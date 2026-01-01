Диагностика по литературе за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 574 задания · примерно 861 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (118 тем, 574 заданий · примерно 861 мин).
Фольклор и устное народное творчество
- Устное народное творчество. Характеристика малых жанров фольклора: потешки, небылицы, скороговорки, считалки...
- Загадка как жанр фольклора, знакомство с видами загадок
- Пословицы народов России
- В мире книг. Книга как особый вид искусства
- Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами
- Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности
- Художественные особенности волшебной сказки разного вида (о животных, бытовые)
- Былина как народный песенный сказ о героическом событии. Фольклорные особенности: выразительность, напевность исполнения
- Характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). На примере образа Ильи Муромца
- Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Темы народных песен
- Отражение нравственных ценностей и правил в фольклорной сказке. Произведения по выбору, например, русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
- Осознание понятия трудолюбие на примере народных сказок. Произведения по выбору, например, русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
- Особенности построения (композиция) волшебной сказки: составление плана. На примере русской народной сказки «Иван-царевич и Серый Волк»
- Иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина)
- Характеристика героя, волшебные помощники. На примере русской народной сказки «Иван-царевич и серый волк»
- Представление в сказке народного быта и культуры. Произведения по выбору, например, русская народная сказка "Сивка-бурка"
Развитие речи и языковая культура
- Развитие речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Книги и словари, созданные В.И. Далем
- Работа с детскими книгами. Проект: составляем словарь устаревших слов
- Резервный урок. Работа со словарём: язык былины, устаревшие слова, их место и представление в современной лексике. Проект "Словарь устаревших слов"
Творчество А.С. Пушкина
- А.С. Пушкин – великий русский поэт
- Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет), рифма, ритм
- Фольклорная основа литературной сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...»
- Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...»: приём повтора как основа изменения сюжета
- Характеристика положительных и отрицательных героев, примеры превращений и чудес в сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...»
- Наблюдение за художественными особенностями текста сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...»
- Работа с детскими книгами. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина
- Резервный урок. Средства художественной выразительности в тексте сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...»
- Роль интерьера. Иллюстрации Билибина (описание интерьера)
- Составление устного рассказа «Почему я люблю сказки А. С. Пушкина»
Творчество И.А. Крылова
- И. А. Крылов – великий русский баснописец. Иносказание в его баснях
- Осознание особенностей басни, как произведения-поучения, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки
- Знакомство с произведениями И. А. Крылова. Явная и скрытая мораль басен
- Работа с басней И.А. Крылова «Ворона и Лисица»: тема, мораль, герои, особенности языка
Творчество Л.Н. Толстого
- Жанровое многообразие произведений Л.H. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль
- Наблюдение за художественными особенностями рассказа-описания и рассказа-рассуждения на примере рассказа Л.Н. Толстого «Лебеди» и др.
- Различение рассказчика и автора произведения. На примере рассказа Л.Н. Толстого «Акула»
- Разные виды планов на примере произведения Л. Н. Толстого «Акула»
- Различение художественного и научно-познавательного текстов «Лебеди» и «Зайцы» Л.Н. Толстого
- Анализ сюжета были «Прыжок» Л.Н. Толстого: главные герои, отдельные эпизоды, составление плана
- Выделение структурных частей композиции (начало действия, завязка, кульминация, развязка) произведения Л. Н. Толстого «Прыжок» и других по выбору
- Осознание связи содержания произведения с реальным событием. На примере были «Прыжок» Л.Н. Толстого
- Работа с детскими книгами: жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого
Литературные сказки русских писателей
- Создание образов героев-животных в литературных сказках. На примере произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца...»
- Особенности литературной сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница»: анализ сюжета, композиции
- Осознание главной мысли (идеи) сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница»
- Характеристика героя сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница», Д. Н.. Мамин-Сибиряк "Сказка про храброго зайца..."
- Работа с детскими книгами «Литературные сказки писателей»: составление аннотации
Произведения о Родине и патриотической тематике
- Отражение темы Родина в произведении М.М. Пришвин «Моя Родина»: роль и особенности заголовка
- Осознание нравственных ценностей в произведениях о Родине: любовь к родной стороне, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Любить Родину — значит знать её историю
- Патриотическое звучание стихотворений о Родине. На пример произведения С.А. Васильева «Россия»: интонация, темп, ритм, логические ударения
- Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине
- Создание образа Родины в произведениях писателей. Произведения по выбору, например, И. С. Никитин «Встреча зимы»
- Раскрытие главной идеи произведения К.Д. Ушинского «Наше отечество»: чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны
Картины природы в лирике XIX–XX веков
- Средства художественной выразительности (эпитет, сравнение, олицетворение) в лирических произведениях поэтов XIX-XX веков
- Описание картин осенней природы в стихотворении Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...», «Листья»
- Сравнение стихотворений об осени. На примере произведений Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...» и А.Н. Майкова «Осень»
- Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения
- Восприятие картин зимнего пейзажа в стихотворениях, А.А. Фета «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», И. С. Никитин "Встреча зимы"
- Слова, с помощью которых поэт описывает и оживляет природу на примере стихотворений И. З. Сурикова "Детство", "Зима"
- Поэты о красоте родной природы. На примере произведения Н.А. Некрасова «Железная дорога» (отрывок)
- Оценка чувств и настроения, вызываемых лирическим произведением. На примере произведения Н.А. Некрасова «Не ветер бушует над бором...» (отрывок)
- Наблюдение за словами и выражениями, с помощью которых создаются картины зимы на примере стихотворения И. А. Некрасова "Не ветер бушует над бором..."
- Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж
- Резервный урок. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании, в изобразительном искусстве, в произведениях музыкального искусства XX века
- Звукопись, её выразительное значение в лирических произведениях. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. С. Я. Маршак "Гроза днём", "Голос в лесу
- Создание картин природы в произведениях поэтов. На примере стихотворения И.А. Бунина «Первый снег»
- Наблюдение за описанием зимнего пейзажа. На примере стихотворения С.Д. Дрожжина «Зимний день
Взаимоотношения человека и животных
- Отражение нравственно-этических понятий (любовь и забота о животных) в рассказах писателей
- Осознание понятий верность и преданность животных
- Взаимоотношения человека и животных – тема произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш»
- Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш»
- Обсуждение проблемы "Что значит любить животных?" на примере рассказа В.Ю. Драгунского "Он живой и светится"
- Отражение темы дружба животных в рассказах писателей. На примере произведения К. Г. Паустовского «Кот-ворюга»
- Характеристика героев-животных, их портрет в рассказах писателей. На примере рассказа К. Г. Паустовского «Кот-ворюга»
- Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Кот-ворюга»: анализ композиции, составление плана
- Произведения К.Г. Паустовского о природе и животных. Главная мысль (идея) рассказа «Барсучий нос»
- Работа c произведением К. Г. Паустовского "Барсучий нос": особенности композиции, составление плана рассказа
- Особенности композиции в рассказах о животных. На примере рассказа Б. С. Житкова «Про обезьяну»
- Создание характеров героев-животных в рассказах писателей. На примере рассказа Б. С. Житкова «Про обезьяну»
- Резервный урок. Рассказы писателей-натуралистов о заботливом и бережном отношении человека к животным к природе родного края
- Резервный урок. Составление устного рассказа «Любовь и забота о братьях наших меньших» по изученным произведениям
- Животные в литературных сказках. На примере произведения И.С. Соколова-Микитова «Листопадничек»
- Поучительный смысл сказок о животных. На примере произведения И.С. Соколова-Микитова «Листопадничек»
- Работа с детскими книгами о братьях наших меньших: написание отзыва
Произведения о детях и детском мире
- Судьбы крестьянских детей в произведениях писателей. Произведения по выбору
- Составление устного рассказа «Моя любимая книга»
- Научно-естественные сведения о природе в сказке Максима Горького «Случай с Евсейкой»
- Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о детях
- Работа с детскими книгами: авторы юмористических рассказов
- Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. На примере произведения М.М. Зощенко "Золотые слов
- Особенности юмористических произведений (ирония) М. М. Зощенко и других авторов на выбор
- Основные события сюжета произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» (отрывки)
- Роль интерьера (описание штаба) в создании образов героев произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» (отрывки)
- Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» (отрывки)
- Отражение в произведении важных человеческих качеств: честности, стойкости, ответственности. На примере рассказа А. П. Платонов «Цветок на земле»
- Деление текста на части, составление плана, выявление главной мысли (идеи). На примере рассказа А. П. Платонов «Цветок на земле»
- Особенности внешнего вида и характера героя-ребёнка. А. П. Платонов «Цветок на земле
- Особенности юмористических произведений Н.Н. Носова и других авторов на выбор
- Комичность как основа сюжета рассказов Н.Н. Носова и других авторов на выбор
- Характеристика героя «Денискиных рассказов» В.Ю. Драгунского
- Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. На примере произведений В.Ю. Драгунского
- Составление юмористического рассказа
- Составление устного рассказа «Мой любимый детский писатель» на примере изученных произведений
- Работа с книгами о детях: написание отзыва
- Работа с книгами о детях: составление аннотации
Зарубежная литература
- Волшебные предметы и помощники в литературных сказках Ш. Перро
- Особенности литературных сказок Х.-К. Андерсена (сюжет, язык, герои) на примере сказки "Гадкий утёнок"
- Взаимоотношения человека и животных в рассказах зарубежных писателей. На примере рассказа Джека Лондона «Бурый волк»
- Деление текста на части, составление плана, выявление главной мысли (идеи) рассказа Джека Лондона «Бурый волк»
- Средства создания образов героев-животных в рассказах зарубежных писателей. На примере рассказа Э.Сетон-Томпсона «Чинк»
- Осознание нравственно-этических понятий: верность и преданность животных. На примере рассказа Э.Сетон-Томпсона «Чинк»
Работа с книгой и читательская деятельность
- Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Художник-иллюстратор
- Расширение знаний о писателях, как переводчиках зарубежной литературы. На примере переводов С. Я. Маршака, К. И. Чуковского и др.
- Резервный урок. Осознание важности читательской деятельности. Работа со стихотворением Б.Заходера «Что такое стихи»
Темы, связанные с историческим контекстом и культурой
- Резервный урок. Историческая обстановка как фон создания произведения (на примере былин)
- Представление темы «Дети на войне» в рассказе Л. Пантелеева «На ялике»
- Составление портрета главного героя рассказа Л.А. Кассиля «Алексей Андреевич»
- Осмысление поступков и поведения главного героя рассказа Л.А. Кассиля «Алексей Андреевич»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.