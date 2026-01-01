Проверьте знания по программе 3 класса
Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Математика
Диагностика знаний · материал за 3 класс
600 заданий · ≈ 900 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 3 класс
706 заданий · ≈ 1059 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 3 класс
574 заданий · ≈ 861 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 3 класс
41 заданий · ≈ 62 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 3 класс
247 заданий · ≈ 371 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 3 класс
244 заданий · ≈ 366 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 3 класс
158 заданий · ≈ 237 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 3 класс
146 заданий · ≈ 219 мин
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Окружающий мир
Диагностика знаний · материал за 3 класс
301 заданий · ≈ 452 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 3 класс
125 заданий · ≈ 188 мин
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