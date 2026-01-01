Диагностика по английскому языку за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 219 заданий · примерно 329 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (46 тем, 219 заданий · примерно 329 мин).
Семья
- Моя семья(члены семьи, описание внешности)
- Моя семья (описание характера)
Увлечения и хобби
- Любимые занятия (мои увлечения)
- Любимые занятия (включении моих одноклассников)
- Любимые занятия (как я провожу день)
Друзья
- Мои друзья(описание различий)
- Мои друзья (описание внешности)
- Мои друзья (описание характера, различий)
Сказки и литература
- Любимая сказка. Часть 1
- Любимая сказка. Часть 2
- Любимая сказка. Часть 3
- Любимая сказка. Часть 4
- Любимая сказка. Часть 5
- Любимая сказка. Часть 6
- Любимая сказка. Часть 7
- Любимая сказка/история/рассказ (описание любимой сказки)
- Любимая сказка (чему нас учит сказка)
- Любимая сказка (описание персонажей)
Школа и учеба
- Моя школа (мой школьный день)
- Моя школа (проводим время с одноклассниками)
Питание и здоровье
- Моя любимая еда (виды продуктов)
- Моя любимая еда (продукты и магазин)
- Моя любимая еда (правила поведения за столом)
- Моя любимая еда (здоровое питание)
Спорт и физическая активность
- Занятия спортом (виды спорта)
Свободное время и выходные дни
- Мой день (домашние обязанности/распорядок дня)
- Выходной день (планы на выходной день)
- Выходной день (куда можно сходить)
- Каникулы с семьей (куда поехать на каникулы)
- Каникулы с семьей (куда поехать на каникулы) 2
Животные
- Дикие и домашние животные ( в зоопарке/заповеднике)
- Дикие животные (чем они питаются, места их обитания, интересные факты)
- Дикие животные (места их обитания)
География и путешествия
- Моя малая родина (город/ село)
- Моя малая родина (профессии)
- Путешествие (собираемся в дорогу)
- Путешествие (идея для семейного отдыха)
Время и погода
- Времена года (месяцы)
- Погода в разных частях мира
Страна и культура
- Родная страна (столица, достопримечательности)
- Родная страна и страны изучаемого языка (популярная еда в разных странах)
- Родная страна и страны изучаемого языка (праздники)
- Родная страна и страны изучаемого языка (столицы, основные достопримечательности, интересные факты, популярные сувениры)
- Родная страна и страны изучаемого языка (произведение детского фольклора, сказки)
- Родная страна и страны изучаемого языка (описание внешности и характера литературных героев)
- Родная страна и страны изучаемого языка (праздники и традиции России и стран изучаемого языка)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.