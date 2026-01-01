Диагностика по технологии за 2 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 2 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 153 задания · примерно 230 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 2 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 153 заданий · примерно 230 мин).
Основы изобразительного искусства
- Средства художественной выразительности: цвет, форма, размер. Общее представление
- Средства художественной выразительности: цвет в композиции
- Виды цветочных композиций (центральная, вертикальная, горизонтальная)
- Светотень. Способы ее получения формообразованием белых бумажных деталей
Работа с бумагой и картоном
- Биговка – способ сгибания тонкого картона и плотных видов бумаги
- Биговка по кривым линиям
- Изготовление сложных выпуклых форм на деталях из тонкого картона и плотных видов бумаги
- Конструирование складной открытки со вставкой
- Конструирование усложненных изделий из бумаги
Черчение и разметка
- Линейка – чертежный (контрольноизмерительный) инструмент. Понятие «чертеж». Линии чертежа (основная толстая, тонкая, штрих и два пунктира)
- Понятие «чертеж». Линии чертежа (основная толстая, тонкая, штрих и два пунктира)
- Разметка прямоугольных деталей от двух прямых углов по линейке
- Угольник – чертежный (контрольноизмерительный) инструмент. Разметка прямоугольных деталей по угольнику
- Циркуль. Его назначение, конструкция, приемы работы. Круг, окружность, радиус
- Чертеж круга. Деление круглых деталей на части. Получение секторов из круга
Соединение деталей
- Подвижное и соединение деталей. Шарнир. Соединение деталей на шпильку
- Подвижное соединение деталей шарнирна проволоку
- Шарнирный механизм по типу игрушки-дергунчик
- «Щелевой замок» - способ разъемного соединения деталей
- Разъемное соединение вращающихся деталей
Швейное дело
- Натуральные ткани, трикотажное полотно, нетканые материалы
- Виды ниток. Их назначение, использование
- Строчка косого стежка. Назначение. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Зашивания разреза
- Разметка и выкраивание прямоугольного швейного изделия. Отделка вышивкой
- Сборка, сшивание швейного изделия
- Лекало. Разметка и выкраивание деталей швейного изделия по лекалу
- Изготовление швейного изделия с отделкой вышивкой
Моделирование транспортных средств
- Транспорт и машины специального назначения
- Макет автомобиля
Обобщающие занятия
- Мастера и их профессии. Повторение и обобщение пройденного в первом классе
- Технология и технологические операции ручной обработки материалов (общее представление
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.