Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 3 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Математика

Диагностика знаний · материал за 3 класс

600 заданий · ≈ 900 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 3 класс

706 заданий · ≈ 1059 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 3 класс

574 заданий · ≈ 861 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 3 класс

41 заданий · ≈ 62 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 3 класс

247 заданий · ≈ 371 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 3 класс

244 заданий · ≈ 366 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 3 класс

158 заданий · ≈ 237 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 3 класс

146 заданий · ≈ 219 мин

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Окружающий мир

Диагностика знаний · материал за 3 класс

301 заданий · ≈ 452 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 3 класс

125 заданий · ≈ 188 мин

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