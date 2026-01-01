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Диагностика по английскому языку за 3 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 247 заданий · примерно 371 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (51 тем, 247 заданий · примерно 371 мин).
Начало учебного года
  • Возвращаемся в школу
  • Как я провёл лето. Анкета о себе
  • Школьные принадлежности
  • Правила поведения в школе. Счёт
Школа и школьная жизнь
  • Школьные предметы. Электронное письмо
  • Повелительные предложения
  • Знакомство со сказкой «Игрушечный солдат»
  • Школьное образование в России и Великобритании
Семья и семейные ценности
  • Фамильное дерево. Новый член семьи
  • Моя семья. Притяжательные местоимения
  • Рассказ о семье по фотографии
  • Семьи Британии и Австралии
  • Семейный герб
Грамматика английского языка
  • Множественное число существительных
  • Простое прошедшее время глагола ту би
  • Простое настоящее время
  • Простое прошедшее время
  • Простое прошедшее время. Неправильные глаголы
  • Настоящее продолженное время
  • Указательные местоимения. Неопределенный артикль
Культура и традиции разных стран
  • Моя любимая еда
  • Составляем список продуктов
  • Конструкция «Я бы хотел…»
  • Традиционная кухня России, США, Великобритании
  • Рождество
  • Супермаркеты в Великобритании
  • Британские дома. Дома-музеи в России
  • Мой город в прошлом
  • Спортивные игры в США и России
Мир животных
  • Любимые игрушки
  • Игровая комната
  • Наши пушистые друзья
  • Что умеют животные. Модальный глагол «уметь»
  • Дикие и домашние животные. Счёт до 100
  • Дикие и домашние животные. Счёт до 101
  • Дикие и домашние животные. Счёт до 102
  • Дикие и домашние животные. Счёт до 103
  • Дикие и домашние животные. Счёт до 104
  • Животные Австралии. Птица эму
Дом и интерьер
  • Мой дом
  • Собираемся на пикник!
  • Предметы интерьера в доме
Свободное время и развлечения
  • Весело проводим свободное время!
  • Прогулка в парке
Литературное чтение
  • Сказка «Игрушечный солдат»
  • Сказка «Игрушечный солдат» (2)
  • Сказка «Игрушечный солдат» (3)
  • Сказка «Игрушечный солдат» (4)
  • Сказка «Игрушечный солдат» (5)
  • Сказка «Игрушечный солдат» (6)
  • Сказка «Двенадцать месяцев»

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.