Диагностика по окружающему миру за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по окружающему миру ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 314 заданий · примерно 471 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (65 тем, 314 заданий · примерно 471 мин).
Методы познания природы и основы астрономических знаний
- Как человек изучает окружающую природу?
- Солнце - звезда
- Планеты Солнечной системы. Луна – спутник Земли
Движения Земли и их следствия
- Смена дня и ночи на Земле как результат вращения планеты вокруг своей оси (практические работы с моделями и схемами)
- Смена дня и ночи (практические работы)
- Обращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов
Историческое время и хронология
- Историческое время. «Лента времени»
- Резервный урок. Новое время
- Резервный урок. Новейшее время: история продолжается сегодня
Экология и охрана окружающей среды
- Экологические проблемы взаимодействия человека и природы
- Знакомство с Международной Красной книгой
- Защита и охрана природных богатств (воздуха, воды, полезных ископаемых, флоры и фауны)
- Использование рек и водоёмов человеком (хозяйственная деятельность, отдых). Охрана рек и водоёмов
Культурное наследие и его сохранение
- Всемирное культурное наследие России
- Всемирное культурное наследие
- Охрана историко-культурного наследия
- Человек - творец культурных ценностей
Природные объекты и ландшафты
- Природные и культурные объекты (Россия)
- Природные и культурные объекты (за рубежом)
- Формы земной поверхности (родной край)
- Водоёмы и реки родного края
- Равнины России: Восточно - Европейская, Западно -Сибирская (название, общая характеристика, нахождение на карте)
- Горные системы России
- Водоёмы Земли, их разнообразие. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, болото. Примеры водоёмов в России
- Река как водный поток
- Крупнейшие реки России: название, нахождение на карте
- Искусственные водоёмы: водохранилища, пруды (общая характеристика)
Природные зоны России
- Характеристика природных зон России: арктическая пустыня. Связи в природной зоне
- Характеристика природных зон России: тундра. Связи в природной зоне
- Характеристика природных зон России: тайга. Связи в природной зоне
- Характеристика природных зон России: смешанный лес. Связи в природной зоне
- Характеристика природных зон России: степь и полупустыня. Связи в природной зоне
История России: Древность и Средневековье
- Государство Русь. Страницы общественной и культурной жизни
- Города России. Древние города России. Страницы истории
- Государство Русь. Человек - защитник своего Отечества
История России: Московское государство
- Московское государство. Страницы общественной и культурной жизни в Московском государстве
- Образование и культура в Московском государстве
История России: Российская империя
- Страницы истории Российской империи. Пётр I
- Страницы Российской империи. Преобразования в культуре, науке, быту
- Образование в Российской империи
- Развитие культуры в Российской империи Российская империя: развитие культуры XVIII века (архитектура, живопись, театр)
- «Золотой век» русской культуры. Великие поэты и писатели, композиторы и художники XIX века
Военная история России
- Первая Отечественная война: 1812 год. Защита Родины от французских завоевателей
- Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг: как все начиналось…
- Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг: главные сражения
- Всё для фронта – всё для победы
- Взятие Берлина. Парад Победы
История России: XX–XXI века
- Страницы истории России ХХ века
Современная Россия: государство и гражданин
- Мы живём в Российской Федерации
- Государственное устройство РФ (общее представление). Конституция РФ. Президент РФ. Политико -административная карта России
- Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка
- Государственные праздники России
- Праздник в жизни общества и человека
- Праздники и памятные даты своего региона
Родной край и локальная идентичность
- Родной край. Знаменитые люди родного края
- Малая Родина гражданина России. Достопримечательности родного края
- Наша малая Родина: главный город
- Города России. Города -герои. Страницы истории
Безопасность, здоровье и цифровая грамотность
- О вредных для здоровья привычках
- Правила цифровой грамотности при использовании Интернет
- Безопасное поведение при езде на велосипеде и самокате. Дорожные знаки
- Правила поведения в общественных местах: зонах отдыха, учреждениях культуры и торговых центрах
- Планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры населённого пункта
Социальные ценности и взаимодействие в обществе
- Взаимоотношения людей в обществе: доброта и гуманизм, справедливость и уважение
- Труд и быт людей в разные исторические времена
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.