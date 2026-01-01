Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 4 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Математика

Диагностика знаний · материал за 4 класс

579 заданий · ≈ 869 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 4 класс

706 заданий · ≈ 1059 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 4 класс

437 заданий · ≈ 656 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 4 класс

53 заданий · ≈ 80 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 4 класс

219 заданий · ≈ 329 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 4 класс

231 заданий · ≈ 347 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 4 класс

148 заданий · ≈ 222 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 4 класс

138 заданий · ≈ 207 мин

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ОКРСЭ Светская этика

Диагностика знаний · материал за 4 класс

50 заданий · ≈ 75 мин

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Окружающий мир

Диагностика знаний · материал за 4 класс

314 заданий · ≈ 471 мин

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ОРКСЭ

Диагностика знаний · материал за 4 класс

161 заданий · ≈ 242 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 4 класс

141 заданий · ≈ 212 мин

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