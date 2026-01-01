Диагностика по литературе за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 437 заданий · примерно 656 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (91 тем, 437 заданий · примерно 656 мин).
Фольклор как основа народной культуры
- Разнообразие малых жанров фольклора (назначение, сравнение, классификация)
- Проявление народной культуры в разнообразных видах фольклора: словесном, музыкальном, обрядовом(календарном
- Образы русских богатырей... На примере былины «Ильины три поездочки»
- Резервный урок. Средства художественной выразительности в былине...
- Отражение народной былинной темы в творчестве художника В.М.Васнецова
- Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Знакомство с произведением А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
- Путешествие героя как основа композиции волшебной сказки...
- Образ Александра Невского в произведении С.Т.Романовского «Ледовое побоище». Страницы истории России... На примере Житие Сергия Радонежского
- Представление в сказке народного быта и культуры: сказки о животных, бытовые, волшебные
- Сравнение фольклорных произведений разных народов: тема, герои, сюжет. Представление в сказке нравственных ценностей, быта и культуры народов мира
- Отражение нравственных ценностей на примере фольклорных сказок народов России и мира
- Резервный урок.Работа с детскими книгами на тему: «Фольклор(устное народное творчество)»: собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль)
Творчество А.С. Пушкина
- Составление устного рассказа «Моё любимое произведение А.С. Пушкина»
- Составление выставки «Произведения А.С. Пушкина». Написание аннотации к книгам на выставке
- Оценка настроения и чувств, вызываемых лирическим произведением А.С. Пушкина. На примере стихотворения «Няне»
- Картины осени в лирических произведениях А.С. Пушкина: сравнения, эпитет, олицетворения
- Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства художественной выразительности в стихотворении «Зимняя дорога» и других его произведениях
- Сравнение стихотворения А. С. Пушкина с репродукцией картины. На примере стихотворения "Туча" и репродукции картины И. И. Левитана «Вечерний звон»
- Наблюдение за художественными особенностями текста, языком авторской сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
- Сходство фольклорных и литературных произведений А.С. Пушкина, В.А. Жуковского по тематике, художественным образам («бродячие» сюжеты)
Лирика русских поэтов XIX–XX веков
- Составление сообщения о М. Ю. Лермонтове. Строфа как элемент композиции стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус»
- Работа со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Утёс»: характеристика средств художественной выразительности
- Наблюдение за художественными особенностями лирических произведений М.Ю. Лермонтова. Стихотворения о Кавказе
- Патриотическое звучание стихотворения М.Ю. Лермонтова «Москва, Москва!...Люблю тебя как сын...»: метафора как «свёрнутое» сравнение
- Поэты о красоте родной природы: анализ авторских приёмов создания художественного образа
- Составление устного рассказа по репродукции картины на основе изученных произведений
- Описание явления природы в стихотворении В.А. Жуковский «Загадка»: приёмы создания художественного образа
- Сравнение образа радуги в стихотворениях В.А. Жуковского «Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как неожиданно и ярко»
- Восприятие картин природы в стихотворении А.А. Фета «Весенний дождь» и других его стихотворений
- Авторские приёмы создания художественного образа в стихотворении Е.А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист»..» Анализ настроения в стихотворении
- Выразительность поэтической речи стихотворения И.С. Никитина «В синем небе плывут над полями...» и другие на выбор
- Анализ чувств и настроения, создаваемых лирическим произведением. На примере произведения А.А. Прокофьева"Люблю берёзу русскую..."
- Образное изображение осени в стихотворении И.А. Бунина «Листопад»
- Средства создания речевой выразительности в стихотворения К.Д. Бальмонта. На примере стихотворения"Камыши"
- Резервный урок. Составление текста-рассуждения на тему «Зачем нужна поэзия современному человеку»
- Темы лирических произведений А.А. Блока. На примере стихотворения «Рождество»
- Составление устного рассказа по репродукции картины на основе изученных лирических произведений
- Темы лирических произведений. На примере стихотворений М.И. Цветаевой"Наши царства","Бежит тропинка с бугорка..."
- Резервный урок. Выразительность поэтических картин родной природы. На примере стихотворения И.А. Бунина «Детство»
- Любовь к природе и родному краю – тема произведений поэтов. На примере стихотворений С.А. Есенина
Творчество Л.Н. Толстого
- Творчество Л.Н. Толстого – великого русского писателя. Общее представление о повести как эпическом жанре. Знакомство с отрывками из повести Л.Н.Толстого «Детство»
- Чтение научно-познавательных рассказов Л.Н.Толстого. Примеры текста-рассуждения в рассказе «Черепаха» и в повести Л.Н. Толстого "Детство"
- Басни Л.Н.Толстого: выделение жанровых особенностей
- Резервный урок. Подготовка выставки книг Л. Толстого. Подготовка сообщения о книгах Л. Толстого(сказки, рассказы, были, басни)
Произведения А.П. Чехова и других прозаиков о детстве
- Взаимоотношения со сверстниками – тема рассказа А.П. Чехова «Мальчики». Образы героев-детей в рассказе А.П. Чехова «Мальчики»
- Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа А.П. Чехова «Мальчики»
- Осознание ценности чтения для учёбы и жизни
- Приёмы раскрытия главной мысли рассказа. На примере произведения Б. С. Житкова"Как я ловил человечков"
- Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер на примере рассказа К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»
- Отличие автора от героя и рассказчика на примере рассказов М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке». Отражение нравственно-этических понятий в рассказах М.М. Зощенко. На примере рассказа "Ёлка".
- Знакомство с отрывками из повести Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство Тёмы»(отдельные главы): основные события сюжета. Словесный портрет героя повести.
- Осмысление поступков и поведения главного героя повести Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство Тёмы»(отдельные главы)
- Составление устного рассказа «Герой, который мне больше всего запомнился»
Произведения о животных и родной природе
- Книга как источник информации. Виды информации в книге. Человек и животные – тема многих произведений писателей. Писатели – авторы произведений о животных: выставка книг
- Наблюдательность писателей, выражающаяся в описании жизни животных. На примере рассказа А.И. Куприна «Скворцы»
- Раскрытие темы о бережном отношении человека к природе родного края. Особенности художественного описания родной природы. На примере рассказа В.П.Астафьева «Весенний остров»
- Отражение темы «Материнская любовь» в рассказе В.П. Астафьева «Капалуха» и стихотворении С.Есенина «Лебёдушка». Образ автора в рассказе В.П. Астафьев «Капалуха
- М.М. Пришвин- певец русской природы. Чтение произведения М.М. Пришвина «Выскочка»
- Авторское мастерство создания образов героев-животных. На примере произведения Максима Горького"Воробьишко".
- Человек и его отношения с животными. Обсуждение в классе темы"Что такое самопожертвование"
- Развитие речи: озаглавливание частей. На примере произведения В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип»
Литературная сказка
- Характеристика героя литературной сказки. На примере сказки В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке»
- Народные образы героев сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце» Наблюдение за художественными особенностями, языком сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце»
- Иллюстрации как отражение сюжета сказов П.П.Бажова
- Литературная сказка П.П.Ершова «Конёк-Горбунок»: сюжет и построение(композиция) сказки. Речевые особенности (сказочные формулы, повторы, постоянные эпитеты) сказки.
- Литературная сказка С.Т. Аксакова"Аленький цветочек"(сюжет, композиция, герои). Фольклорная основа сказки. Сочинение по сказке
Юмористические произведения
- Расширение круга детского чтения. Знакомство с авторами юмористических произведений
- Средства создания комического в произведениях Н.Н.Носова и других авторов на выбор
- Знакомство с экранизацией произведений юмористических произведений. На примере экранизации"Сказки о потерянном времени" Е. Л. Шварца(1964 г.)
- Резервный урок. Работа с детскими книгами "Произведения В. Ю. Драгунского". Средства создания юмористического содержания, выразительности текста: гипербола. На примере рассказа В.Ю. Драгунского «Главные реки»
- Характеристика героев юмористических произведений. На примере рассказа Л. Д. Каминского "Автопортрет"
- Резервный урок. Знакомство с детскими журналами:«Весёлые картинки», «Мурзилка» и другие. Сочинение весёлой истории
Драматургия и инсценирование
- Знакомство с пьесой как жанром литературы. Как подготовить произведение к постановке в театре?
- Создание ремарок(их назначение и содержание), создание реквизита для инсценивроания произведения. Подготовка пригласительных билетов и афишы на примере рассказа В.Ю. Драгунского"Главные реки" на основе анализа характера героев произведения.
- Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения, их структурные и жанровые особенности. Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».
Родина, история и патриотизм
- Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: «Книги о Родине и её истории»: типы книг (изданий). Презентация книги, прочитанной самостоятельно
- Составление устного рассказа"Моя любимая книга"
- Проявление любви к родной земле в литературе народов России. На примере стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Образ родной земли в стихотворении С.Д.Дрожжина «Родине»
- Раскрытие главной идеи произведения А.Т. Твардовского «О Родине большой и малой» (отрывок): чувство любви к своей стране и малой родине. Характеристика народной исторической песни: темы, образы, герои.
- Осознание понятий поступок, подвиг на примере произведений о Великой Отечественной войне. Наблюдение за художественными особенностями текста авторской песни. Знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны
- Тема героического прошлого России в произведениях литературы. На примере "Солдатской песни" Ф. Н. Глинки. Составление устного рассказа «Защитник Отечества» по изученным произведениям
- Патриотическое звучание произведений о Родине, о славных и героических страницах истории России
Зарубежная литература и басни
- Книги о приключениях и фантастике. Зарубежные писатели-сказочники: раскрытие главной мысли и особенности композиции.
- Особенности басни как лиро-эпического жанра. Басни стихотворные и прозаические. Сравнение басен: темы и герои, особенности языка. На примере басен Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», И.И. Хемницера «Стрекоза», Л.Н. Толстого «Стрекоза и муравьи»
- Работа с баснями И.А. Крылова. Инсценирование их сюжета. Язык басен И.А. Крылова: пословицы, поговорки, крылатые выражения. Аллегория и ирония как характеристика героев басен. На примере басни «Мартышка и очки».
- Особенности сюжета «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (отдельные главы). Характеристика главного героя «Путешествия Гулливера».
- Особенности построения (композиция) литературной сказки: составление плана. Х. К. Андерсен"Русалочка". Средства художественной выразительности в литературной сказке "Дикие лебеди".
- Описание героя в произведении Марк Твена «Том Сойер»(отдельные главы)
- Книги зарубежных писателей. Работа со словарём: поиск необходимой информации
- Знакомство с современными изданиями периодической печати. Золотой фонд детской литературы. В.Ю. Драгунский, И.П.Токмакова и другие-авторы детских журналов
Итоговые и резервные занятия
- Резервный урок. Читательский дневник (правила оформления)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.