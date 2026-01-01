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Диагностика по физической культуре за 4 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 231 задание · примерно 347 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (47 тем, 231 заданий · примерно 347 мин).
История физической культуры
  • Из истории развития физической культуры в России
  • Из истории развития национальных видов спорта
Физическое развитие и здоровье
  • Самостоятельная физическая подготовка
  • Влияние занятий физической подготовкой на работу систем организма
  • Оценка годовой динамики показателей физического развития и физической подготовленности
  • Упражнения для профилактики нарушения осанки и снижения массы тела
  • Закаливание организма
Безопасность и профилактика травм
  • Правила предупреждения травм на уроках физической культуры и оказание первой помощи при травмах
  • Предупреждение травм при выполнении гимнастических и акробатических упражнений
  • Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой
  • Предупреждение травм на занятиях лыжной подготовкой
  • Предупреждение травм на занятиях в плавательном бассейне
  • Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми
Гимнастика и акробатика
  • Акробатическая комбинация
  • Поводящие упражнения для обучения опорному прыжку
  • Обучение опорному прыжку
  • Упражнения на гимнастической перекладине
  • Танцевальные упражнения «Летка - енка»
Легкая атлетика
  • Упражнения в прыжках в высоту с разбега
  • Прыжок в высоту с разбега способом перешагивания
  • Беговые упражнения
  • Метание малого мяча на дальность
Лыжный спорт
  • Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом: подводящие упражнения
  • Имитационные упражнения в передвижении на лыжах
  • Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом с небольшого склона
  • Передвижение одношажным одновременным ходом по фазам движения и в полной координации
Плавание
  • Подводящие упражнения
  • Упражнения с плавательной доской
  • Упражнения в скольжении на груди
  • Плавание кролем на спине в полной координации
  • Упражнения в плавании способом кроль
Игровые виды спорта
  • Разучивание подвижной игры «Запрещенное движение»
  • Разучивание подвижной игры «Подвижная цель»
  • Разучивание подвижной игры «Эстафета с ведением футбольного мяча»
  • Разучивание подвижной игры «Паровая машина»
  • Разучивание подвижной игры «Гонка лодок»
  • Упражнения из игры волейбол
  • Упражнения из игры баскетбол
  • Упражнения из игры футбол
Бег
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000 м
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30 м
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км
Работа с весом
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см - девочки
  • Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.