самостоятельно, по тексту или с помощью толкового словаря
- Однозначные и многозначные слова
- Значение слова в словаре и тексте
- Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова
- Синонимы
- Синонимы в тексте
- Антонимы
- Наблюдение за использованием антонимов
- Резервный урок по разделу лексика: работаем с толковым словарем
- Обобщение знаний по разделу «Лексика»
- Резервный урок по разделу лексика: о происхождении слов
Состав слова
- Однокоренные(родственные) слова. Корень слова
- Корень как часть слова
- Корень как общая часть родственных слов
- Корень слова: обобщение знаний
- Окончание как изменяемая часть слова
- Изменение формы слова с помощью окончания
- Различение изменяемых и неизменяемых слов
- Резервный урок по разделу состав слова: нулевое окончание(наблюдение)
- Суффикс как часть слова
- Приставка как часть слова(наблюдение)
- Роль суффиксов и приставок
- Состав слова: систематизация знаний
- Состав слова: обобщение
- Резервный урок по разделу состав слова: Тренинг. Нахождение однокоренных слов. Выделение корня
- Резервный урок по разделу состав слова: как образуются слова(наблюдение
- Суффикс как часть слова: наблюдение за значением
Фонетика и графика
- Деление слов на слоги. Использование знания алфавита при работе со словарями
- Перенос слов по слогам
- Перенос слов по слогам: закрепление
- Различение звуков и букв. Различение ударных и безударных гласных звуков
- Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки. Согласный звук[й'] и буква И краткое. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
- Резервный урок по разделу фонетика: учимся характеризовать звуки
- Парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки
- Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши(в положении под ударением)
- Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу
- Сочетания чк, чн, чт, щн, нч
Орфография
- Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
- Единообразное написание гласных в корне
- Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова
- Правописание слов с безударным гласным звуком в корне: закрепление
- Объяснительный диктант: учимся обозначать безударные гласные в корне слова
- Непроверяемые гласные в корне слова
- Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова
- Правописание слов с парным по звонкости-глухости согласным в корне слова
- Обозначение парных по звонкости-глухости согласных в корне слова
- Способы проверки согласных в корне слова
- Отработка правописания слов с парным по глухости звонкости согласным в корне слова
- Учимся писать буквы согласных в корне слова
- Объяснительный диктант: учимся писать буквы согласных в корне слова
- Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова
- Использование на письме разделительных ъ и ь
- Правописание слов с разделительным мягким знаком
- Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком
- Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком и другими изученными орфограммами
- Резервный урок по разделу орфография: тренинг"Знаки препинания в конце предложения" с использованием электронных образовательных ресурсов
- Резервный урок по разделу орфография: тренинг"Слог. Перенос слов" с использованием электронных образовательных ресурсов
- Резервный урок по разделу орфография: использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова
- Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности. Тренинг"Правописание имен собственных" с использованием электронных образовательных ресурсов
- Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: наблюдение за правописанием суффиксов имён существительных; правописание парных по глухости-звонкости согласны звуков в корне слова (с использованием электронных образовательных ресурсов)
- Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: наблюдение за правописанием суффиксов имен прилагательных; правописание слов с разделительным мягким знаком(с использованием электронных образовательных ресурсов
- Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности. Контроль"Правописание буквосочетаний с шипящими звуками" с использованием электронных образовательных ресурсов
- Правописание слов с орфограммами в значимых частях слов: систематизация
- Повторение правописания слов с орфограммами в значимых частях слов
Части речи
- Имя существительное как часть речи
- Имя существительное: употребление в речи
- Имя существительное: значение
- Имя существительное: вопросы(«кто?», «что?»)
- Имя прилагательное как часть речи
- Имя прилагательное: значение
- Обобщение знаний об имени прилагательном
- Резервный урок по разделу морфология: роль имён прилагательных в тексте. Единственное и множественное число имен прилагательных
- Связь имени прилагательного с именем существительным
- Резервный урок по разделу морфология: роль имён существительных в тексте
- Резервный урок по разделу морфология: роль глаголов в тексте
- Обобщение знаний о глаголе
- Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы"Глагол
- Предлог. Отличие предлогов от приставок
- Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.
- Раздельное написание предлогов с именами существительными
- Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы"Предлоги"
- Части речи: обобщение. Тренинг
- Резервный урок по разделу морфология: части речи. Тренинг
- Части речи: систематизация знаний
Письменная речь и контроль
- Списывание текста. Словарный диктант
- Повторение алгоритма списывания текста
- Работа над ошибками, допущенными в диктанте
Жанры и функции речи
- Знакомство с жанром поздравления
- Функции мягкого знака
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.