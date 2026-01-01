Диагностика по физической культуре за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 231 задание · примерно 347 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (47 тем, 231 заданий · примерно 347 мин).
История физической культуры
- Из истории развития физической культуры в России
- Из истории развития национальных видов спорта
Физическое развитие и здоровье
- Самостоятельная физическая подготовка
- Влияние занятий физической подготовкой на работу систем организма
- Оценка годовой динамики показателей физического развития и физической подготовленности
- Упражнения для профилактики нарушения осанки и снижения массы тела
- Закаливание организма
Безопасность и профилактика травм
- Правила предупреждения травм на уроках физической культуры и оказание первой помощи при травмах
- Предупреждение травм при выполнении гимнастических и акробатических упражнений
- Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой
- Предупреждение травм на занятиях лыжной подготовкой
- Предупреждение травм на занятиях в плавательном бассейне
- Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми
Гимнастика и акробатика
- Акробатическая комбинация
- Поводящие упражнения для обучения опорному прыжку
- Обучение опорному прыжку
- Упражнения на гимнастической перекладине
- Танцевальные упражнения «Летка - енка»
Легкая атлетика
- Упражнения в прыжках в высоту с разбега
- Прыжок в высоту с разбега способом перешагивания
- Беговые упражнения
- Метание малого мяча на дальность
Лыжный спорт
- Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом: подводящие упражнения
- Имитационные упражнения в передвижении на лыжах
- Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом с небольшого склона
- Передвижение одношажным одновременным ходом по фазам движения и в полной координации
Плавание
- Подводящие упражнения
- Упражнения с плавательной доской
- Упражнения в скольжении на груди
- Плавание кролем на спине в полной координации
- Упражнения в плавании способом кроль
Игровые виды спорта
- Разучивание подвижной игры «Запрещенное движение»
- Разучивание подвижной игры «Подвижная цель»
- Разучивание подвижной игры «Эстафета с ведением футбольного мяча»
- Разучивание подвижной игры «Паровая машина»
- Разучивание подвижной игры «Гонка лодок»
- Упражнения из игры волейбол
- Упражнения из игры баскетбол
- Упражнения из игры футбол
Бег
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км
Работа с весом
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см - девочки
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.