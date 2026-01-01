Диагностика по математике за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 579 заданий · примерно 869 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (123 тем, 579 заданий · примерно 869 мин).
Нумерация и сравнение чисел в пределах 1000
- Числа от 1 до 1000: чтение, запись, сравнени
- Числа от 1 до 1000: установление закономерности в последовательности, упорядочение, классификация
Порядок действий в числовых выражениях
- Установление порядка выполнения действий в числовом выражении (без скобок), содержащем 2-4 действия
- Установление порядка выполнения действий в числовом выражении (со скобками), содержащем 2-4 действия
Геометрические величины: периметр
- Периметр фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов)
- Решение задач на нахождение периметра прямоугольника (квадрата)
- Периметр многоугольника
- Применение представлений о периметре многоугольника для решения задач
Прикидка и оценка вычислений
- Приемы прикидки результата и оценки правильности выполнения деления
- Приемы прикидки результата и оценки правильности выполнения сложения
- Приемы прикидки результата и оценки правильности выполнения вычитания
- Приемы прикидки результата и оценки правильности выполнения умножения
Анализ и решение текстовых задач
- Анализ текстовой задачи: данные и отношения
- Представление текстовой задачи на модели
- Решение задачи разными способами
- Оценка решения задачи на достоверность и логичность
- Запись решения задачи с помощью числового выражения
- Планирование хода решения задачи арифметическим способом
- Разные приемы записи решения задачи
- Закрепление. Работа с текстовой задачей
- Работа с утверждениями (одно -/двухшаговые) с использованием изученных связок: конструирование, проверка истинности(верные (истинные) и неверные (ложные))
- Работа с утверждениями: составление и проверка логических рассуждений при решении задач, формулирование вывода
Электронные средства обучения
- Правила работы с электронными техническими средствами. Применение электронных средств для закрепления алгоритмов вычислений
- Правила работы с электронными техническими средствами. Применение электронных средств для закрепления умения решать текстовые задачи
- Правила работы с электронными техническими средствами
Столбчатые диаграммы и таблицы
- Столбчатая диаграмма: чтение, дополнение
- Таблица: чтение, дополнение
- Суммирование данных строки, столбца данной таблицы
- Использование данных таблицы, диаграммы, схемы, рисунка для ответов на вопросы, проверки истинности утверждений
- Разные формы представления одной и той же информации
Нумерация и операции с числами в пределах миллиона
- Числа в пределах миллиона: увеличение и уменьшение числа на несколько единиц разряда
- Числа в пределах миллиона: чтение, запись
- Числа в пределах миллиона: представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых
- Сравнение чисел в пределах миллиона
- Общее группы многозначных чисел. Классификация чисел. Класс миллионов. Класс миллиардов
- Сравнение и упорядочение чисел
- Составление высказываний о свойствах числа. Запись признаков сравнения чисел
Умножение и деление на 10, 100, 1000
- Умножение на 10, 100, 1000
- Деление на 10, 100, 1000
Геометрическая симметрия
- Наглядные представления о симметрии. Фигуры, имеющие ось симметрии
- Изображение фигуры, симметричной заданной
Величины: длина
- Сравнение объектов по длине. Соотношения между величинами длины, их применение
- Применение соотношений между единицами длины в практических и учебных ситуациях
- Решение задач на нахождение длины
- Решение задач на нахождение величины (массы, длины)
- Задачи на нахождение величины (массы, длины)
Величины: площадь
- Сравнение объектов по площади. Соотношения между единицами площади, их применение
- Применение соотношений между единицами площади в практических и учебных ситуациях
- Решение задач на нахождение площади
- Нахождение площади фигуры разными способами: палетка, разбиение на прямоугольники или единичные квадраты
- Применение представлений о площади для решения задач
Величины: масса
- Сравнение объектов по массе. Соотношения между величинами массы, их применение
- Применение соотношений между единицами массы в практических и учебных ситуациях
Величины: время
- Сравнение протяженности по времени. Соотношения между единицами времени, их применение
- Применение соотношений между единицами времени в практических и учебных ситуациях
- Решение задач на расчет времени
- Закрепление. Таблица единиц времени
Доли величин
- Доля величины времени, массы, длины
- Вычисление доли величины
- Применение представлений о доле величины для решения практических задач (в одно действие)
- Закрепление по теме "Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле". Материал для расширения и углубления знаний
Сравнение и упорядочение величин
- Сравнение величин, упорядочение величин
- Разностное и кратное сравнение величин
- Сравнение математических объектов (общее, различное, уникальное/специфичное)
Арифметические действия с многозначными числами
- Письменное сложение многозначных чисел
- Письменное вычитание многозначных чисел
- Устные приемы вычислений: сложение и вычитание многозначных чисел
- Дополнение многозначного числа до заданного круглого числа
- Нахождение неизвестного компонента действия сложения (с комментированием)
- Нахождение неизвестного компонента действия вычитания (с комментированием)
- Арифметические действия с величинами: сложение, вычитание
- Составление числового выражения (суммы, разности) с комментированием, нахождение его значения
- Составление числового выражения, содержащего 2 действия, нахождение его значения
- Составление числового выражения, содержащего 1 - 2 действия и нахождение его значения
- Нахождение значения числового выражения, содержащего 2 -4 действия
Умножение и деление многозначных чисел
- Устные приемы вычислений: умножение и деление с многозначным числом
- Умножение на однозначное число в пределах 100000
- Деление на однозначное число в пределах 100000
- Увеличение значения величины в несколько раз (умножение на однозначное число)
- Уменьшение значения величины в несколько раз (деление на однозначное число)
- Число, большее или меньшее данного числа в заданное число раз
- Составление числового выражения (произведения, частного) с комментированием, нахождение его значени
- Нахождение неизвестного компонента действия умножения (с комментированием)
- Нахождение неизвестного компонента действия деления (с комментированием)
- Алгоритм умножения на двузначное число в пределах 100000
- Умножение на двузначное число в пределах 100000
- Алгоритм деления на двузначное число в пределах 100000
- Деление на двузначное число в пределах 100000
- Письменное умножение и деление многозначных чисел
- Деление с остатком
- Закрепление по теме "Письменные вычисления"/ Всероссийская проверочная работа
Геометрические фигуры и их свойства
- Взаимное расположение геометрических фигур на чертеже
- Сравнение геометрических фигур
- Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), конструирование фигуры из прямоугольников. Выполнение построений
- Практическая работа "Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов" . Повторение
- Окружность, круг: распознавание и изображение
- Окружность и круг: построение, нахождение радиуса
- Закрепление. Практическая работа по теме "Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса". Повторение по теме "Геометрические фигуры"
- Построение изученных геометрических фигур заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов: линейки, угольника, циркуля
Пространственные геометрические фигуры (тела)
- Модели пространственных геометрических фигур в окружающем мире (шар, куб)
- Модели пространственных геометрических фигур в окружающем мире (цилиндр, пирамида, конус)
- Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние
- Закрепление по теме "Пространственные геометрические фигуры (тела)"
Проекции и наглядные геометрические представления
- Проекции предметов окружающего мира на плоскость
- Применение алгоритмов для построения геометрической фигуры, измерения длины отрезка
- Применение алгоритмов для вычислений
Логика и рассуждения
- Примеры и контрпримеры
- Закрепление по теме "Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента"
Задачи на зависимости между величинами
- Решение задач на работу
- Задачи на нахождение производительности труда, времени работы, объема выполненной работы
- Решение задач на движение
- Задачи на нахождение скорости, времени, пройденного пути
- Задачи на нахождение цены, количества, стоимости товара
- Решение задач, отражающих ситуацию купли -продажи
- Решение расчетных задач (расходы, изменения
Задачи с особенностями данных
- Задачи с недостаточными данными
- Задачи с избыточными и недостающими данными
Поиск и использование данных
- Поиск и использование данных для решения практических задач
- Применение представлений об умножении, делении для решения практических задач (в одно действие)
- Применение представлений о сложении, вычитании для решения практических задач (в одно действие)
Закрепление и повторение
- Закрепление по теме "Разные способы решения некоторых видов изученных задач"
- Закрепление по теме "Задачи на установление времени, расчёта количества, расхода, изменения"
- Закрепление изученного по разделу "Арифметические действия"
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.