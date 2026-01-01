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Диагностика по русскому языку за 3 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 706 заданий · примерно 1059 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (148 тем, 706 заданий · примерно 1059 мин).
Введение в русский язык как государственный язык и повторение базовых понятий текста
  • Русский язык как государственный язык Российской Федерации
Типы текстов и работа с их структурой
  • Определение типов текстов:повествование, описание, рассуждение
  • Отработка умения определять тип текста (повествование, описание, рассуждение)
  • Определение типов текстов: обобщение
  • Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений
  • Корректирование текстов с нарушенным порядком абзацев
  • Ключевые слова в тексте. Подробное изложение с языковым анализом текста
  • План текста. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану
  • Изложение повествовательного текста с опорой на предложенный план
  • Изложение текста с опорой на коллективно составленный план
  • Изложение текста с опорой на самостоятельно составленный план
  • Обобщение знаний об имени существительном. Коллективное составление текста по картине К. Ф. Юона "Конец зимы. Полдень" (по опорным словам)
  • Составление плана текста. Составление предложений. Сочинение по картине (по коллективно составленному плану) И. Т. Хруцкого "Цветы и плоды"
  • Продолжаем учиться составлять план текста. Составление и запись текста по рисунку на одну из данных тем
  • Наблюдение за связью предложений в тексте. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану
  • Наблюдение за связью предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но
  • Наблюдение за связью предложений в тексте с помощью союзов и, а, но. Корректирование текста с нарушенным порядком абзацев
Предложение: структура, виды и члены
  • Предложение
  • Виды предложений по цели высказывания и интонации. Коллективное составление рассказа по картине К. Е. Маковского "Дети, бегущие от грозы"
  • Обобщение знаний о видах предложений. Предложения с обращениями (общее представление)
  • Связь слов в предложении
  • Главные члены предложения
  • Подлежащее
  • Сказуемое
  • Подлежащее и сказуемое
  • Второстепенные члены предложения
  • Предложения распространённые и нераспространённые
  • Однородные члены предложения
  • Однородные члены предложения с союзами и, а, но
  • Однородные члены предложения без союзов
  • Резерный урок по разделу синтаксис: отработка темы.Предложение и словосочетание (общее представление). Коллективное составление рассказа по картине В. Д. Поленова "Золотая осень"
  • Резерный урок по разделу синтаксис: отработка темы. Простое и сложное предложение (общее представление). Запятая между частями сложного предложения
  • Наблюдаем за знаками препинания в предложениях с однородными членами, не соединёнными союзами
  • Наблюдаем за знаками препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными повторяющимися союзами и, или
Лексика и словарная работа
  • Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы
  • Работаем с толковыми словарями
  • Прямое и переносное значение слова
  • Наблюдаем за значениями слов в тексте
  • Устаревшие слова. Омонимы. Фразеологизмы
  • Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями
  • Наблюдение за значениями имён прилагательных
  • Значения имён прилагательных: обобщение. Составление сочинения-отзыва по картине В. А. Серова "Девочка с персиками"
Морфемика и словообразование
  • Однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов
  • Корень, приставка, суффикс — значимые части слова
  • Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса
  • Состав слова: обобщение
  • Резервный урок по разделу состав слова: проектное задание "Семья слов"
  • Окончание как изменяемая часть слова
  • Нулевое окончание
  • Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Диктант с грамматическим заданием
  • Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание суффиксов ость, ов и др.
  • Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: закрепляем правописание суффиксов
  • Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание приставок группа приставок с "о" и группа приставок с "а"
  • Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: закрепляем правописание приставок
  • Закрепляем правописание суффиксов и приставок
  • Продолжаем учиться писать приставки: пишем приставки. Диктант с грамматическим заданием
Фонетика и графика
  • Характеристика звуков русского языка
  • Соотношение звукового и буквенного состава слов
  • Повторение изученных орфографических правил: гласные после шипящих, буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч
  • Повторяем правописание слов с разделительным мягким знаком
  • Разделительный твёрдый знак
Орфография: корень
  • Повторяем правописание проверяемых безударных гласных в корне слова
  • Повторяем правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова
  • Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова
  • Закрепление способов проверки написания слов с двумя безударными гласными в корне слова
  • Повторяем правописание парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Составление текста на основе личных наблюдений или по рисунку
  • Непроизносимые согласные в корне слова
  • Наблюдение за обозначением буквами непроизносимых согласных в корне слова
  • Отработка написания непроизносимых согласных в корне слова
  • Правописание слов с удвоенными согласными
  • Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание слов с двумя корнями
  • Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: наблюдение за соединительными гласными о, е
Орфография: окончания имён существительных
  • Наблюдение за правописанием безударных окончаний имён существительных 1-го склонения
  • Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения
  • Наблюдение за правописанием безударных окончаний имён существительных 2-го склонения
  • Правописание безударных окончаний имён существительных 2-го склонения
  • Наблюдение за правописанием безударных окончаний имён существительных 3-го склонения
  • Правописание окончаний имён существительных во множественном числе
  • Правописание безударных окончаний имён существительных: систематизация знаний
  • Правописание безударных окончаний имён существительных: обобщение
Орфография: окончания имён прилагательных
  • Наблюдение за правописанием окончаний имён прилагательных в единственном числе
  • Наблюдение за правописанием окончаний имён прилагательных во множественном числе
  • Правописание окончаний имён прилагательных в единственном и во множественном числе. Диктант с грамматическим заданием
  • Обобщение знаний о написании окончаний имён прилагательных
Орфография: итоговое закрепление и контроль
  • Обобщение знаний о написании окончаний имён существительных и имён прилагательных
  • Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности
Части речи: общие сведения и имя существительное
  • Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи. Имя числительное
  • Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Части речи
  • Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану
  • Число имён существительных
  • Имена существительные единственного и множественного числа. Имена существительные, имеющие форму одного числа
  • Изменение имён существительных по числам
  • Имена существительные мужского, женского и среднего рода
  • Род имён существительных
  • Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных
  • Закрепляем правило «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных»
  • Отрабатываем правило «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных». Объяснительный диктант
  • Падеж имён существительных
  • Падеж имён существительных: именительный падеж
  • Падеж имён существительных: родительный падеж
  • Падеж имён существительных: дательный падеж
  • Падеж имён существительных: винительный падеж
  • Падеж имён существительных: творительный падеж
  • Падеж имён существительных: предложный падеж
  • Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Сочинение по картине
  • Имена существительные 1, 2, 3-го склонения
Части речи: имя прилагательное
  • Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи
  • Изменение имён прилагательных по родам
  • Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного
  • Изменение имён прилагательных по числам
  • Изменение имён прилагательных по падежам. Начальная форма имени прилагательного
  • Склонение имён прилагательных
  • Значения имён прилагательных
Части речи: местоимение
  • Местоимение (общее представление)
  • Личные местоимения
  • Как изменяются личные местоимения
  • Резервный урок по разделу морфология: отработка темы "Изменение личных местоимений"
  • Употребление личных местоимений в речи
  • Правописание местоимений с предлогами
  • Правописание местоимений
  • Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте
Части речи: глагол
  • Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи
  • Значение и употребление глаголов в речи. Составление текста по сюжетным рисункам
  • Неопределённая форма глагола
  • Изменение глаголов по числам. Составление предложений с нарушенным порядком слов
  • Настоящее время глаголов
  • Будущее время глаголов
  • Прошедшее время глаголов. Составление текста-рассуждения по заданной теме
  • Род глаголов в прошедшем времени
  • Наблюдение за написанием окончаний глаголов в прошедшем времени
  • Резервный урок по разделу морфология: отработка темы
  • Частица не, её значение
  • Правописание частицы не с глаголами
  • Правописание глаголов
  • Резервный урок по разделу морфология: отработка темы. Диктант
Развитие речи: создание текстов
  • Создание собственных текстов-рассуждений. Составление совета-рассуждения с использованием побудительных предложений и глаголов с частицей НЕ
  • Создание собственных текстов - описаний. Сочинение по картине А.А. Рылова "В голубом просторе"
  • Создание собственных текстов - повествований. Составление рассказа по картине И. Я. Билибина "Иван-царевич и лягушка-квакушка"
  • Написание текста по заданному плану. Сочинение по картине В. М. Васнецова "Снегурочка"
  • Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами
  • Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами-описаниями в научном и художественном стилях. Изобразительно-выразительные средства в описательном тексте. Работа с картиной М. А. Врубеля "Царевна-Лебедь"
Развитие речи: жанры и коммуникация
  • Знакомство с жанром объявления
  • Пишем поздравительную открытку к празднику 8 Марта
  • Знакомство с жанром письма
  • Учимся писать письма
  • Вспоминаем нормы речевого этикета: приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ
  • Как помочь вести диалог человеку, для которого русский язык не является родным
  • Ознакомительное чтение: когда оно нужно

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.