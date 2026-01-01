Диагностика по математике за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 600 заданий · примерно 900 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (124 тем, 600 заданий · примерно 900 мин).
Устные вычисления в пределах 100–104
- Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100
Внетабличное устное умножение и деление в пределах 100–104
- Внетабличное устное умножение и деление в пределах 100
Письменное умножение на однозначное число в пределах 100–104
- Письменное умножение на однозначное число в пределах 100
Сложение и вычитание в пределах 1000
- Сложение и вычитание в пределах 1000
- Письменное сложение в пределах 1000
- Письменное вычитание в пределах 1000
- Сложение и вычитание с круглым числом
Умножение и деление в пределах 100
- Умножение и деление в пределах 100: приемы устных вычислений
- Умножение и деление в пределах 100: таблица умножения и деления
- Таблица умножения и деления
- Умножение и деление с числом 6
- Умножение и деление с числом 7
- Умножение и деление с числом 8
- Умножение и деление с числом 9
- Таблица умножения: анализ, формулирование закономерностей
Свойства арифметических действий
- Взаимосвязь арифметических действий: сложения и вычитания, умножения и деления
- Переместительное свойство умножения
- Устные вычисления: переместительное свойство умножения
- Сочетательное свойство умножения
- Применение переместительного, сочетательного свойства при умножении
Арифметические действия с особыми числами
- Арифметические действия с числом 0
- Арифметические действия с числом 1
- Вычисления с числами 0 и 1. Деление нуля на число
Нахождение неизвестного компонента
- Неизвестный компонент арифметического действия: различение, называние, комментирование процесса нахождения
- Нахождение неизвестного компонента арифметического действия сложения (вычитания)
- Нахождение неизвестного компонента арифметического действия умножения (деления)
Задачи на смысл арифметических действий
- Задачи на применение смысла арифметических действий сложения, умножения
- Задачи на применение смысла арифметических действий вычитания, деления
- Задачи на понимание смысла арифметического действия деление с остатком
Задачи на сравнение и отношения
- Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз
- Увеличение и уменьшение числа в несколько раз (в том числе в 10, 100 раз)
- Задачи на понимание отношений больше или меньше на…
- Задачи на разностное сравнение
- Задачи на кратное сравнение
- Задачи на понимание отношений больше или меньше в…
- Кратное сравнение чисел
- Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации сравнения предметов и объектов на основе измерения величин
Задачи на пропорциональные зависимости
- Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление текста на модели. Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального
- Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации
- Задачи применение зависимости "цена -количество -стоимость"
- Задачи на движение одного объекта. Связь между величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов
- Задачи на расчет скорости, времени или пройденного пути при движении одного объекта. Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, количество вещей, расход ткани на все вещи
- Задачи на работу (производительность труда) одного объекта
- Задачи на расчет производительности труда, времени или объема выполненной работы
Геометрические задачи и построения
- Изображение фигур – отрезка, прямоугольника, квадрата – с заданными измерениями; обозначение фигур буквами
- Решение задач с геометрическим содержанием
- Нахождение периметра многоугольника
- Нахождение периметра прямоугольника, квадрата
- Площадь прямоугольника, квадрата
- Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения
- Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры начасти, составление фигуры из частей)
- Конструирование многоугольника из данных фигур, деление многоугольника на част
- Конструирование прямоугольника из данных фигур, деление прямоугольника на части
- Алгоритмы (правила) построения геометрических фигур. Правила построения окружности и круга
- Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением периметра
- Дополнение изображения (чертежа) данными на основе измерения
- Изображение прямоугольника с заданным отношением длин сторон (больше или меньше на, в)
Периметр и площадь
- Периметр и площадь прямоугольника: общее и различное
- Площадь и приемы её нахождения
- Нахождение площади прямоугольника, квадрата
- Алгоритмы (правила) нахождения периметра и площади
- Нахождение площади фигуры, составленной из прямоугольников (квадратов)
- Нахождение периметра в заданных единицах длины
- Нахождение площади в заданных единицах
- Единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр
- Переход от одних единиц площади к другим
Проверка и оценка вычислений
- Проверка правильности нахождения периметра, площади прямоугольника
- Проверка результата вычисления: обратное действие, применение алгоритма, оценка достоверности результата
- Проверка правильности вычислений: прикидка и оценкрезультата. Знакомство с калькуляторома
- Применение устных приёмов вычисления для решения практических задач
Величины и их измерение
- Сложение и вычитание однородных величин
- Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в»
- Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи
- Измерение длины объекта, упорядочение по длине
- Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/ медленнее на/в». Определение с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов времени; прикидка и оценка результата измерений
- Время (единица времени — секунда); соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации
- Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации
- Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в» (в повторение)
- Практическая работа по разделу "Величины". Повторение
Работа с информацией и данными
- Таблицы с данными о реальных процессах и явлениях; внесение данных в таблицу
- Работа с таблицей: анализ данных, использование информации для ответов на вопросы и решения задач
- Столбчатая диаграмма: чтение
- Столбчатая диаграмма: использование данных для решения учебных и практических задач
- Выбор формы представления информации. Линейные диаграммы
- Работа с информацией: чтение информации, представленной в разной форме. Римская система счисления
Логика и рассуждения
- Логические рассуждения (одно - двухшаговые) со связками «если …, то …», «поэтому», «значит», «все», «и», «некоторые», «каждый»
- Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка
- Равенства и неравенства: установление истинности (верное/неверное)
- Равенства и неравенства с числами: чтение, составление
- Свойства чисел. Математические игры с числами
- Классификация объектов по двум признакам
Числа в пределах 1000
- Числа в пределах 1000: чтение, запись, упорядочение
- Числа в пределах 1000: чтение, запись
- Числа в пределах 1000: представление в виде суммы разрядных слагаемых
- Числа в пределах 1000: сравнение
- Числа. Числа от 1 до 1000. Повторение
Доли и дроби
- Задачи на нахождение доли величины
- Доля величины: сравнение долей одной величины
- Доля величины: половина, четверть в практической ситуации, сравнение величин, выраженных долями
Алгоритмы и порядок действий
- Порядок действий в числовом выражении (со скобками)
- Порядок действий в числовом выражении (без скобок)
- Алгоритмы (правила) порядка действий в числовом выражении
- Нахождение значения числового выражения (со скобками или без скобок)
- Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление)
- Алгоритм деления на однозначное число
- Математическая информация. Алгоритмы. Повторени
Решение текстовых задач
- Планирование хода решения задачи арифметическим способом. Решение задач изученных видов
- Текстовые задачи. Задачи в 2 -3 действия. Повторение и закрепление
- Выбор верного решения задачи
- Разные способы решения задачи
- Разные приемы записи решения задачи
- Запись решения задачи по действиям с пояснениями и с помощью числового выражения
- Оценка решения задачи на достоверность и логичность
Приёмы умножения и деления
- Устное умножение суммы на число
- Деление суммы на число
- Устное деление двузначного числа на двузначное
- Умножение и деление двузначного числа на однозначное число
- Приемы умножения двузначного числа на однозначное число
- Приемы умножения трехзначного числа на однозначное число
- Умножение и деление трехзначного числа на однозначное число
- Приемы деления трехзначного числа на однозначное число
- Приемы деления на однозначное число
- Деление на однозначное число в пределах 100
- Устное деление с остатком; его применение в практических ситуациях
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.