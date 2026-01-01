Диагностика по английскому языку за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 247 заданий · примерно 371 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (51 тем, 247 заданий · примерно 371 мин).
Начало учебного года
- Возвращаемся в школу
- Как я провёл лето. Анкета о себе
- Школьные принадлежности
- Правила поведения в школе. Счёт
Школа и школьная жизнь
- Школьные предметы. Электронное письмо
- Повелительные предложения
- Знакомство со сказкой «Игрушечный солдат»
- Школьное образование в России и Великобритании
Семья и семейные ценности
- Фамильное дерево. Новый член семьи
- Моя семья. Притяжательные местоимения
- Рассказ о семье по фотографии
- Семьи Британии и Австралии
- Семейный герб
Грамматика английского языка
- Множественное число существительных
- Простое прошедшее время глагола ту би
- Простое настоящее время
- Простое прошедшее время
- Простое прошедшее время. Неправильные глаголы
- Настоящее продолженное время
- Указательные местоимения. Неопределенный артикль
Культура и традиции разных стран
- Моя любимая еда
- Составляем список продуктов
- Конструкция «Я бы хотел…»
- Традиционная кухня России, США, Великобритании
- Рождество
- Супермаркеты в Великобритании
- Британские дома. Дома-музеи в России
- Мой город в прошлом
- Спортивные игры в США и России
Мир животных
- Любимые игрушки
- Игровая комната
- Наши пушистые друзья
- Что умеют животные. Модальный глагол «уметь»
- Дикие и домашние животные. Счёт до 100
- Дикие и домашние животные. Счёт до 101
- Дикие и домашние животные. Счёт до 102
- Дикие и домашние животные. Счёт до 103
- Дикие и домашние животные. Счёт до 104
- Животные Австралии. Птица эму
Дом и интерьер
- Мой дом
- Собираемся на пикник!
- Предметы интерьера в доме
Свободное время и развлечения
- Весело проводим свободное время!
- Прогулка в парке
Литературное чтение
- Сказка «Игрушечный солдат»
- Сказка «Игрушечный солдат» (2)
- Сказка «Игрушечный солдат» (3)
- Сказка «Игрушечный солдат» (4)
- Сказка «Игрушечный солдат» (5)
- Сказка «Игрушечный солдат» (6)
- Сказка «Двенадцать месяцев»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.