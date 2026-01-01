Диагностика по ИЗО за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 148 заданий · примерно 222 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 148 заданий · примерно 222 мин).
Русская природа и пейзаж
- Разнообразие природного ландшафта России. Горы и степи в пейзажной живописи. (Высота линии горизонта)
- Пейзаж родной земли. Красота среднерусской природы. Правила перспективного построения пространства
Деревянное зодчество Руси
- Деревня – деревянный мир. Конструкция и декор избы. Единство красоты и пользы
- Деревня – деревянный мир: русское деревянное зодчеств
Образ человека в русском искусстве
- Красота человека: традиционная красота мужского образа. Добрый молодец
- Народные праздники - образ радости и счастливой жизни. Коллективное панно. Сюжетная композиция
Традиционная русская архитектура
- Родной угол. Образ древнерусского города -крепости
- Города Русской земли. Конструкция древнего города. Пространство городской среды
- Города русской земли. Общее в конструкции и особый характер в образе каждого древнего города. Особенности архитектуры Великого Новгорода, Пскова, Суздали, Москвы и других исторических городов нашей Родины
- Узорочье теремов. Интерьеры теремных палат
- Наряды в царско -княжеских палатах. Декор предметов быта и одежды
- Пир в теремных палатах. Коллективное панно. Сюжетная композиция. Аппликация
Культура народов мира
- Архитектура народов мира. Народы гор и степей. Пейзаж и традиционное жилище. Сакля. Юрта – конструкция и символика в постройке
- Материалы и форма бытовых предметов. Знаки, мотивы и символы орнаментов у народов степей и гор
- Жизнь человека в природе гор и степей. Красота пейзажа с традиционными постройками. Сюжетная композиция живописными или графическими материалами
- Художественная культура народов мира. Образ природы в японской культуре. Пагода
- Изображение человека в японском искусстве. Традиционные праздники. Коллективное панно
- Города в пустыне. Символические знаки и особенности орнаментов декоративно -прикладного искусства
- Древняя Эллада. Древнегреческий храм и древнегреческая скульптура
- Древнегреческая вазопись. Изображение движения человека в графическом редакторе
- Панно «Олимпийские игры в Древней Греции». Коллективная работа. Аппликация
- Архитектура народов мира. Европейские средневековые города. Готический собор
- Панно -аппликация «Площадь средневекового города»
Компьютерные технологии в искусстве
- Урок -обобщение: многообразие художественных культур в мире. Построение на экране компьютера конструкции зданий храмов разных религий
Вечные темы искусства
- Искусство объединяет народы. Тема материнства в искусстве народов. Сюжетная композиция живописными материалами
- Тема в искусстве «Мудрость старости». Сюжетная композиция живописными или графическими материалами
- Тема «Сопереживания». Тема сострадания и утверждения доброты в искусстве. Сюжетная композиция живописными или графическими материалами
- Тема «Герои и защитники» в искусстве. Скульптурные памятники и мемориальные комплексы. Лепка эскиза памятника героям
- Тема «Юности и надежды» в искусстве. Сюжетная композиция живописными материалами
Обобщающие уроки
- Изображение, украшение и постройка в жизни народов. Урок -обобщение
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.