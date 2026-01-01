Диагностика по музыке за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 146 заданий · примерно 219 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 146 заданий · примерно 219 мин).
Народное музыкальное творчество
- Край, в котором ты живёшь
- Русский фольклор
- Русские народные музыкальные инструменты и народные песни
- Жанры музыкального фольклора
- Фольклор народов России
Профессиональное музыкальное искусство
- Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
- Композитор – исполнитель – слушатель
- Композиторы – детям
- Музыкальные инструменты. Фортепиано
- Вокальная музыка
- Инструментальная музыка
- Русские композиторы-классики
- Европейские композиторыклассики
- Мастерство исполнителя
- Музыкальные пейзажи
- Танцы, игры и веселье
- Фольклор других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов
- Образы других культур в музыке русских композиторов
- Русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов
Историко-патриотическое направление
- Музыка на войне, музыка о войне
- Религиозные праздники
- Троица
- Патриотическая и народная тема в театре и кино
Театрально-сценическое искусство
- Сюжет музыкального спектакля
- Кто создаёт музыкальный спектакль
Современная музыкальная культура
- Исполнители современной музыки
- Особенности джаза
- Электронные музыкальные инструменты
Основы музыкальной грамотности
- Интонация
- Ритм
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.