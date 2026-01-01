Диагностика по физической культуре за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 244 задания · примерно 366 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (50 тем, 244 заданий · примерно 366 мин).
История физической культуры
- Физическая культура у древних народов
- История появления современного спорта
Основы физического воспитания
- Виды физических упражнений
- Измерение пульса на занятиях физической культурой
- Дозировка физических нагрузок
- Составление индивидуального графика занятий по развитию физических качеств
- Закаливание организма под душем
- Дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз
Гимнастика и акробатика
- Строевые команды и упражнения
- Лазанье по канату
- Передвижения по гимнастической скамейке
- Передвижения по гимнастической стенке
- Прыжки через скакалку
- Ритмическая гимнастика
- Танцевальные упражнения из танца галоп
- Танцевальные упражнения из танца полька
Легкая атлетика
- Прыжок в длину с разбега
- Броски набивного мяча
- Челночный бег
- Бег с ускорением на короткую дистанцию
Лыжная подготовка
- Повороты на лыжах способом переступания на месте
- Повороты на лыжах способом переступания в движении
- Повороты на лыжах способом переступания
- Торможение на лыжах способом «плуг» при спуске с пологого склона
- Скольжение с пологого склона с поворотами и торможением
- Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом
Плавание
- Правила поведения в бассейне
- Разучивание специальных плавательных упражнений
- Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками
- Упражнения ознакомительного плавания: погружение в воду и всплывание
- Упражнения в плавании кролем на груди
- Упражнения в плавании брассом
- Проплывание дистанции 25 м вольным стилем
Игровые виды спорта
- Подвижные игры с элементами спортивных игр: парашютисты, стрелки
- Спортивная игра баскетбол
- Ведение баскетбольного мяча. Ловля и передача мяча двумя руками
- Подвижные игры с приемами баскетбола
- Спортивная игра волейбол
- Прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении
- Спортивная игра футбол
- Подвижные игры с приемами футбола
Бег
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км
Работа с весом
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см - девочки
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.