Диагностика по родному языку за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 53 задания · примерно 80 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (11 тем, 53 заданий · примерно 80 мин).
Мотивация и ценности
- Вся семья вместе, так и душа на месте
- Красна сказка складом, а песня — ладом
- Красное словцо не ложь
Коммуникация и речь
- Язык языку весть подаёт
- Трудно ли образовывать формы глагола?
- Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
Пунктуация и грамматика
- Как и когда появились знаки препинания?
Диалоги и общение
- Задаём вопросы в диалоге
Работа с текстом
- Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста
- Учимся составлять план текста
- Учимся пересказывать текст
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.