Диагностика по светской этике за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по светской этике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 50 заданий · примерно 75 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (10 тем, 50 заданий · примерно 75 мин).
Основы нравственности
- Этика и её значение в жизни человека. Нормы морали. Нравственные ценности, идеалы, принципы
- Что значит быть нравственным в наше время. Методы нравственного самосовершенствования
Гражданская идентичность и патриотизм
- Россия — наша Родина
- Государство и мораль гражданина. Основной Закон (Конституция) в государстве как источник российской гражданской этики
- Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России
Культурное наследие и историческая память
- Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. Природа и человек
- Праздники как одна из форм исторической памяти
Социальная сфера и семейные отношения
- Семейные ценности. Этика семейных отношений
- Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства
Правила поведения и этикет
- Этикет
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.