Диагностика по русскому языку за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 706 заданий · примерно 1059 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (148 тем, 706 заданий · примерно 1059 мин).
Введение в русский язык как государственный язык и повторение базовых понятий текста
- Русский язык как государственный язык Российской Федерации
Типы текстов и работа с их структурой
- Определение типов текстов:повествование, описание, рассуждение
- Отработка умения определять тип текста (повествование, описание, рассуждение)
- Определение типов текстов: обобщение
- Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений
- Корректирование текстов с нарушенным порядком абзацев
- Ключевые слова в тексте. Подробное изложение с языковым анализом текста
- План текста. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану
- Изложение повествовательного текста с опорой на предложенный план
- Изложение текста с опорой на коллективно составленный план
- Изложение текста с опорой на самостоятельно составленный план
- Обобщение знаний об имени существительном. Коллективное составление текста по картине К. Ф. Юона "Конец зимы. Полдень" (по опорным словам)
- Составление плана текста. Составление предложений. Сочинение по картине (по коллективно составленному плану) И. Т. Хруцкого "Цветы и плоды"
- Продолжаем учиться составлять план текста. Составление и запись текста по рисунку на одну из данных тем
- Наблюдение за связью предложений в тексте. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану
- Наблюдение за связью предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но
- Наблюдение за связью предложений в тексте с помощью союзов и, а, но. Корректирование текста с нарушенным порядком абзацев
Предложение: структура, виды и члены
- Предложение
- Виды предложений по цели высказывания и интонации. Коллективное составление рассказа по картине К. Е. Маковского "Дети, бегущие от грозы"
- Обобщение знаний о видах предложений. Предложения с обращениями (общее представление)
- Связь слов в предложении
- Главные члены предложения
- Подлежащее
- Сказуемое
- Подлежащее и сказуемое
- Второстепенные члены предложения
- Предложения распространённые и нераспространённые
- Однородные члены предложения
- Однородные члены предложения с союзами и, а, но
- Однородные члены предложения без союзов
- Резерный урок по разделу синтаксис: отработка темы.Предложение и словосочетание (общее представление). Коллективное составление рассказа по картине В. Д. Поленова "Золотая осень"
- Резерный урок по разделу синтаксис: отработка темы. Простое и сложное предложение (общее представление). Запятая между частями сложного предложения
- Наблюдаем за знаками препинания в предложениях с однородными членами, не соединёнными союзами
- Наблюдаем за знаками препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными повторяющимися союзами и, или
Лексика и словарная работа
- Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы
- Работаем с толковыми словарями
- Прямое и переносное значение слова
- Наблюдаем за значениями слов в тексте
- Устаревшие слова. Омонимы. Фразеологизмы
- Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями
- Наблюдение за значениями имён прилагательных
- Значения имён прилагательных: обобщение. Составление сочинения-отзыва по картине В. А. Серова "Девочка с персиками"
Морфемика и словообразование
- Однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов
- Корень, приставка, суффикс — значимые части слова
- Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса
- Состав слова: обобщение
- Резервный урок по разделу состав слова: проектное задание "Семья слов"
- Окончание как изменяемая часть слова
- Нулевое окончание
- Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Диктант с грамматическим заданием
- Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание суффиксов ость, ов и др.
- Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: закрепляем правописание суффиксов
- Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание приставок группа приставок с "о" и группа приставок с "а"
- Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: закрепляем правописание приставок
- Закрепляем правописание суффиксов и приставок
- Продолжаем учиться писать приставки: пишем приставки. Диктант с грамматическим заданием
Фонетика и графика
- Характеристика звуков русского языка
- Соотношение звукового и буквенного состава слов
- Повторение изученных орфографических правил: гласные после шипящих, буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч
- Повторяем правописание слов с разделительным мягким знаком
- Разделительный твёрдый знак
Орфография: корень
- Повторяем правописание проверяемых безударных гласных в корне слова
- Повторяем правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова
- Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова
- Закрепление способов проверки написания слов с двумя безударными гласными в корне слова
- Повторяем правописание парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Составление текста на основе личных наблюдений или по рисунку
- Непроизносимые согласные в корне слова
- Наблюдение за обозначением буквами непроизносимых согласных в корне слова
- Отработка написания непроизносимых согласных в корне слова
- Правописание слов с удвоенными согласными
- Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание слов с двумя корнями
- Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: наблюдение за соединительными гласными о, е
Орфография: окончания имён существительных
- Наблюдение за правописанием безударных окончаний имён существительных 1-го склонения
- Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения
- Наблюдение за правописанием безударных окончаний имён существительных 2-го склонения
- Правописание безударных окончаний имён существительных 2-го склонения
- Наблюдение за правописанием безударных окончаний имён существительных 3-го склонения
- Правописание окончаний имён существительных во множественном числе
- Правописание безударных окончаний имён существительных: систематизация знаний
- Правописание безударных окончаний имён существительных: обобщение
Орфография: окончания имён прилагательных
- Наблюдение за правописанием окончаний имён прилагательных в единственном числе
- Наблюдение за правописанием окончаний имён прилагательных во множественном числе
- Правописание окончаний имён прилагательных в единственном и во множественном числе. Диктант с грамматическим заданием
- Обобщение знаний о написании окончаний имён прилагательных
Орфография: итоговое закрепление и контроль
- Обобщение знаний о написании окончаний имён существительных и имён прилагательных
- Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности
Части речи: общие сведения и имя существительное
- Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи. Имя числительное
- Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Части речи
- Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану
- Число имён существительных
- Имена существительные единственного и множественного числа. Имена существительные, имеющие форму одного числа
- Изменение имён существительных по числам
- Имена существительные мужского, женского и среднего рода
- Род имён существительных
- Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных
- Закрепляем правило «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных»
- Отрабатываем правило «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных». Объяснительный диктант
- Падеж имён существительных
- Падеж имён существительных: именительный падеж
- Падеж имён существительных: родительный падеж
- Падеж имён существительных: дательный падеж
- Падеж имён существительных: винительный падеж
- Падеж имён существительных: творительный падеж
- Падеж имён существительных: предложный падеж
- Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Сочинение по картине
- Имена существительные 1, 2, 3-го склонения
Части речи: имя прилагательное
- Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи
- Изменение имён прилагательных по родам
- Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного
- Изменение имён прилагательных по числам
- Изменение имён прилагательных по падежам. Начальная форма имени прилагательного
- Склонение имён прилагательных
- Значения имён прилагательных
Части речи: местоимение
- Местоимение (общее представление)
- Личные местоимения
- Как изменяются личные местоимения
- Резервный урок по разделу морфология: отработка темы "Изменение личных местоимений"
- Употребление личных местоимений в речи
- Правописание местоимений с предлогами
- Правописание местоимений
- Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте
Части речи: глагол
- Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи
- Значение и употребление глаголов в речи. Составление текста по сюжетным рисункам
- Неопределённая форма глагола
- Изменение глаголов по числам. Составление предложений с нарушенным порядком слов
- Настоящее время глаголов
- Будущее время глаголов
- Прошедшее время глаголов. Составление текста-рассуждения по заданной теме
- Род глаголов в прошедшем времени
- Наблюдение за написанием окончаний глаголов в прошедшем времени
- Резервный урок по разделу морфология: отработка темы
- Частица не, её значение
- Правописание частицы не с глаголами
- Правописание глаголов
- Резервный урок по разделу морфология: отработка темы. Диктант
Развитие речи: создание текстов
- Создание собственных текстов-рассуждений. Составление совета-рассуждения с использованием побудительных предложений и глаголов с частицей НЕ
- Создание собственных текстов - описаний. Сочинение по картине А.А. Рылова "В голубом просторе"
- Создание собственных текстов - повествований. Составление рассказа по картине И. Я. Билибина "Иван-царевич и лягушка-квакушка"
- Написание текста по заданному плану. Сочинение по картине В. М. Васнецова "Снегурочка"
- Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами
- Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами-описаниями в научном и художественном стилях. Изобразительно-выразительные средства в описательном тексте. Работа с картиной М. А. Врубеля "Царевна-Лебедь"
Развитие речи: жанры и коммуникация
- Знакомство с жанром объявления
- Пишем поздравительную открытку к празднику 8 Марта
- Знакомство с жанром письма
- Учимся писать письма
- Вспоминаем нормы речевого этикета: приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ
- Как помочь вести диалог человеку, для которого русский язык не является родным
- Ознакомительное чтение: когда оно нужно
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.