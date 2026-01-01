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Диагностика по окружающему миру за 4 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по окружающему миру ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 314 заданий · примерно 471 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (65 тем, 314 заданий · примерно 471 мин).
Методы познания природы и основы астрономических знаний
  • Как человек изучает окружающую природу?
  • Солнце - звезда
  • Планеты Солнечной системы. Луна – спутник Земли
Движения Земли и их следствия
  • Смена дня и ночи на Земле как результат вращения планеты вокруг своей оси (практические работы с моделями и схемами)
  • Смена дня и ночи (практические работы)
  • Обращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов
Историческое время и хронология
  • Историческое время. «Лента времени»
  • Резервный урок. Новое время
  • Резервный урок. Новейшее время: история продолжается сегодня
Экология и охрана окружающей среды
  • Экологические проблемы взаимодействия человека и природы
  • Знакомство с Международной Красной книгой
  • Защита и охрана природных богатств (воздуха, воды, полезных ископаемых, флоры и фауны)
  • Использование рек и водоёмов человеком (хозяйственная деятельность, отдых). Охрана рек и водоёмов
Культурное наследие и его сохранение
  • Всемирное культурное наследие России
  • Всемирное культурное наследие
  • Охрана историко-культурного наследия
  • Человек - творец культурных ценностей
Природные объекты и ландшафты
  • Природные и культурные объекты (Россия)
  • Природные и культурные объекты (за рубежом)
  • Формы земной поверхности (родной край)
  • Водоёмы и реки родного края
  • Равнины России: Восточно - Европейская, Западно -Сибирская (название, общая характеристика, нахождение на карте)
  • Горные системы России
  • Водоёмы Земли, их разнообразие. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, болото. Примеры водоёмов в России
  • Река как водный поток
  • Крупнейшие реки России: название, нахождение на карте
  • Искусственные водоёмы: водохранилища, пруды (общая характеристика)
Природные зоны России
  • Характеристика природных зон России: арктическая пустыня. Связи в природной зоне
  • Характеристика природных зон России: тундра. Связи в природной зоне
  • Характеристика природных зон России: тайга. Связи в природной зоне
  • Характеристика природных зон России: смешанный лес. Связи в природной зоне
  • Характеристика природных зон России: степь и полупустыня. Связи в природной зоне
История России: Древность и Средневековье
  • Государство Русь. Страницы общественной и культурной жизни
  • Города России. Древние города России. Страницы истории
  • Государство Русь. Человек - защитник своего Отечества
История России: Московское государство
  • Московское государство. Страницы общественной и культурной жизни в Московском государстве
  • Образование и культура в Московском государстве
История России: Российская империя
  • Страницы истории Российской империи. Пётр I
  • Страницы Российской империи. Преобразования в культуре, науке, быту
  • Образование в Российской империи
  • Развитие культуры в Российской империи Российская империя: развитие культуры XVIII века (архитектура, живопись, театр)
  • «Золотой век» русской культуры. Великие поэты и писатели, композиторы и художники XIX века
Военная история России
  • Первая Отечественная война: 1812 год. Защита Родины от французских завоевателей
  • Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг: как все начиналось…
  • Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг: главные сражения
  • Всё для фронта – всё для победы
  • Взятие Берлина. Парад Победы
История России: XX–XXI века
  • Страницы истории России ХХ века
Современная Россия: государство и гражданин
  • Мы живём в Российской Федерации
  • Государственное устройство РФ (общее представление). Конституция РФ. Президент РФ. Политико -административная карта России
  • Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка
  • Государственные праздники России
  • Праздник в жизни общества и человека
  • Праздники и памятные даты своего региона
Родной край и локальная идентичность
  • Родной край. Знаменитые люди родного края
  • Малая Родина гражданина России. Достопримечательности родного края
  • Наша малая Родина: главный город
  • Города России. Города -герои. Страницы истории
Безопасность, здоровье и цифровая грамотность
  • О вредных для здоровья привычках
  • Правила цифровой грамотности при использовании Интернет
  • Безопасное поведение при езде на велосипеде и самокате. Дорожные знаки
  • Правила поведения в общественных местах: зонах отдыха, учреждениях культуры и торговых центрах
  • Планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры населённого пункта
Социальные ценности и взаимодействие в обществе
  • Взаимоотношения людей в обществе: доброта и гуманизм, справедливость и уважение
  • Труд и быт людей в разные исторические времена

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.