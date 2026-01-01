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Диагностика по математике за 3 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 600 заданий · примерно 900 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (124 тем, 600 заданий · примерно 900 мин).
Устные вычисления в пределах 100–104
  • Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100
Внетабличное устное умножение и деление в пределах 100–104
  • Внетабличное устное умножение и деление в пределах 100
Письменное умножение на однозначное число в пределах 100–104
  • Письменное умножение на однозначное число в пределах 100
Сложение и вычитание в пределах 1000
  • Сложение и вычитание в пределах 1000
  • Письменное сложение в пределах 1000
  • Письменное вычитание в пределах 1000
  • Сложение и вычитание с круглым числом
Умножение и деление в пределах 100
  • Умножение и деление в пределах 100: приемы устных вычислений
  • Умножение и деление в пределах 100: таблица умножения и деления
  • Таблица умножения и деления
  • Умножение и деление с числом 6
  • Умножение и деление с числом 7
  • Умножение и деление с числом 8
  • Умножение и деление с числом 9
  • Таблица умножения: анализ, формулирование закономерностей
Свойства арифметических действий
  • Взаимосвязь арифметических действий: сложения и вычитания, умножения и деления
  • Переместительное свойство умножения
  • Устные вычисления: переместительное свойство умножения
  • Сочетательное свойство умножения
  • Применение переместительного, сочетательного свойства при умножении
Арифметические действия с особыми числами
  • Арифметические действия с числом 0
  • Арифметические действия с числом 1
  • Вычисления с числами 0 и 1. Деление нуля на число
Нахождение неизвестного компонента
  • Неизвестный компонент арифметического действия: различение, называние, комментирование процесса нахождения
  • Нахождение неизвестного компонента арифметического действия сложения (вычитания)
  • Нахождение неизвестного компонента арифметического действия умножения (деления)
Задачи на смысл арифметических действий
  • Задачи на применение смысла арифметических действий сложения, умножения
  • Задачи на применение смысла арифметических действий вычитания, деления
  • Задачи на понимание смысла арифметического действия деление с остатком
Задачи на сравнение и отношения
  • Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз
  • Увеличение и уменьшение числа в несколько раз (в том числе в 10, 100 раз)
  • Задачи на понимание отношений больше или меньше на…
  • Задачи на разностное сравнение
  • Задачи на кратное сравнение
  • Задачи на понимание отношений больше или меньше в…
  • Кратное сравнение чисел
  • Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации сравнения предметов и объектов на основе измерения величин
Задачи на пропорциональные зависимости
  • Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление текста на модели. Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального
  • Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации
  • Задачи применение зависимости "цена -количество -стоимость"
  • Задачи на движение одного объекта. Связь между величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов
  • Задачи на расчет скорости, времени или пройденного пути при движении одного объекта. Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, количество вещей, расход ткани на все вещи
  • Задачи на работу (производительность труда) одного объекта
  • Задачи на расчет производительности труда, времени или объема выполненной работы
Геометрические задачи и построения
  • Изображение фигур – отрезка, прямоугольника, квадрата – с заданными измерениями; обозначение фигур буквами
  • Решение задач с геометрическим содержанием
  • Нахождение периметра многоугольника
  • Нахождение периметра прямоугольника, квадрата
  • Площадь прямоугольника, квадрата
  • Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения
  • Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры начасти, составление фигуры из частей)
  • Конструирование многоугольника из данных фигур, деление многоугольника на част
  • Конструирование прямоугольника из данных фигур, деление прямоугольника на части
  • Алгоритмы (правила) построения геометрических фигур. Правила построения окружности и круга
  • Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением периметра
  • Дополнение изображения (чертежа) данными на основе измерения
  • Изображение прямоугольника с заданным отношением длин сторон (больше или меньше на, в)
Периметр и площадь
  • Периметр и площадь прямоугольника: общее и различное
  • Площадь и приемы её нахождения
  • Нахождение площади прямоугольника, квадрата
  • Алгоритмы (правила) нахождения периметра и площади
  • Нахождение площади фигуры, составленной из прямоугольников (квадратов)
  • Нахождение периметра в заданных единицах длины
  • Нахождение площади в заданных единицах
  • Единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр
  • Переход от одних единиц площади к другим
Проверка и оценка вычислений
  • Проверка правильности нахождения периметра, площади прямоугольника
  • Проверка результата вычисления: обратное действие, применение алгоритма, оценка достоверности результата
  • Проверка правильности вычислений: прикидка и оценкрезультата. Знакомство с калькуляторома
  • Применение устных приёмов вычисления для решения практических задач
Величины и их измерение
  • Сложение и вычитание однородных величин
  • Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в»
  • Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи
  • Измерение длины объекта, упорядочение по длине
  • Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/ медленнее на/в». Определение с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов времени; прикидка и оценка результата измерений
  • Время (единица времени — секунда); соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации
  • Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации
  • Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в» (в повторение)
  • Практическая работа по разделу "Величины". Повторение
Работа с информацией и данными
  • Таблицы с данными о реальных процессах и явлениях; внесение данных в таблицу
  • Работа с таблицей: анализ данных, использование информации для ответов на вопросы и решения задач
  • Столбчатая диаграмма: чтение
  • Столбчатая диаграмма: использование данных для решения учебных и практических задач
  • Выбор формы представления информации. Линейные диаграммы
  • Работа с информацией: чтение информации, представленной в разной форме. Римская система счисления
Логика и рассуждения
  • Логические рассуждения (одно - двухшаговые) со связками «если …, то …», «поэтому», «значит», «все», «и», «некоторые», «каждый»
  • Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка
  • Равенства и неравенства: установление истинности (верное/неверное)
  • Равенства и неравенства с числами: чтение, составление
  • Свойства чисел. Математические игры с числами
  • Классификация объектов по двум признакам
Числа в пределах 1000
  • Числа в пределах 1000: чтение, запись, упорядочение
  • Числа в пределах 1000: чтение, запись
  • Числа в пределах 1000: представление в виде суммы разрядных слагаемых
  • Числа в пределах 1000: сравнение
  • Числа. Числа от 1 до 1000. Повторение
Доли и дроби
  • Задачи на нахождение доли величины
  • Доля величины: сравнение долей одной величины
  • Доля величины: половина, четверть в практической ситуации, сравнение величин, выраженных долями
Алгоритмы и порядок действий
  • Порядок действий в числовом выражении (со скобками)
  • Порядок действий в числовом выражении (без скобок)
  • Алгоритмы (правила) порядка действий в числовом выражении
  • Нахождение значения числового выражения (со скобками или без скобок)
  • Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление)
  • Алгоритм деления на однозначное число
  • Математическая информация. Алгоритмы. Повторени
Решение текстовых задач
  • Планирование хода решения задачи арифметическим способом. Решение задач изученных видов
  • Текстовые задачи. Задачи в 2 -3 действия. Повторение и закрепление
  • Выбор верного решения задачи
  • Разные способы решения задачи
  • Разные приемы записи решения задачи
  • Запись решения задачи по действиям с пояснениями и с помощью числового выражения
  • Оценка решения задачи на достоверность и логичность
Приёмы умножения и деления
  • Устное умножение суммы на число
  • Деление суммы на число
  • Устное деление двузначного числа на двузначное
  • Умножение и деление двузначного числа на однозначное число
  • Приемы умножения двузначного числа на однозначное число
  • Приемы умножения трехзначного числа на однозначное число
  • Умножение и деление трехзначного числа на однозначное число
  • Приемы деления трехзначного числа на однозначное число
  • Приемы деления на однозначное число
  • Деление на однозначное число в пределах 100
  • Устное деление с остатком; его применение в практических ситуациях

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.