Диагностика по ОРКСЭ за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОРКСЭ ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 161 задание · примерно 242 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (33 тем, 161 заданий · примерно 242 мин).
Этика и моральные ценности
- Этика — наука о нравственной жизни человека
- Добрым жить на белом свете веселей
- От добрых правил — добрые слова и поступки
- Чистый ручеёк нашей речи
- В развитии добрых чувств — творение души
- Человек рождён для добра
- О милосердии
- Жить во благо себе и другим
Этикет и культура поведения
- Правила общения для всех
- Премудрости этикета
- Красота этикета
- Школьные и домашние правила этикета
Коллективизм и дружба
- Каждый интересен
- Чтобы быть коллективом
- Коллектив начинается с меня
- Мой класс — мои друзья
Нравственное воспитание личности
- Природа — волшебные двери к добру и доверию
- Чувство Родины
- Предками данная мудрость народная
- Государство и мораль гражданина
- Достойно жить среди людей
- Уметь понять и простить
- Простая этика поступков
- Общение и источники преодоления обид
- Нравственные традиции предпринимательства
- Праздники как одна из форм исторической памяти
- Действия с приставкой «со-»
Патриотическое сознание и самоидентификация
- Ежели душевны вы и к этике не глухи
- Жизнь священна
- С чего начинается Родина
- В тебе рождается патриот и гражданин
- Человек — чело века
- Слово, обращённое к себе
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.