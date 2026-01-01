Проверьте знания по программе 4 класса
Математика
Диагностика знаний · материал за 4 класс
579 заданий · ≈ 869 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 4 класс
706 заданий · ≈ 1059 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 4 класс
437 заданий · ≈ 656 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 4 класс
53 заданий · ≈ 80 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 4 класс
219 заданий · ≈ 329 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 4 класс
231 заданий · ≈ 347 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 4 класс
148 заданий · ≈ 222 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 4 класс
138 заданий · ≈ 207 мин
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ОКРСЭ Светская этика
Диагностика знаний · материал за 4 класс
50 заданий · ≈ 75 мин
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Окружающий мир
Диагностика знаний · материал за 4 класс
314 заданий · ≈ 471 мин
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ОРКСЭ
Диагностика знаний · материал за 4 класс
161 заданий · ≈ 242 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 4 класс
141 заданий · ≈ 212 мин
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