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Диагностика по литературе за 4 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 437 заданий · примерно 656 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (91 тем, 437 заданий · примерно 656 мин).
Фольклор как основа народной культуры
  • Разнообразие малых жанров фольклора (назначение, сравнение, классификация)
  • Проявление народной культуры в разнообразных видах фольклора: словесном, музыкальном, обрядовом(календарном
  • Образы русских богатырей... На примере былины «Ильины три поездочки»
  • Резервный урок. Средства художественной выразительности в былине...
  • Отражение народной былинной темы в творчестве художника В.М.Васнецова
  • Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Знакомство с произведением А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
  • Путешествие героя как основа композиции волшебной сказки...
  • Образ Александра Невского в произведении С.Т.Романовского «Ледовое побоище». Страницы истории России... На примере Житие Сергия Радонежского
  • Представление в сказке народного быта и культуры: сказки о животных, бытовые, волшебные
  • Сравнение фольклорных произведений разных народов: тема, герои, сюжет. Представление в сказке нравственных ценностей, быта и культуры народов мира
  • Отражение нравственных ценностей на примере фольклорных сказок народов России и мира
  • Резервный урок.Работа с детскими книгами на тему: «Фольклор(устное народное творчество)»: собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль)
Творчество А.С. Пушкина
  • Составление устного рассказа «Моё любимое произведение А.С. Пушкина»
  • Составление выставки «Произведения А.С. Пушкина». Написание аннотации к книгам на выставке
  • Оценка настроения и чувств, вызываемых лирическим произведением А.С. Пушкина. На примере стихотворения «Няне»
  • Картины осени в лирических произведениях А.С. Пушкина: сравнения, эпитет, олицетворения
  • Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства художественной выразительности в стихотворении «Зимняя дорога» и других его произведениях
  • Сравнение стихотворения А. С. Пушкина с репродукцией картины. На примере стихотворения "Туча" и репродукции картины И. И. Левитана «Вечерний звон»
  • Наблюдение за художественными особенностями текста, языком авторской сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
  • Сходство фольклорных и литературных произведений А.С. Пушкина, В.А. Жуковского по тематике, художественным образам («бродячие» сюжеты)
Лирика русских поэтов XIX–XX веков
  • Составление сообщения о М. Ю. Лермонтове. Строфа как элемент композиции стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус»
  • Работа со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Утёс»: характеристика средств художественной выразительности
  • Наблюдение за художественными особенностями лирических произведений М.Ю. Лермонтова. Стихотворения о Кавказе
  • Патриотическое звучание стихотворения М.Ю. Лермонтова «Москва, Москва!...Люблю тебя как сын...»: метафора как «свёрнутое» сравнение
  • Поэты о красоте родной природы: анализ авторских приёмов создания художественного образа
  • Составление устного рассказа по репродукции картины на основе изученных произведений
  • Описание явления природы в стихотворении В.А. Жуковский «Загадка»: приёмы создания художественного образа
  • Сравнение образа радуги в стихотворениях В.А. Жуковского «Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как неожиданно и ярко»
  • Восприятие картин природы в стихотворении А.А. Фета «Весенний дождь» и других его стихотворений
  • Авторские приёмы создания художественного образа в стихотворении Е.А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист»..» Анализ настроения в стихотворении
  • Выразительность поэтической речи стихотворения И.С. Никитина «В синем небе плывут над полями...» и другие на выбор
  • Анализ чувств и настроения, создаваемых лирическим произведением. На примере произведения А.А. Прокофьева"Люблю берёзу русскую..."
  • Образное изображение осени в стихотворении И.А. Бунина «Листопад»
  • Средства создания речевой выразительности в стихотворения К.Д. Бальмонта. На примере стихотворения"Камыши"
  • Резервный урок. Составление текста-рассуждения на тему «Зачем нужна поэзия современному человеку»
  • Темы лирических произведений А.А. Блока. На примере стихотворения «Рождество»
  • Составление устного рассказа по репродукции картины на основе изученных лирических произведений
  • Темы лирических произведений. На примере стихотворений М.И. Цветаевой"Наши царства","Бежит тропинка с бугорка..."
  • Резервный урок. Выразительность поэтических картин родной природы. На примере стихотворения И.А. Бунина «Детство»
  • Любовь к природе и родному краю – тема произведений поэтов. На примере стихотворений С.А. Есенина
Творчество Л.Н. Толстого
  • Творчество Л.Н. Толстого – великого русского писателя. Общее представление о повести как эпическом жанре. Знакомство с отрывками из повести Л.Н.Толстого «Детство»
  • Чтение научно-познавательных рассказов Л.Н.Толстого. Примеры текста-рассуждения в рассказе «Черепаха» и в повести Л.Н. Толстого "Детство"
  • Басни Л.Н.Толстого: выделение жанровых особенностей
  • Резервный урок. Подготовка выставки книг Л. Толстого. Подготовка сообщения о книгах Л. Толстого(сказки, рассказы, были, басни)
Произведения А.П. Чехова и других прозаиков о детстве
  • Взаимоотношения со сверстниками – тема рассказа А.П. Чехова «Мальчики». Образы героев-детей в рассказе А.П. Чехова «Мальчики»
  • Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа А.П. Чехова «Мальчики»
  • Осознание ценности чтения для учёбы и жизни
  • Приёмы раскрытия главной мысли рассказа. На примере произведения Б. С. Житкова"Как я ловил человечков"
  • Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер на примере рассказа К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»
  • Отличие автора от героя и рассказчика на примере рассказов М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке». Отражение нравственно-этических понятий в рассказах М.М. Зощенко. На примере рассказа "Ёлка".
  • Знакомство с отрывками из повести Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство Тёмы»(отдельные главы): основные события сюжета. Словесный портрет героя повести.
  • Осмысление поступков и поведения главного героя повести Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство Тёмы»(отдельные главы)
  • Составление устного рассказа «Герой, который мне больше всего запомнился»
Произведения о животных и родной природе
  • Книга как источник информации. Виды информации в книге. Человек и животные – тема многих произведений писателей. Писатели – авторы произведений о животных: выставка книг
  • Наблюдательность писателей, выражающаяся в описании жизни животных. На примере рассказа А.И. Куприна «Скворцы»
  • Раскрытие темы о бережном отношении человека к природе родного края. Особенности художественного описания родной природы. На примере рассказа В.П.Астафьева «Весенний остров»
  • Отражение темы «Материнская любовь» в рассказе В.П. Астафьева «Капалуха» и стихотворении С.Есенина «Лебёдушка». Образ автора в рассказе В.П. Астафьев «Капалуха
  • М.М. Пришвин- певец русской природы. Чтение произведения М.М. Пришвина «Выскочка»
  • Авторское мастерство создания образов героев-животных. На примере произведения Максима Горького"Воробьишко".
  • Человек и его отношения с животными. Обсуждение в классе темы"Что такое самопожертвование"
  • Развитие речи: озаглавливание частей. На примере произведения В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип»
Литературная сказка
  • Характеристика героя литературной сказки. На примере сказки В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке»
  • Народные образы героев сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце» Наблюдение за художественными особенностями, языком сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце»
  • Иллюстрации как отражение сюжета сказов П.П.Бажова
  • Литературная сказка П.П.Ершова «Конёк-Горбунок»: сюжет и построение(композиция) сказки. Речевые особенности (сказочные формулы, повторы, постоянные эпитеты) сказки.
  • Литературная сказка С.Т. Аксакова"Аленький цветочек"(сюжет, композиция, герои). Фольклорная основа сказки. Сочинение по сказке
Юмористические произведения
  • Расширение круга детского чтения. Знакомство с авторами юмористических произведений
  • Средства создания комического в произведениях Н.Н.Носова и других авторов на выбор
  • Знакомство с экранизацией произведений юмористических произведений. На примере экранизации"Сказки о потерянном времени" Е. Л. Шварца(1964 г.)
  • Резервный урок. Работа с детскими книгами "Произведения В. Ю. Драгунского". Средства создания юмористического содержания, выразительности текста: гипербола. На примере рассказа В.Ю. Драгунского «Главные реки»
  • Характеристика героев юмористических произведений. На примере рассказа Л. Д. Каминского "Автопортрет"
  • Резервный урок. Знакомство с детскими журналами:«Весёлые картинки», «Мурзилка» и другие. Сочинение весёлой истории
Драматургия и инсценирование
  • Знакомство с пьесой как жанром литературы. Как подготовить произведение к постановке в театре?
  • Создание ремарок(их назначение и содержание), создание реквизита для инсценивроания произведения. Подготовка пригласительных билетов и афишы на примере рассказа В.Ю. Драгунского"Главные реки" на основе анализа характера героев произведения.
  • Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения, их структурные и жанровые особенности. Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».
Родина, история и патриотизм
  • Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: «Книги о Родине и её истории»: типы книг (изданий). Презентация книги, прочитанной самостоятельно
  • Составление устного рассказа"Моя любимая книга"
  • Проявление любви к родной земле в литературе народов России. На примере стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Образ родной земли в стихотворении С.Д.Дрожжина «Родине»
  • Раскрытие главной идеи произведения А.Т. Твардовского «О Родине большой и малой» (отрывок): чувство любви к своей стране и малой родине. Характеристика народной исторической песни: темы, образы, герои.
  • Осознание понятий поступок, подвиг на примере произведений о Великой Отечественной войне. Наблюдение за художественными особенностями текста авторской песни. Знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны
  • Тема героического прошлого России в произведениях литературы. На примере "Солдатской песни" Ф. Н. Глинки. Составление устного рассказа «Защитник Отечества» по изученным произведениям
  • Патриотическое звучание произведений о Родине, о славных и героических страницах истории России
Зарубежная литература и басни
  • Книги о приключениях и фантастике. Зарубежные писатели-сказочники: раскрытие главной мысли и особенности композиции.
  • Особенности басни как лиро-эпического жанра. Басни стихотворные и прозаические. Сравнение басен: темы и герои, особенности языка. На примере басен Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», И.И. Хемницера «Стрекоза», Л.Н. Толстого «Стрекоза и муравьи»
  • Работа с баснями И.А. Крылова. Инсценирование их сюжета. Язык басен И.А. Крылова: пословицы, поговорки, крылатые выражения. Аллегория и ирония как характеристика героев басен. На примере басни «Мартышка и очки».
  • Особенности сюжета «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (отдельные главы). Характеристика главного героя «Путешествия Гулливера».
  • Особенности построения (композиция) литературной сказки: составление плана. Х. К. Андерсен"Русалочка". Средства художественной выразительности в литературной сказке "Дикие лебеди".
  • Описание героя в произведении Марк Твена «Том Сойер»(отдельные главы)
  • Книги зарубежных писателей. Работа со словарём: поиск необходимой информации
  • Знакомство с современными изданиями периодической печати. Золотой фонд детской литературы. В.Ю. Драгунский, И.П.Токмакова и другие-авторы детских журналов
Итоговые и резервные занятия
  • Резервный урок. Читательский дневник (правила оформления)

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.