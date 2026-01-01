Диагностика по окружающему миру за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по окружающему миру ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 301 задание · примерно 452 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (62 тем, 301 заданий · примерно 452 мин).
Основы экологии
- Методы изучения природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты и эксперименты. Материки и океаны, части света: картины природы
- Естественные природные сообщества: лес, луг, водоём
- Искусственные природные сообщества, созданные человеком - пруд, поле, парк, огород
- Природные сообщества родного края – два-три примера на основе наблюдения
Микроорганизмы и грибы
- Бактерии – мельчайшие одноклеточные живые существа
- Разнообразие грибов: узнавание, называние, описание
Биология растений
- Разнообразие растений: зависимость внешнего вида от условий и места обитания
- Растения родного края: названия и краткая характеристика(на основе наблюдения)
- Растение как живой организм
- Как растения размножаются?
- Развитие растения от семени до семени (по результатам практических работ)
- Условия роста и развития растения (по результатам наблюдений). Бережное отношение человека к растениям
Биология животных
- Условия, необходимые для жизни животных: воздух, вода, тепло, пища(среда обитания) – обобщение на основе результатов наблюдений и работы с информацией
- Жизнь животных в разные времена года. Разнообразие животных
- Особенности питания животных. Цепи питания
- Размножение и развитие рыб, птиц, зверей
- Роль животных в природе и жизни людей
- Бережное отношение к животным – нравственная ценность людей. Охрана животного мира в России
- Животные родного края: узнавание, называние, краткая характеристика
Химия окружающей среды
- Твёрдые вещества, жидкости, газы. Определение свойств твердых веществ, жидкостей и газов
- Разнообразие веществ в природе. Примеры веществ(соль, сахар, вода, природный газ): узнавание, называние, краткая характеристика
- Воздух как смесь газов. Значение воздуха для жизни флоры, фауны, человека. Охрана воздуха
- Вода как вещество. Определение свойств воды в ходе практической работы
- Распространение воды в природе: водоёмы, реки. Круговорот воды в природе
- Значение воды для жизни живых организмов и хозяйственной деятельности людей. Охрана воды
- Почва, её состав. Значение для живой природы
Анатомия и физиология человека
- Общее представление о строении организма человека. Температура тела, частота пульса как показатели здоровья человека
- Органы чувств их роль в жизни человека
- Опорно-двигательная система и её роль в жизни человека
- Пищеварительная система и её роль в жизни человека
- Дыхательная система и её роль в жизни человека
- Кровеносная и нервная система и их роль в жизни человека
- Профилактика заболеваний. Роль закаливания для здоровья растущего организма
- Роль двигательной активности: утренней гимнастики, динамических пауз
Общество и культура
- Культура, традиции народов России. Уважение к культуре, традициям, истории разных народов и своего народа
- Что такое общество?
- Наша Родина- Российская Федерация Государственная символика РФ. Уважение к государственным символам России
- Родной край – малая родина. Российская Федерация
- Семья – первый и главный коллектив в жизни человека Повседневные заботы семьи
- Совместный труд. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи
- Резервный урок. Семья: традиции, праздники. Государственный бюджет
География и полезные ресурсы
- Горная порода как соединение разных минералов. Примеры минералов
- Полезные ископаемые – богатство земных недр
- Полезные ископаемые родного края: характеристика, использование в хозяйственной деятельности региона
Хозяйственная деятельность населения
- Растения, используемые людьми в хозяйственной деятельности
- Труд жителей региона. Профессии, связанные с трудом в учреждениях образования и культуры
- Труд жителей региона. Профессии, связанные с трудом на производстве, в сельском хозяйстве
- Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России
История и достопримечательности России
- Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский
- Города Золотого кольца России: Ростов, Углич, Ярославль
- Уникальные памятники культуры России: Красная площадь, Кремль
- Уникальные памятники культуры России: исторический центр Санкт-Петербурга
- Уникальные памятники культуры России: Кижи, памятники Великого Новгорода
- Достопримечательности родного края: памятники природы и культуры региона
Мировое культурное наследие
- Памятники природы и культуры стран Европы(по выбору)
- Памятники природы и культуры Белоруссии(по выбору)
- Памятники природы и культуры Китая(по выбору)
- Памятники природы и культуры стран Азии(по выбору)
Правила безопасного поведения
- Знаки безопасности во дворе жилого дома.Безопасность в доме
- Безопасное поведение пассажира железнодорожного транспорта. Знаки безопасности
- Безопасное поведение пассажира авиа и водного транспорта
- Соблюдение правил перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части. Знаки безопасности во дворе жилого дома
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.