Диагностика по технологии за 3 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 3 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 125 заданий · примерно 188 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 3 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (25 тем, 125 заданий · примерно 188 мин).
Компьютерная грамотность
- Знакомимся с компьютером. Назначение, основные устройства
- Компьютер – твой помощник. Запоминающие устройства – носители информации
- Работа с текстовой программой
Изобразительное искусство и творчество
- Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и народов
- Рельеф. Придание поверхности фактуры и объема
- Как работает художник-декоратор. Материалы художника, художественные технологии
- Свойства креповой бумаги. Способы получение объемных форм
- Способы получения объемных рельефных форм и изображений Фольга. Технология обработки фольги
- Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его строение свойства, сферы использования
- Плоские и объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж развертки. Рицовка
- Развертка коробки с крышкой
- Оклеивание деталей коробки с крышкой
- Конструирование сложных разверток
Швейное дело и рукоделие
- Строчка косого стежка (крестик, стебельчатая). Узелковое закрепление нитки на ткани. Изготовление швейного изделия
- Строчка петельного стежка и ее варианты. Изготовление многодетального швейного изделия
- Пришивание пуговиц. Ремонт одежды. Конструирование и изготовление изделия(из нетканого полотна) с отделкой пуговицей
- История швейной машины. Способ изготовления изделий из тонкого трикотажа стяжкой
- Пришивание бусины на швейное изделие
Инженерия и конструирование
- Технологии, профессии и производства. Повторение и обобщение пройденного во втором классе
- Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов
- Подвижное и неподвижное соединение деталей из деталей наборов конструктора. Профессии технической, инженерной направленности
- Конструирование моделей с подвижным и неподвижным соединением из деталей набора конструктора или из разных материалов
- Театральные куклы. Марионетки
- Простые механизмы. Ножничный механизм. Конструирование моделей с ножничным механизмом из деталей набора конструктора или из разных материалов
- Конструирование модели транспортного робота из деталей набора конструктора или из разных материалов
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.