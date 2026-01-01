Диагностика по ИЗО за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 158 заданий · примерно 237 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 158 заданий · примерно 237 мин).
Декоративно-прикладное творчество
- Мастера изображения, постройки и украшения. Художественное восприятие окружающей действительности
- Игрушки художественныхпромыслов. Художественныепромыслы России
- Посуда у тебя дома. Декорпредметов быта
- Обои и шторы у тебя дома.Орнамент инструментамицифровой графики
- Мамин платок. Орнамент наткани. Выразительные свойстваорнамента
- Твои книжки. Дизайн ииллюстрации детской книжки
- Поздравительная открытка.Создание поздравительнойоткрытки в графическомредакторе
- Ажурные ограды. Техники иматериалы декоративно-прикладного творчества
- Волшебные фонари. Техники иматериалы декоративно-прикладного творчества
- Витрины. Декоративно-прикладное искусство в жизничеловека. Бумагопластика илиаппликация
- Удивительный транспорт.Фантазийный рисунок илибумагопластика
Архитектура и дизайн пространства
- Памятники архитектуры. Образархитектурной постройки.Художник-архитектор
- Дом на экране компьютера.Моделирование в графическомредакторе
- Парки, скверы, бульвары.Художник-ландшафтныйархитектор
Изобразительное искусство и живопись
- Картина– особый мир. Картина– особый мир. Жанрыживописи. Великие художники-живописцы
- Картина-пейзаж. Настроение впейзаже. Картины великихрусских пейзажистов
- Картина- портрет. Картинывеликих русских портретистов.Образ, характер человека в егохудожественном портрете
- Картина-натюрморт.Натюрморты известныххудожников. О чем рассказалинатюрморты
- Картины исторические.Сюжетный рисунок-композиция, посвященнаязнаменательному событию
- Картины бытовые. Сюжетнаякомпозиция на бытовую тему
Скульптура и монументальное искусство
- Скульптура в музее и на улице.Виды скульптуры. Памятник ипарковая скульптура
Культура и праздники
- Труд художника на улицахтвоего города (села). Панно.Коллективная работа.Изображение и макетирование
- Художник в цирке. Сюжетныйрисунок по представлению
- Художник в театре. Художественное восприятие окружающей действительности
- Театр на столе. Декорация.Изображение и макетирование
- Театр кукол. Выразительныесредства объёмногоизображения. Разнообразиематериалов
- Маски. Графика илиаппликация. Мимика визображении лица маски
- Афиша и плакат. Изображение итекст. Выразительные свойстваплаката
- Школьный карнавал.Конструкция одежды и декоркарнавального персонаж
- Праздник в городе.Декоративно-прикладноеискусство в жизни человека
- Музей в жизни города.Художественные музеи
- Художественная выставка
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.