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Диагностика по ОРКСЭ за 4 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОРКСЭ ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 161 задание · примерно 242 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (33 тем, 161 заданий · примерно 242 мин).
Этика и моральные ценности
  • Этика — наука о нравственной жизни человека
  • Добрым жить на белом свете веселей
  • От добрых правил — добрые слова и поступки
  • Чистый ручеёк нашей речи
  • В развитии добрых чувств — творение души
  • Человек рождён для добра
  • О милосердии
  • Жить во благо себе и другим
Этикет и культура поведения
  • Правила общения для всех
  • Премудрости этикета
  • Красота этикета
  • Школьные и домашние правила этикета
Коллективизм и дружба
  • Каждый интересен
  • Чтобы быть коллективом
  • Коллектив начинается с меня
  • Мой класс — мои друзья
Нравственное воспитание личности
  • Природа — волшебные двери к добру и доверию
  • Чувство Родины
  • Предками данная мудрость народная
  • Государство и мораль гражданина
  • Достойно жить среди людей
  • Уметь понять и простить
  • Простая этика поступков
  • Общение и источники преодоления обид
  • Нравственные традиции предпринимательства
  • Праздники как одна из форм исторической памяти
  • Действия с приставкой «со-»
Патриотическое сознание и самоидентификация
  • Ежели душевны вы и к этике не глухи
  • Жизнь священна
  • С чего начинается Родина
  • В тебе рождается патриот и гражданин
  • Человек — чело века
  • Слово, обращённое к себе

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.